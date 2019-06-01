На центральній світлині сьогоднішнього «Урядового кур’єра» донеччанка Світлана Яцук — щаслива мама шестирічного Лева і чотирирічної Зорянки. Нині жінка знову при надії, а чотири роки тому за два місяці до народження донечки вони разом з чоловіком Станіславом вирішили, що діти заслуговують на краще майбутнє. Без вагань полишили трикімнатну упорядковану квартиру в центрі окупованого Донецька і перебралися до винайнятої двокімнатної у столиці.
«Сказати, що перший час було складно, — це дуже м’яко сказати. З маленьким сином у стані останніх тижнів вагітності треба було знову починати все спочатку: візочки, ліжечка, дитячий одяг, пологовий будинок. Батьків або просто помічників у нас нема, але ми впоралися і вижили», — свою історію Світлана Яцук разом з іншими посестрами в біді виклала за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Родинний клуб «Матуся» в тематичній експозиції малюнків та світлин дітей переселенців з Донецької та Луганської областей. До Міжнародного дня захисту дітей разом розгорнули експозицію «Мирне небо — щасливі діти», аби нагадати, що з початком російсько-української війни постали нові питання у сфері захисту прав дітей.
Організатори виставки МБФ «Родинний клуб «Матуся», як представники проекту «Реабілітація жінок з дітьми з Донецької та Луганської областей», привезли експозицію до будинку Верховної Ради України. У кулуарах її могли бачити представники різних політичних сил. Цікаво, які емоції в них викликали малюнки та світлини дітей, народжених на території Києва та Київської області в сім’ях вимушених переселенців, що приїхали з Донецької та Луганської областей, щоб народити у зоні спокою, подалі від війни?