Бути багатодітною сім’єю — це і велика нагорода, і щоденна праця. Поцілунки, обійми, позитивні емоції і любов — з одного боку, а з іншого — повсякденні труднощі, які потрібно долати. З родиною із села Вільхове Станично-Луганського району працівники благодійного фонду «СОС Дитячі містечка Україна» познайомилися в лютому 2017 року. Мама одна виховує п’ятьох дітей. Причому один із них, шестирічний Миколка, через те, що лікарі вчасно не змогли поставити точний діагноз, став інвалідом. Власного житла родина не має, знімає будинок, щоправда, пощастило — без орендної плати. Матеріальне становище сім’ї дуже складне, бо постійно потрібно купувати дорогі медичні препарати для Миколки, а ще — дитяче харчування і підгузки для Світланки, якій всього рік. Та нещодавно сім’я дочекалася особливого сюрпризу — в рамках проекту «Продовження надзвичайного реагування і допомоги з раннього відновлення «СОС Дитячі містечка Україна» на підконтрольній території Луганської області з акцентом на підготовку до зими» планується низка заходів з утеплення житла й для цієї малозабезпеченої сім’ї.
«Папа Римський закликав людей по всьому світу допомогти і підтримати постраждалих дітей сходу України. І це вже третій проект в рамках ініціативи «Папа для України», — каже директор Луганського відділення Міжнародної благодійної організації «СОС Дитячі містечка Україна» Людмила Харченко. За її словами, мета цієї діяльності — зменшити вплив конфлікту на життя вразливих дітей та їхніх родин, а також прийомних сімей. У рамках акції заплановано задовольнити базові гуманітарні потреби дітей віком до трьох років та вагітних жінок, підтримати фізичне та психічне здоров’я хлопчиків і дівчаток. Понад 4200 осіб отримають допомогу в рамках нової ініціативи.
«Але тепер, окрім підтримки малюків предметами гуманітарного характеру, додалися можливості допомогти таким сім’ям із ремонтом їхнього житла. Тож проект більш об’ємний і складний в реалізації», — підкреслює Людмила Харченко.
Перші будинки, де проведуть ремонти, вже відібрано у Старобільському районі. Обстежується житло в Попаснянському, Новоайдарському та Станично-Луганському — тобто прифронтових районах, які розташовані біля лінії розмежування. Насамперед ідеться про сім’ї, члени яких мають статус тимчасово переміщених осіб, а також про родини, які опинилися в складних життєвих обставинах.
За словами Людмили Харченко, планують надати допомогу більш як 50 сім’ям. Проводитимуть ремонти, у тому числі такі істотні, як заміна даху, опалювальної системи, утеплення підлоги. Час реалізації проекту — до березня. Підрядники визначені, будівельники розпочинають роботу.
«Для мене була показовою реакція будівельних бригад. Ми їм озвучили завдання і пояснили, чого хочемо. Люди поїхали подивитися фронт робіт. І потім зізналися, що й гадки не мали, як тяжко живуть деякі родини, — розповідає про особливості роботи Людмила Харченко. — А люди радіють, що процес розпочався, адже якщо ми прийшли вже з будівельниками, отже, ремонт неодмінно буде. Поставлять нові вікна, а десь зможуть облаштувати веранду, щоб випаровування під час приготування їжі не стояли, як смог, у житловій кімнаті... Словом, дякують за надію, що життя зміниться на краще».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»