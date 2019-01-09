У Чугуївському районі на Харківщині військові 92-ї бригади Збройних сил України отримали 80 квартир у двох новозбудованих багатоповерхівках. Сертифікат на нове житло для військових командирові бригади передали міністр оборони Степан Полторак і голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
Міністр оборони зазначив, що в 2019 році 92-гу бригаду першою в Україні повністю забезпечать житлом. Він повідомив, що, крім 80 квартир, які отримали вояки бригади, 2018-го було закуплено 101 квартиру в обласному центрі для військових Харківського гарнізону.
«Плануємо здати ще один будинок, спорудити будинок для сержантського складу, завершити зведення гуртожитків на 350 військовослужбовців. Із 1 січня почала в повному обсязі діяти друга форма забезпечення житлом військовослужбовців — компенсація за оренду. Якщо раніше ця норма стосувалася тільки офіцерів, то нині — усіх військових, зокрема контрактників. Процедуру максимально спрощено», — повідомив Степан Полторак.
Він подякував голові ХОДА за підтримку військовослужбовців в області, зазначивши, що обласна державна адміністрація — лідер у піклуванні про військових Харківського гарнізону. Міністр наголосив, що в умовах воєнного стану не тільки військові, армія, а й суспільство продемонстрували готовність до захисту країни.
Голова ХОДА, вітаючи сім’ї воїнів 92-ї бригади з новосіллям, зазначила, що відновлюється справедливість. Будівництво двох зданих в експлуатацію будинків було заморожено більш ніж на 10 років, і держава повертається до військових обличчям.
«І це надзвичайно важливо, адже ви бороните державу, тож держава повинна захищати вас. У Харківській області постійно триває робота з підтримки військовослужбовців, — сказала Юлія Світлична. — Дякую за співпрацю Міністерству оборони. Адже нам за кілька останніх років вдалося зробити дуже багато для забезпечення військових. Нині в Харківській області близько 2000 військових перебувають на квартирному обліку, і забезпечення житлом дуже актуальне».
Під час урочистого заходу Юлія Світлична передала в розпорядження 92-ї бригади новий автомобіль швидкої допомоги.