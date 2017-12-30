На в’їзді до Лисичанська ваш автомобіль можуть зупинити. Його уважно оглянуть Андрій Грамма та його волохатий Айк. Андрій прибув з Чернівців у зону бойових дій разом з вівчаркою у складі зведеної групи кінологів. Загалом на блокпостах підконтрольної території області несуть службу представники трьох областей України.

«Це п’ятеро кінологів з Чернівецької, Львівської та Дніпропетровської областей. Сам я вже вшосте приїхав у зону АТО як старший зведеної групи кінологів для несення служби та надання допомоги у пошуку наркотичних речовин, зброї, вибухівки і боєприпасів», — каже підполковник поліції, начальник кінологічного центру Чернівецької області Василь Кричуняк.

За його словами, під час відрядження у зону АТО кінологи знаходили багато набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45 мм, 7,62 мм, гранати.

«Люди навіть перевозили гранати на собі, — дивується підполковник. — За моїми спостереженнями (їжджу сюди з 2014 року), більшість порушників були з числа мобілізованих, тих, хто воював у складі добровольчих батальйонів. Казали, що це згадка про службу в зоні бойових дій, і нібито хотіли зробити собі сувеніри».

Подарунки з усієї України

Щоб захистити територію України від різних ділків, які намагаються провезти зброю із зони ведення бойових дій на підконтрольну частину області, на Луганщині облаштовують кінологічний розплідник.

У Сєверодонецьку довелося починати з чистого аркуша, бо майже сорок службових собак, які несли службу до початку АТО, залишилися в окупованому Луганську.

«У нас тут уже 12 собак. Кілька нам подарували, передають цуценят з різних областей. Наприклад, нащадка бельгійської вівчарки малинуа Макса передали з Одеси, а німецьку вівчарку Ламкі, яка в нас спеціалізується на пошуку вибухівки, привезли з Івано-Франківська, — веде своєрідну екскурсію начальник кінологічного центру ГУ Національної поліції в Луганській області капітан поліції Володимир Соловйов. — Але весь молодняк віком до року — це цуценята німецької вівчарки Тани, що народилися вже тут. Ми обрали таких, які нам потрібні для несення служби, щоб дресирувати їх, навчити слідової роботи та шукати вибухівку». За словами кінолога, характери у близнюків Вірса та Квіта різні.

«Ми добираємо енергійних псів, бо флегматична тварина багато не зробить. Потрібні злі, жадібні до роботи, — підкреслює начальник кінологічного розплідника. — Ось Квіт і Вірс — їм по вісім з половиною місяців, вони добре шукають вибухівку. Видно, що в подальшому будуть роботяги».

Працювати їм доведеться багато. Чотирилапим копам бувати на завданні доводиться майже щодня: виїзди на затримання, патрулювання, охорона масових заходів, пошук правопорушників, виїзди на блокпости без вихідних.

Спеціалізація вузька, але результативна

Поліцейські зведення області часто містять повідомлення, в яких ідеться про роботу кінологів. Трапляються й кумедні випадки. У Станично-Луганський відділ поліції увечері грудневого дня звернулася жителька села Валуйське з проханням допомогти розшукати її сина, який після обіду пішов з дому і не повернувся. Знадобилася майже доба, щоб кінологи з собаками знайшли десятирічну дитину. Правоохоронцям хлопчина пояснив, що втік з дому, бо не хотів учити вірш.

Але зазвичай буденність чотирилапих копів суворіша. «Наприкінці листопада надійшло повідомлення, що у Трьохізбенці знайшли схрон зі зброєю. Там були навіть гранатомети. Покинутий будинок, захаращена територія. Ми приїхали, коли роботу вже було виконано, — розповідає Володимир Соловйов. — Для чистої совісті вирішили випустити собак, щоб переконатися, що нічого загрозливого в будинку не залишилося. І пес знайшов у стіні замотану в шарф гранату. Мабуть, ховали з таким розрахунком, що тканина приховає запах вибухівки».

Люди хитрі на вигадку. «Якось на блокпосту затримали пасажирів, які намагалися провезти наркотики, заховавши їх у батон. Адже хліб має запах, і люди хотіли відволікти собачий нюх, — згадує начальник кінологічного розплідника. — Але собаку навчають не помічати провокацій та ароматів їжі. І це стосується будь-якого собаки незалежно від своєї спеціалізації — наркотики, вибухівка або зброя. У нього має бути одне завдання — знайти ту речовину, на пошук якої його вчили».

Згодом роботи буде більше

Кінологічний розплідник ще розбудовують та облаштовують. Але роботу із службового дресирування собак вже повністю налагоджено. У вересні цього року представники області брали участь у важливих змаганнях у Мукачевому (Закарпаття). Серед 36 українських команд, якщо не брати до уваги представників закордоння, посіли 14 місце. «Для першого разу, бо ми лише за кілька місяців до заходу відкрилися, наш Хант показав непогані результати», — підкреслює начальник кінологічного розплідника.

Тим часом на полігоні відпрацьовують сюжет «Пограбування». Дівчина (співробітник кінологічного розплідника) нібито повертається з роботи. Бандит (співробітник у червоному спецкостюмі) вихоплює в неї сумочку. Собака має наздогнати й затримати правопорушника. Інший сюжет розгортається біля машини. Бельгійський вівчарка малинуа Макс під керівництвом молодшого інспектора-кінолога Євгена Тромбовича шукає закладку.

«Собаку підготували для пошуку наркотичних речовин. Ми днями повернулися з відрядження в управління фіскальної служби міста Хмельницького. Там пройшли вишкіл», — каже Євген Тромбович.

За його словами, це дуже складне дресирування. Усе відбувається через гру — за допомогою м’ячика. «А людям, які думають, що собакам підкладають наркотики в їжу, можу сказати одне: це брехня», — стверджує молодший інспектор-кінолог.

Ось питання: скільки таких навчених чотириногих копів знадобиться Луганщині, коли відбудеться довгоочікувана реінтеграція Донбасу? «До війни на Луганщині було 70 собак для забезпечення потреб усієї області, тепер залишилися кілька патріотів-кінологів, які переїхали на українську територію, — зауважує підполковник Василь Кричуняк. — З початку АТО в область приїжджало по десять кінологів, нині вполовину менше, бо тут уже облаштовують власну кінологічну службу. Тепер надаємо допомогу у вихованні собак. Думаю, до кінця 2018 року на Луганщину вже не приїжджатимемо на допомогу, бо місцеві спеціалісти із псами забезпечать роботу власними силами».

А Володимир Соловйов щиро зізнається, що так широко питання поки що не розглядав. «Тепер більшість наших собак працюють над пошуками вибухівки, з огляду на те, що така тут зона, основні зусилля спрямовані саме на виявлення зброї, — каже начальник кінологічного розплідника. — Не секрет, що люди намагаються провезти зброю із зони бойових дій. Її потрібно виявляти, щоб у подальшому уникнути вибухів та стрілянини не тільки на території Луганської області, а й у всій Україні».

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра» (фото автора)