Своє життя курсанти пов’язували із захистом Вітчизни, проте воно обірвалося через авіакатастрофу під час тренувань на Харківщині

Чугуїв стих, бо спалахнуло небо.

Не дочекались вдома матері…

Лиш душі тих, кому до Бога треба,

На крилах янголів над містом угорі.

25 вересня. Чорний-чорний день для українців. Двадцять п’ять достойних синів України загинули у жахливій катастрофі військового літака Ан-26Ш біля Чугуєва Харківської області після падіння літака, який загорівся від удару об землю. На борту перебували 27 осіб, з них 20 — курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба та семеро членів екіпажу. Двох курсантів, яким дивом вдалося врятуватися, було госпіталізовано у важкому стані. На наступний день один з них помер.

Суботу, 26 вересня, було оголошено днем жалоби в Харківській області та Україні. Жахлива трагедія відлунилася щемким болем у тисяч громадян України. Біля центрального входу до Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба близькі та рідні курсантів, викладачі, небайдужі харків’яни запалили лампадки й поклали квіти. Сюди, щоб ушанувати світлу пам’ять українських соколят, які так і не встигли стати на крило, і щоб підтримати рідних загиблих приходять десятки жителів міста і разом з палахкотливими трояндами, хризантемами, гвоздиками залишають тут і частку свого серця. На цьому місці не виходить розмовляти вголос. Якщо хтось обмінюється словами, то впівголоса, майже пошепки, бо від різких звуків, здається, може вибухнути пронизана скорботою і смутком атмосфера.

Трійко дівчат, котрі зі сльозами на очах поклали по дві троянди, запалюючи свічечки, негучно зітхали: «Жахіття, як таке могло статися, яке горе…» Вони були однолітками загиблих курсантів, а може, навіть їхніми подругами. Одна з них стиха промовила до товаришок: «Вони для мене не жертви, вони справжні хлопці. І навіть герої — хоч би вже тому, що під час війни на Донбасі вчилися на військових льотчиків».

Ан-26Ш вважали цілком надійним

26 курсантів другого — четвертого курсів ХНУПС з 11 регіонів України у п’ятницю ввечері на військовому аеродромі Чугуєва чекали на посадку в літак Ан-26Ш для виконання тренувального польоту. Одного з них не допустили до польоту, що і врятувало йому життя.

Літак був старенький, 1977 року випуску, але, як усі вважали, цілком надійний. Його використовували для підготовки штурманів Повітряних сил ЗСУ. За інформацією, салон літака, єдиного такого роду в Україні, був спеціально пристосований для навчання. Замість звичних крісел там було встановлено столи, тож курсанти часто його називали летючою аудиторією або крилатим тренажером.

Як розповів міністр оборони Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака Ан-26Ш, машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Ідеться і про двигуни, і про сам борт. Міністр підкреслив, що впродовж учорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок і мав ще працювати до 23:00.

«Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот-інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком», — розповів Андрій Таран.

Як повідомила пресслужба СБУ, навчальні польоти літака Ан-26, який зазнав катастрофи в Харківській області, розпочалися о 18.50 і мали тривати чотири години — до 22:50, а керівництво повітряним судном виконував тільки командир екіпажу. Згідно з планом навчань, цього дня підготовку проходили курсанти льотної і штурманської спеціальностей.

За інформацією СБУ, о 20.38 після виконання частини маршруту командир екіпажу доповів керівникові польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 запросив захід на посадку, в 20.43 пройшов дальній привід, о 20.45 за два кілометри від військового аеродрому поблизу траси сталась авіакатастрофа.

Слідство розпочалося

Керівництво країни миттєво відреагувало на повідомлення про страшну трагедію на Харківщині. Сюди вже на ранок наступного дня терміново прибув Президент України Володимир Зеленський із представниками Кабінету Міністрів. Володимир Зеленський відвідав місце катастрофи, де вшанував пам’ять загиблих.

«Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не один бойовий подвиг. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і дітей загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде сумувати разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби», — заявив Президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що для розслідування катастрофи Ан-26Ш створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

За дорученням Президента Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 26 вересня ухвалив рішення щодо розслідування трагедії на Харківщині, пов’язаної з падінням Ан-26Ш. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив урядовій комісії на чолі з Олегом Уруським підготувати звіт за підсумками своєї роботи до 25 жовтня.

Для координації дій на місце події виїхало керівництво Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил, Національної поліції, Служби безпеки України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», ДП «Антонов», Головної інспекції Міністерства оборони України.

Під час наради щодо катастрофи Президентові доповіли, що центральний апарат Державного бюро розслідувань зареєстрував кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 416 Кримінального кодексу України, а саме: порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.

Організовано невідкладні слідчі дії. Фахівці оглядають місце катастрофи, здійснюють виїмку необхідної документації. Слідство встановлює всі обставини катастрофи. Перебіг досудового розслідування перебуває під контролем керівництва Державного бюро розслідувань і Офісу Генерального прокурора.

Володимир Зеленський у зв’язку з авіакатастрофою доручив провести перевірку всіх оборонних контрактів, пов’язаних із закупівлею військової техніки.

Версії причин катастрофи

Як повідомив Андрій Таран, розглядають кілька попередніх причин падіння літака. За словами заступника міністра МВС Антона Геращенка, силовики не відкидають версії теракту.

«Попередній аналіз свідчить, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю», — зазначив міністр оборони України.

Керівник оборонного відомства зазначив, що, за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталася відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр також повідомив, що двигун літака мав у запасі сотні льотних годин до чергового ремонту.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який входить до складу урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи, стверджує, що, за наявною в нього інформацією, екіпажу аварійного літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту. Причина такої тривалої реакції пояснюється тим, що в той час на посадку йшов інший борт. А через хвилину літак розбився. Хоч було відомо, що Ан-26 несправний.

«На мою думку, правоохоронні органи мають ретельно опрацювати саме цю версію, і я наполягаю на цьому. Останнє слово має бути саме за слідством та відповідною комісією. Акцентую, що це стратегічно важливо для обороноздатності нашої держави», — розповів під час брифінгу керівник області й зажадав назвати винних у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

Олексій Кучер підкреслив, що наполягає на проведенні процесуальних дій щодо особи або групи осіб, відповідальних за прийняття рішення про посадку борту. Глава області повідомив, що вже визначено людей, ДНК яких буде використано для експертизи зі встановлення осіб загиблих.

«Виходячи з мого спілкування з органами попереднього розслідування, вже завтра почнеться відбір зразків. Експертиза всіх 25 осіб буде проводитися в Харкові. На це буде потрібно 2—3 тижні», — сказав Олексій Кучер.

Народився в сорочці

За словами Володимира Зеленського, який відвідав у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону курсанта льотного факультету 20-річного В’ячеслава Золочівського — єдиного, хто вижив унаслідок авіакатастрофи, хлопець народився в сорочці.

«Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Уночі В’ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсантові, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті. Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В’ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі», — написав у фейсбуці Володимир Зеленський.

В’ячеслав розповів Президентові, що все сталося дуже швидко, і було не зрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти й екіпаж були знайомі й уже літали разом.

Володимир Зеленський поспілкувався з матір’ю курсанта Іриною і висловив їй підтримку. У разі необхідності їм буде надано всю необхідну допомогу.

Олексій Кучер повідомив, що В’ячеслав Золочівський одужує і вже зміг дати свідчення співробітникам ДБР.

«Деякий час після виписки необхідно буде проходити реабілітацію, — зазначив Олексій Кучер. — Він повідомив обставини, які допомогли зберегти йому життя, — його накрило фюзеляжем, і вогонь не дістався до нього, він прийшов до тями і зміг покинути ту частину літака, яка була охоплена вогнем. Він справжній боєць».

До Державного бюро розслідувань направлено плівки із записами голосів екіпажу літака Ан-26, який зазнав катастрофи у Харківській області. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на селекторній нараді Президента Володимира Зеленського за участю представників Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Він поінформував главу держави, що за його наказом заборонено використання літаків Ан-26 до завершення розслідування авіакатастрофи. Тож триває розшифрування бортових самописців літака.

А цієї п’ятниці у парламенті буде заслухано віцепрем’єр-міністра Олега Уруського щодо обставин катастрофи. Таку заяву зробив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.

У коментарі Укрінформу речник міністра оборони України Світлана Павловська закликає всіх небайдужих до теми авіакатастрофи Ан-26, у якій загинули 26 осіб, не вигадувати варіанти можливих причин цієї трагедії. А дочекатися завершення розслідування та оприлюднення офіційних висновків.

«Дуже просимо усіх, хто сьогодні переймається темою трагедії під Чугуєвом, поки що не робити власних висновків та утриматися від інсинуацій. Будь ласка, дочекайтеся офіційних службових висновків після слідчих дій щодо трагедії, яка сталася», — сказала Павловська.

Адже нині лунає багато різних «історій» щодо можливих причин авіакатастрофи, багато інформації, яка не відповідає дійсності. Але ж слідчі дії тривають, тому офіційних даних, на які б могли спиратися такі висновки, поки що немає.

PS. Співчуття у зв’язку з катастрофою літака Ан-26 висловили президент Республіки Польща Анджей Дуда, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, міністри закордонних справ Польщі, Албанії, Болгарії, Туреччини, Швеції, Латвії та Молдови.