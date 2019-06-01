На центральній світлині сьогоднішнього «Урядового кур’єра» донеччанка  Світлана Яцук — щаслива мама шестирічного Лева і чотирирічної Зорянки. Нині жінка знову при надії, а чотири роки тому за два місяці до народження донечки вони разом з чоловіком Станіславом вирішили, що діти  заслуговують на краще майбутнє. Без вагань полишили трикімнатну упорядковану квартиру в центрі окупованого Донецька і перебралися до  винайнятої двокімнатної у столиці.

Максим Соколов із синами Ярославом і Святославом також переселенці з Донецька. Фото Володимира ЗАЇКИ

«Сказати, що перший час було складно, — це дуже м’яко сказати. З маленьким сином у стані останніх тижнів вагітності треба було знову починати все спочатку: візочки, ліжечка, дитячий одяг, пологовий будинок. Батьків або просто помічників у нас нема, але ми впоралися і вижили», —  свою історію Світлана Яцук разом з іншими посестрами в біді виклала за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Родинний клуб «Матуся» в тематичній експозиції малюнків та світлин дітей переселенців з Донецької та Луганської областей. До Міжнародного дня захисту дітей разом розгорнули експозицію «Мирне небо — щасливі діти», аби нагадати, що з початком російсько-української війни постали нові питання у сфері захисту прав дітей.

Дитячі очі завжди щирі. Дорослим треба вчиняти так, щоб не відводити від них погляд… Фото Володимира ЗАЇКИ

Організатори виставки МБФ «Родинний клуб «Матуся», як представники проекту «Реабілітація жінок з дітьми з Донецької та Луганської областей», привезли експозицію до будинку Верховної Ради України. У кулуарах її могли бачити представники різних політичних сил. Цікаво, які емоції в них викликали малюнки та світлини дітей, народжених на території Києва та Київської області в сім’ях вимушених переселенців, що приїхали з Донецької та Луганської областей, щоб народити у зоні спокою, подалі від війни? 