Коли українці потрапляють у неприємну ситуацію, то одразу ж починають згадувати всіх знайомих і родичів й шукати того, хто зможе допомогти. Думка про те, щоб звернутися до юриста, спадає не всім. Звичайні люди переконані, що ці фахівці за роботу беруть великі гроші. У підсумку українці зазвичай роблять борги, шукаючи шляхи виходу із ситуації, до речі, не завжди законні.
Тим часом в Україні з 2012го працює система надання безоплатної правової допомоги — Координаційний центр та його територіальні відділення. Це мережа із 551 центру та бюро на всій території країни, зокрема в малих містах і навіть селищах. Юристи цих центрів гарантовано нададуть правову консультацію кожному, хто до них звернеться. А за необхідності та в передбачених законом ситуаціях представлятимуть інтереси у суді. Безоплатну правову допомогу гарантує держава, її повністю чи частково надають за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.
До редакції часто звертаються читачі, в яких виникає багато запитань щодо безоплатної правової допомоги. Тож «Урядовий кур’єр» поспілкувався з виконуючим обов’язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олексієм Бонюком, щоб відповісти на запитання, які найчастіше ставлять наші читачі.
— Яку правову допомогу можуть надати людині?
— У нашій країні надають і первинну, і вторинну правову допомогу.
Первинна — це правова інформація; консультації й роз’яснення з правових питань; складання заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних).
Вторинна правова допомога — захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.
— Які фахівці безоплатно консультують людей?
— Фахові юристи — штатні працівники центрів і бюро правової допомоги.
— Хто має право на безоплатну правову допомогу?
— Безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати всі, хто перебуває під юрисдикцією України. Тобто і громадянин України, і громадянин іншої країни, який перебуває тут, а також особи без громадянства.
— Як отримати таку допомогу?
— Можна особисто звернутися до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги або бюро правової допомоги. Їх перелік з адресами є на сайті координаційного центру (www.legalaid.gov.ua). Підкажуть адресу й за телефоном 0-800-213-103 (цілодобово, дзвінки безкоштовні в межах України).
До речі, за цим номером щодня з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 можна отримати правову консультацію.
На безоплатну вторинну правову допомогу мають право:
♦ люди, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
♦ інваліди, які отримують пенсію або допомогу, яку призначають замість пенсії, в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
♦ діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також неповнолітні, які перебувають у складних життєвих обставинах, чи постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
♦ внутрішньо переміщені особи;
♦ громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщені особи;
♦ ті, до кого застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;
♦ особи, яких відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважають затриманими;
♦ люди, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
♦ особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу захисника залучає слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
♦ засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні або обмеження волі;
♦ особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
♦ ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
♦ особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
♦ ті, хто належить до числа жертв нацистських переслідувань;
♦ особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
♦ особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
♦ люди, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
♦ реабілітовані відповідно до законодавства.
Адреси місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
м. Київ
бульвар Верховної Ради, 33/1
вул. Ділова, 14-б
вул. Сімферопольська, 5/1
вул. Максима Кривоноса, 2-а
Вінницька область
м. Вінниця, вул. Порика, 29
м. Гайсин, вул. Івана Франка, 28-а
м. Козятин, пров. Кондрацького, 1-а
м. Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 6
Волинська область
м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19
м. Ковель, вул. С. Бандери, 5
м. Луцьк, вул. Прогресу, 7
Дніпропетровська область
м. Камянське, вул. Москворецька, 14
Перший дніпровський місцевий центр: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52
Другий: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 8
Третій: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 90
Перший криворізький місцевий центр: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, 5
Другий: м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 1А
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129
Донецька область
м. Краматорськ, вул. Академічна, 20
м. Маріуполь, вул. Нахімова, 82
Житомирська область
м. Бердичів, вул. Чорновола, 9
м. Житомир, вул. Гагаріна, 47
м. Коростень, вул. Сосновського, 28-г
м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 31-а
Закарпатська область
м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30
м. Ужгород, вул. Загорська, 51
м. Хуст, вул. І. Франка, 6
Запорізька область
м. Бердянськ, вул. Свободи, 115/8
Перший запорізький місцевий центр: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77
Другий: м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5
м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4
м. Калуш, вул. С. Бандери, 18
м. Коломия, вул. Міцкевича, 2 (2-й поверх)
Київська область
м. Біла Церква, вул. Гайок, 4-А
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, оф. 30
м. Вишневе, вул. Південна, 5-б
Кіровоградська область
м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1
м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18
Луганська область
м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 24
м. Старобільськ, вул. Трудова, 12-а
смт Мілове, вул. Миру, 38
Львівська область
м. Буськ, вул. Петрушевича, 8
Перший львівський місцевий центр: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, оф. 505
Другий: м. Львів, вул. Винниченка, 30
м. Самбір, вул. Мазепи, 13
м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 1-а
м. Червоноград, просп. Шевченка, 21
Миколаївська область
м. Вознесенськ, вул. Київська, 26-а
Перший миколаївський місцевий центр: м. Миколаїв, вул. Образцова, 4-а/2
Другий: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61
Одеська область
м. Арциз, вул. Будівельників, 15-б
м. Ізмаїл, просп. Миру, 23
м. Подільськ, вул. Соборна, 194-а
Перший одеський місцевий центр: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 98
Другий: м. Одеса, вул. Коблевська, 40
Третій: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1
м. Роздільна, вул. Незалежності, 2
Полтавська область
м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54
м. Лубни, вул. Монастирська, 17
Перший полтавський місцевий центр: м. Полтава, вул. Міщенка, 2
Другий: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40
Рівненська область
м. Рівне, вул. Кавказька, 7
м. Сарни, вул. Широка, 22
Сумська область
м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43
м. Охтирка, вул. Перемоги, 13
м. Суми, вул. Покровська, 9/1
м. Шостка, вул. Горького, 4
Тернопільська область
м. Кременець, вул. Шевченка, 59-а
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
м. Чортків, вул. Степана Бандери, 20
Харківська область
м. Богодухів, вул. Покровська, 5
м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4
Перший харківський місцевий центр: м. Харків, просп. Московський, 27
Третій: м. Харків, просп. Науки, 56, оф. 216 (2-й поверх)
м. Чугуїв, вул. Музейна, 14
Херсонська область
м. Берислав, вул. Воскресенська (Рози Люксембург,) 6-а
м. Гола Пристань, пров. Курортний, 7
м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 138
м. Херсон, вул. Стрітенська, 7
Хмельницька область
м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська, 44
м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/2
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75
м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44
Черкаська область
м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 1, оф. 17
м. Сміла, вул. Соборна, 96-а
м. Умань, вул. Європейська, 31
м. Черкаси, вул. Гоголя, 221
Чернівецька область
м. Вижниця, вул. Українська, 100-б
м. Кельменці, вул. Довженка, 9
м. Чернівці, вул. Університетська, 1
Чернігівська область
м. Мена, вул. Героїв АТО, 9
м. Ніжин, вул. Богуна, 8
м. Чернігів, просп. Миру, 49-а