Учора розпочалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 25 березня

Цьогоріч, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, очікують близько 332 тисяч учасників тестування, які 2019-го завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуванні зможуть також узяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

Абітурієнти матимуть змогу скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів. На запит учасників завдання сертифікаційних робіт із шістьох навчальних предметів перекладатимуть кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Про те, як зареєструватися, та про новації для тих, хто стартує по перепустку до вишу, розповімо, посилаючись на офіційну інформацію УЦОЯО, поширену на його сайті.

Реєструйтеся уважно

Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів і коледжів реєструватимуться на проходження ЗНО у своєму закладі освіти.

Скориставшись сервісом «Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру, потрібно створити реєстраційну картку, підготувати дві фотокартки розміром 3x4 см, що відповідають досягнутому віку, зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» залишайте порожнім.

Після цього необхідно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому навчається учень/студент.

Щодо випускників минулих років, то вони зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Із 2019 року процедура реєстрації учасників та порядок визначення результатів ЗНО дещо зміняться порівняно з попередніми роками.

Згідно зі змінами, зафіксованими в наказі Міністерства освіти і науки від 07.12.2018 № 1353 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання», для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації (цьогоріч — з 5 лютого до 25 березня) зможуть подавати документи особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташованих на лінії зіткнення, або переселилися з них; у додатковий період реєстрації (цьогоріч — з 3 до 20 травня) зможуть подавати документи особи, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та не встигли зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2019 рік». Індивідуальні конверти особам, які проходять ДПА у формі ЗНО, надсилають за адресою навчального закладу, іншим особам — за адресою, вказаною в реєстраційній картці.

На сайті Українського центру для кожного учасника ЗНО буде створена інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та пін-кодом, указаним у ньому.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Спеціальні умови

Для учасників з особливими освітніми потребами Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створюють більш як 20 різних додаткових (спеціальних) умов.

Так, наприклад, для дітей із вадами опорно-рухового апарату підбирають пункти тестування із пандусом або ж такі, де можна проїхати на інвалідному візку і є відповідна туалетна кімната.

Дітям із порушенням слуху дозволяється мати слуховий апарат, якщо ж зовсім не чує і володіє мовою жестів, то в аудиторії працюватиме сурдоперекладач.

Для дітей із порушенням зору є кілька варіантів: додаткове освітлення, використання лупи як механічного апарата, тестовий зошит шрифтом «16» або надрукований рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Зошит шрифтом «16» і шрифтом Брайля може бути забезпечений тільки під час додаткової сесії. Цьогоріч шрифтом Брайля будуть зошити з української мови та літератури, математики, історії України й біології.

Для створення таких умов учасник має надати відповідний медичний висновок.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2019 року для вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років. З англійської, іспанської, німецької та французької мов прийматимуть результати 2018 та 2019 років.

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.

ДПА у формі ЗНО

Для випускників закладів загальної середньої освіти 2019 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за шкалою 1—12 балів. Першим обов’язковим предметом ДПА є українська мова і література (частина з української мови). Другим — за вибором випускника: математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття). Третій предмет випускники обирають самостійно із запропонованого вище переліку.

Також 2019 року державну підсумкову атестацію з української мови і літератури, математики або історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2019 року здобудуть повну загальну середню освіту.