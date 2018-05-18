Автодорога Н-08 простягається від Борисполя через Дніпропетровську й Запорізьку області до Маріуполя. Перші 12 кілометрів цієї траси державного значення мають відремонтувати вже цього року. Кошти надано, роботи тривають в активному режимі. Саме з цієї ділянки розпочав свою робочу поїздку Дніпропетровщиною Президент Петро Порошенко.

Будівництво й ремонт доріг прискорилося завдяки загальноукраїнському експерименту із залучення коштів від перевиконання митних надходжень. Крім того, саме децентралізація дала змогу спрямувати гроші на будівництво доріг з місцевих і обласних бюджетів. До слова, у 2018 році понад 50% у зведеному бюджеті України становлять кошти саме місцевих бюджетів.

«А це і дороги, і школи, і дитячі садки, і освітлення вулиць. Там, де ефективна місцева влада, яка інвестує, будує, ремонтує, жителі одразу бачать переваги програми децентралізації», — констатував Президент.

Лише торік за рахунок дніпропетровського обласного бюджету в населених пунктах області виконано капітальний ремонт асфальтового покриття 160 вулиць комунальної власності загальною площею 751,56 тисячі квадратних метрів (орієнтовно 125 км) на загальну суму 666,379 мільйона гривень. За рахунок державного бюджету на автодорогах загального користування державного значення виконано роботи з поточного середнього ремонту протяжністю 67,4 км — на 649,1 мільйона гривень.

Цьогоріч тут очікують на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам — на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Її сума сягатиме 608 421,2 тисячі гривень. Відбудеться це в межах реформування системи управління дорожнім господарством, зокрема передачі цих доріг зі сфери управління Укравтодору до компетенції облдержадміністрацій.

А як триває реформування освіти, Петро Порошенко перевірив на прикладі Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області. Там він взяв участь в урочистому відкритті реконструйованого комунального закладу освіти «Солонянське навчально-виховне об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І—ІІІ ступенів — Центр позашкільної освіти», який слугує опорним закладом.

«Велике щастя бачити щасливі обличчя дітей, які дивляться на нову модернізовану українську школу, — розчулено промовив Петро Порошенко. — Уже надруковано перші мільйони підручників для першокласників. Перші мільйони, які по-новому розкривають бачення місця України у світі, нашу історію». Тож усі сподіваються, що нинішні першокласники в майбутньому житимуть в Україні — країні Європейського Союзу.

Децентралізація — це забрати гроші з Києва й передати громаді, скоротити відстань між дитиною, батьками, громадою і владою. Усі рішення мають ухвалювати безпосередньо на місцях: яку лікарню, дорогу, школу будувати тощо.

Нова українська школа створює новий освітній простір. Нині його принципи впроваджують уже у 115 українських школах І це лише початок. А Дніпропетровщина стала одним з лідерів серед областей зі створення в опорних школах такого простору. Зовні він впадає в очі особливим креативним дизайном, який дуже подобається учням. Не менш цікаво буде і всередині школи. Її обладнано новими комп’ютерами, є доступ до інтернету, Wi-Fi, найкращих світових технологій, створено умови для інтерактивної освіти.

«Це будують не для Президента і не для влади. Частково для батьків, але найбільше — для наших дітей і нашого майбутнього», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка. Адже освіта разом зі зміцненням обороноздатності — пріоритет влади. Вимірювати її слід не видатками з держбюджету, а інвестиціями держави у своє майбутнє.

Свято відбулося у Міжнародний день вишиванки, і більшість учнів прийшли на відкриття школи саме в цьому святковому вбранні. А глава держави вручив президенту шкільного самоврядування Оксані Колодченко сертифікат на книжки для шкільної бібліотеки — спеціальне видання подарункових творів українських класиків.

Після того як перерізана символічна стрічка опинилась у шкільному архіві, Петро Порошенко оглянув приміщення навчального закладу, зокрема кабінети біології та початкових класів, хол «вільна бібліотека», зону відпочинку, спортивні майданчики. А також щиро й залюбки поспілкувався з учнями, вчителями й батьками.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»