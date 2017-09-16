Як і де безкоштовно проконсультуватись у юриста

Коли українці потрапляють у неприємну ситуацію, то одразу ж починають згадувати всіх знайомих і родичів й шукати того, хто зможе допомогти. Думка про те, щоб звернутися до юриста, спадає не всім. Звичайні люди переконані, що ці фахівці за роботу беруть великі гроші. У підсумку українці зазвичай роблять борги, шукаючи шляхи виходу із ситуації, до речі, не завжди законні.

Тим часом в Україні з 2012го працює система надання безоплатної правової допомоги — Координаційний центр та його територіальні відділення. Це мережа із 551 центру та бюро на всій території країни, зокрема в малих містах і навіть селищах. Юристи цих центрів гарантовано нададуть правову консультацію кожному, хто до них звернеться. А за необхідності та в передбачених законом ситуаціях представлятимуть інтереси у суді. Безоплатну правову допомогу гарантує держава, її повністю чи частково надають за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

До редакції часто звертаються читачі, в яких виникає багато запитань щодо безоплатної правової допомоги. Тож «Урядовий кур’єр» поспілкувався з виконуючим обов’язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олексієм Бонюком, щоб відповісти на запитання, які найчастіше ставлять наші читачі.

— Яку правову допомогу можуть надати людині?

— У нашій країні надають і первинну, і вторинну правову допомогу.

Первинна — це правова інформація; консультації й роз’яснення з правових питань; складання заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних).

Вторинна правова допомога — захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

— Які фахівці безоплатно консультують людей?

— Фахові юристи — штатні працівники центрів і бюро правової допомоги.

— Хто має право на безоплатну правову допомогу?

— Безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати всі, хто перебуває під юрисдикцією України. Тобто і громадянин України, і громадянин іншої країни, який перебуває тут, а також особи без громадянства.

— Як отримати таку допомогу?

— Можна особисто звернутися до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги або бюро правової допомоги. Їх перелік з адресами є на сайті координаційного центру (www.legalaid.gov.ua). Підкажуть адресу й за телефоном 0-800-213-103 (цілодобово, дзвінки безкоштовні в межах України).

До речі, за цим номером щодня з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 можна отримати правову консультацію.

На безоплатну вторинну правову допомогу мають право:

♦ люди, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

♦ інваліди, які отримують пенсію або допомогу, яку призначають замість пенсії, в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

♦ діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також неповнолітні, які перебувають у складних життєвих обставинах, чи постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

♦ внутрішньо переміщені особи;

♦ громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщені особи;

♦ ті, до кого застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;

♦ особи, яких відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважають затриманими;

♦ люди, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

♦ особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу захисника залучає слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

♦ засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні або обмеження волі;

♦ особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

♦ ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

♦ особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

♦ ті, хто належить до числа жертв нацистських переслідувань;

♦ особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

♦ особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

♦ люди, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

♦ реабілітовані відповідно до законодавства.

Адреси місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Київ

бульвар Верховної Ради, 33/1

вул. Ділова, 14-б

вул. Сімферопольська, 5/1

вул. Максима Кривоноса, 2-а

Вінницька область

м. Вінниця, вул. Порика, 29

м. Гайсин, вул. Івана Франка, 28-а

м. Козятин, пров. Кондрацького, 1-а

м. Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 6

Волинська область

м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19

м. Ковель, вул. С. Бандери, 5

м. Луцьк, вул. Прогресу, 7

Дніпропетровська область

м. Камянське, вул. Москворецька, 14

Перший дніпровський місцевий центр: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52

Другий: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 8

Третій: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 90

Перший криворізький місцевий центр: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, 5

Другий: м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 1А

м. Павлоград, вул. Полтавська, 129

Донецька область

м. Краматорськ, вул. Академічна, 20

м. Маріуполь, вул. Нахімова, 82

Житомирська область

м. Бердичів, вул. Чорновола, 9

м. Житомир, вул. Гагаріна, 47

м. Коростень, вул. Сосновського, 28-г

м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 31-а

Закарпатська область

м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30

м. Ужгород, вул. Загорська, 51

м. Хуст, вул. І. Франка, 6

Запорізька область

м. Бердянськ, вул. Свободи, 115/8

Перший запорізький місцевий центр: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77

Другий: м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5

м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4

м. Калуш, вул. С. Бандери, 18

м. Коломия, вул. Міцкевича, 2 (2-й поверх)

Київська область

м. Біла Церква, вул. Гайок, 4-А

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, оф. 30

м. Вишневе, вул. Південна, 5-б

Кіровоградська область

м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1

м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53

м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18

Луганська область

м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 24

м. Старобільськ, вул. Трудова, 12-а

смт Мілове, вул. Миру, 38

Львівська область

м. Буськ, вул. Петрушевича, 8

Перший львівський місцевий центр: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, оф. 505

Другий: м. Львів, вул. Винниченка, 30

м. Самбір, вул. Мазепи, 13

м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 1-а

м. Червоноград, просп. Шевченка, 21

Миколаївська область

м. Вознесенськ, вул. Київська, 26-а

Перший миколаївський місцевий центр: м. Миколаїв, вул. Образцова, 4-а/2

Другий: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61

Одеська область

м. Арциз, вул. Будівельників, 15-б

м. Ізмаїл, просп. Миру, 23

м. Подільськ, вул. Соборна, 194-а

Перший одеський місцевий центр: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 98

Другий: м. Одеса, вул. Коблевська, 40

Третій: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1

м. Роздільна, вул. Незалежності, 2

Полтавська область

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54

м. Лубни, вул. Монастирська, 17

Перший полтавський місцевий центр: м. Полтава, вул. Міщенка, 2

Другий: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40

Рівненська область

м. Рівне, вул. Кавказька, 7

м. Сарни, вул. Широка, 22

Сумська область

м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43

м. Охтирка, вул. Перемоги, 13

м. Суми, вул. Покровська, 9/1

м. Шостка, вул. Горького, 4

Тернопільська область

м. Кременець, вул. Шевченка, 59-а

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

м. Чортків, вул. Степана Бандери, 20

Харківська область

м. Богодухів, вул. Покровська, 5

м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4

Перший харківський місцевий центр: м. Харків, просп. Московський, 27

Третій: м. Харків, просп. Науки, 56, оф. 216 (2-й поверх)

м. Чугуїв, вул. Музейна, 14

Херсонська область

м. Берислав, вул. Воскресенська (Рози Люксембург,) 6-а

м. Гола Пристань, пров. Курортний, 7

м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 138

м. Херсон, вул. Стрітенська, 7

Хмельницька область

м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська, 44

м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/2

м. Хмельницький, вул. Соборна, 75

м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44

Черкаська область

м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 1, оф. 17

м. Сміла, вул. Соборна, 96-а

м. Умань, вул. Європейська, 31

м. Черкаси, вул. Гоголя, 221

Чернівецька область

м. Вижниця, вул. Українська, 100-б

м. Кельменці, вул. Довженка, 9

м. Чернівці, вул. Університетська, 1

Чернігівська область

м. Мена, вул. Героїв АТО, 9

м. Ніжин, вул. Богуна, 8

м. Чернігів, просп. Миру, 49-а