Дорогі українці!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!

Минулий рік видався непростим, але плідним для нашої країни. Соціально-економічна політика Уряду була спрямована на покращення матеріального становища наших громадян, інтенсивне запровадження структурних реформ, стабілізацію банківської та фінансової системи, зміцнення обороноздатності країни, модернізацію Збройних сил, посилення енергетичної безпеки країни, нарощування експортного потенціалу української економіки та товаровиробництва, стимулювання підприємництва та агропромислового комплексу.

У році, що минає, Україна здійснила значні кроки у процесі євроінтеграції. Почав діяти безвізовий режим з Європейським Союзом. Завдяки угодам про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі з Канадою Україна зможе і в подальшому нарощувати свою присутність на зовнішніх ринках та здійснювати тіснішу економічну інтеграцію до західного економічного простору. Також інтенсивно розвивались наші відносини з НАТО, в ході яких Україна поставила собі досить амбітне, але цілком здійсненне завдання: перейти до 2020 року на базові стандарти Альянсу.

Ми прийняли рішення щодо багатьох соціальних перетворень: продовжили курс на підвищення мінімальних зарплат та осучаснення пенсій, завдяки чому мільйони українців отримали більші доходи за свою працю та трудові заслуги. Також дано старт медичній реформі: вже невдовзі зміниться модель фінансування системи охорони здоров’я і запрацює національна солідарна система медичного страхування. Крім того, збільшено оклади українським учителям і розпочато реформу освіти.

Водночас на якісно новий виток розвитку вийшли процеси децентралізації, що дало змогу місцевим громадам акумулювати кошти та розпоряджатися ними на власний розсуд. І сьогодні органи місцевого самоврядування здійснюють масштабне відродження наших регіонів: зміцнюють регіональну економіку, покращують благоустрій і публічний простір українських міст, модернізують системи життєзабезпечення населених пунктів, ремонтують школи, садочки, лікарні, заклади культури і спорту. Ще одним з пріоритетів роботи Уряду був і залишається ремонт доріг та інших елементів інфраструктури.

Особливу увагу Уряд приділяв питанням зміцнення енергетичної незалежності держави. Схвалено базовий документ енергетичної політики України на довгострокову перспективу. Запущено процес впровадження нової моделі ринку електричної енергії України. Розпочато реалізацію проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Реалізовано пілотні проекти із заміщення дефіцитного антрацитового вугілля.

У новому році ми продовжимо важливі і глибинні перетворення в соціальній, економічній та інших сферах. Наше завдання — зробити так, щоб економічний поступ сприяв покращенню життя українців, щоб темпи розвитку економіки дозволили очікувати значних результатів не лише в середньостроковій, а і короткостроковій перспективі.

Дякую всім громадянам, які своїми працею і талантом, активністю та цілеспрямованістю змінюють нашу країну, вірять у її потенціал та успішний завтрашній день! Особливу подяку висловлюю нашим бійцям, які захищають Батьківщину від зовнішньої агресії. Впевнений, що спільними зусиллями українцям вдасться здійснити найсміливіші задуми, утвердити та реалізувати свій потенціал і потенціал країни.

Бажаю усім вдалого року і здійснення всіх намірів. Нехай в українських домівках завжди панує тепло та затишок, а серця сповнюються лише світлими і яскравими почуттями! Міцного здоров’я, матеріального благополуччя та мирного неба над усією Україною!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН