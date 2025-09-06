Народжене війною з’єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України сформували в листопаді 2014 року. Прийнявши бойове хрещення наприкінці 2014-го — на початку 2015 року під час оборони донецького аеропорту та прилеглих до нього районів, 81 бригада ДШВ незмінно тримає передній край оборони на найгарячіших напрямках. Загартована найтяжчими боями, вона продовжує нищити російських загарбників, справедливо та беззаперечно здобувши репутацію однієї з найпотужніших бригад Сил оборони України. А супергероєм, який найкраще пасує 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді, є Перун — небесний воїн-захисник, який вражає ворогів стрімкими сліпучими блискавками та потужними громовими ударами, караючи їх нищівною міццю з небес.

Легендарне хрещення в донецькому аеропорту Легендарне хрещення в донецькому аеропорту

81 окрему аеромобільну бригаду Десантно-штурмових військ сформували під час активної фази бойових дій на сході України восени 2014 року. Новостворена бригада дислокувалася у Краматорську та об’єднала бійців з різних регіонів України.

Після швидкого бойового злагодження підрозділи відразу вирушили на передову та прийняли бойове хрещення під час оборони донецького аеропорту. З листопада 2014-го по січень 2015 року десантники 81 бригади тримали оборону летовища та прилеглих районів.

Бійці 81 бригади, зокрема 90 окремого аеромобільного батальйону, до останнього боронили позиції в зруйнованих будівлях аеропорту. Під час боїв за донецький аеропорт бійці 81 бригади виявили надзвичайну мужність та надлюдську стійкість, заслуживши найменування «кіборгів» — воїнів, спроможних витримати найтяжчий бій з переважаючими силами ворога.

Найвищою державною нагородою — званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за оборону донецького аеропорту відзначено солдата Ігоря Брановицького, молодшого сержанта медичної служби Ігоря Зінича та старшого лейтенанта Івана Зубкова.

Саме десантники 81 бригади останніми покидали розбитий вщент ДАП, протримавши його оборону впродовж близько 120 днів. У 81 окремій аеромобільній бригаді до сьогодні служать воїни, які творили історію української військової звитяги наприкінці 2014-го — на початку 2015 року.

Один з легендарних «кіборгів» 81 бригади — старший лейтенант Іван Зубков, який під час керування боєм у січні 2014 року був змушений викликати вогонь артилерії на себе, щоб прикрити відхід підрозділу. 19 січня Іван Зубков зазнав поранення в руку, але продовжив виконувати бойове завдання, залишившись разом зі своїми бійцями в новому терміналі аеропорту.

Наступного дня, 20 січня, особисто прикриваючи відхід підрозділу, старший лейтенант Іван Зубков загинув під руїнами підірваного російськими найманцями другого поверху нового термінала аеропорту.

9 червня 2015 року указом Президента України старшому лейтенантові Іванові Зубкову було присвоєно (посмертно) звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». 30 грудня 2015 року указом Президента ім’я Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова присвоєне 90 окремому аеромобільному батальйону 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

Після відходу з донецького аеропорту бійці 81 бригади у складі інших частин продовжили виконувати бойові завдання на Донеччині. Воїни-десантники з’єднання брали участь у боях за Дебальцеве в лютому 2015 року. Попри те що втримати місто тоді не вдалося, досвідчені десантники 81 бригади вийшли з напівоточення без втрат.

На початку 2015 року підрозділи бригади зайняли опорні пункти на напрямку Донецьк — Костянтинівка та не допустили прориву ворога в бік Бахмута. Упродовж 2015—2016 років бригада обороняла ключові ділянки фронту на Донбасі поблизу селищ Опитне та Водяне біля донецького аеропорту, Зайцеве і Новгородське (нині Нью-Йорк) поблизу Горлівки.

Упродовж майже восьми місяців — із середини 2015-го до початку 2016 року — підрозділи 81 бригади вели безперервні бої із проросійськими бойовиками в промзоні Авдіївки, не лише стримуючи російських бойовиків та їхніх місцевих посіпак-колабораціоністів, а й завдаючи їм відчутних втрат. З кінця 2016 року підрозділи 81 бригади брали участь у боях на Світлодарській дузі. Упродовж 2017 року десантники 90 окремого аеромобільного батальйону тримали оборону в Мар’їнському районі Донецької області.

Оборонні бої та стрімкий контрнаступ

До початку 2022 року завдяки багаторічній участі в АТО/ООС на сході України 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України набула значного бойового досвіду. З початком повномасштабного вторгнення її підрозділи одними з перших зустріли й зупинили нову хвилю російських загарбників, відзначившись у боях на кількох напрямках. 24 лютого 5 батальйонна тактична група бригади разом із місцевою теробороною вступила в бій на підступах до міста Суми, розгромивши за півтори години колону російських військ та зірвавши плани ворога захопити обласний центр.

Одночасно 122 окремий батальйон бригади того самого дня прийняв бій на Луганщині проти російських сил, які наступали. Надалі підрозділи бригади героїчно діяли на найбільш загрозливих напрямках оборони. Зокрема, вона брала участь у важких боях за північ Донеччини та південь Харківщини в перші місяці вторгнення. Десантники бригади утримували місто Ізюм на Харківщині під час запеклих боїв навесні 2022 року. Також сили з’єднання боронили Слов’янську громаду, не давши ворогові прорватися до самого Слов’янська.

Загалом навесні 2022 року 122 батальйон протягом 80 днів героїчно обороняв рубежі Рубіжного, Сіверськодонецька та Лисичанська на Луганщині. Попри інтенсивні артобстріли й авіаудари батальйон повністю виконав завдання, стримавши переважаючі сили ворога на цьому напрямку.

Восени 2022 року десантники 81 бригади взяли участь у контрнаступальних операціях на сході України: підрозділи билися у складі сил, що визволяли тимчасово окуповані території Донеччини та Харківщини під час славетної Слобожанської наступальної операції. 15 вересня 2022 року бригада відзначилася в наступі на півночі Донеччини. Саме завдяки вмілим ударам десантників було визволено містечка Святогірськ та Ярова у Святогірській громаді. Це створило передумови для оточення угруповання ворога поблизу Лимана.

У підсумку разом з іншими підрозділами Сил оборони бійці 81 бригади наприкінці вересня — на початку жовтня 2022 року розгромили ворога під Лиманом і визволили це тимчасово окуповане українське місто від російських загарбників. Окрім Лимана, восени 2022 року десантники бригади повернули під контроль України населені пункти Донеччини: Святогірськ, Ярова, Богородичне, Новоселівка, Шандриголове та Олександрівка.

На Луганщині підрозділи 81 бригади в жовтні 2022 року вибили окупантів із села Білогорівка поблизу Лисичанська. Ця успішна операція стала першою деокупацією населеного пункту на Луганщині з початку широкомасштабного вторгнення.

Також 2 аеромобільний батальйон бригади брав участь у запеклих боях під час оборони Бахмута, яка тривала до травня 2023 року.

Упродовж 2023—2025 років 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ і надалі виконувала бойові завдання на сході України. Підрозділи бригади воювали на Донеччині та Луганщині, беручи участь у найгарячіших боях війни.

Увесь 2023 рік 81 бригада тримала оборону поблизу Білогорівки, Серебрянського лісу та Діброви на Луганщині. Попри численні ворожі штурми, десантники стійко утримували позиції. У березні — червні тривали особливо запеклі бої, під час яких бригада зірвала просування ворога. У квітні 2025 року бригада провела тактичний рейд під Білогорівкою, вибивши ворога з позицій. Того самого місяця бійці 81 бригади взяли в полон іноземця — громадянина Китаю, який воював на боці росії.

Нині бригада протистоїть ворогу біля Григорівки та Серебрянки. Попри щоденні атаки російських військ, які активно застосовують авіацію, артилерію та БпЛА, десантники 81 Слобожанської бригади твердо тримають позиції. Протягом усього періоду широкомасштабного вторгнення 81 бригада демонструвала надзвичайну витривалість і бойову ефективність. Десантники були головним стабілізаційним чинником на сіверському напрямку, діючи і в обороні, і в наступі.

Слобожанська — від однойменної наступальної операції

20 листопада 2023 року з нагоди Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ Президент України присвоїв 81 окремій аеромобільній бригаді почесне найменування Слобожанська. Ця назва походить від історико-географічного регіону Слобожанщина (Слобідська Україна), що охоплює території сучасних Харківської, Сумської та частини Донецької і Луганської областей. Почесне найменування покликане відновити історичні військові традиції та підкреслити зв’язок бригади з героїчною обороною сходу України. Воно символічне і заслужене для частини, яка відзначилася в боях на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині — історичних частинах Слобідської України.

Особливо значуще почесне найменування 81 бригади Слобожанська з огляду на звитяжну участь воїнів цього з’єднання у славетній Слобожанській наступальній операції Сил оборони України у вересні — на початку жовтня 2022 року.

Знаковим для 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України є Перун — символ нестримного швидкого руху, незборимої сили та точного удару з неба. Для десантної бригади він уособлює повітряну перевагу, раптовість і нищівну міць.

Стихія Перуна — повітря і блискавка. Він б’є ворога з неба — й у цьому пряма паралель з десантом: з неба — в бій, швидко і рішуче. Як і бійці бригади, Перун діє неочікувано для ворога — його поява миттєва, а удар точний і безжальний. Він не бариться, а вражає саме тоді, коли ворог найменше цього чекає.

Блискавка для Перуна — не лише непереможна сила та незборима міць, а й високоточна зброя вибіркового ураження. Кожен його удар чітко вражає саме ту ціль, в яку скерований. Це нагадує бойову роботу операторів дронів та артилеристів 81 бригади, які влучно вражають цілі на десятки кілометрів, не розкриваючи своєї позиції.

Грім, який супроводжує блискавку, — це знак, що удар уже відбувся, і шансів уникнути ураження у ворога не було. Так само діють підрозділи бригади — їхній вогонь часто перший і останній, який бачить супротивник. І як грім за блискавкою, їхній успіх чутно та видно здалеку, а результат помітно не лише на мапі, а й у зміні перебігу бойових дій.

Образ Перуна для 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ — це метафора бойового стилю. Раптовість, ударність, мобільність — усе це притаманне Перуну і десантникам бригади. Вони обирають швидкість замість сили маси, маневр — замість лобового протистояння. Їхній стиль — діяти першими і вирішально.

Для 81 бригади Перун — це не бог чи супергерой, а принцип дії. Повітряна природа десантників, відчуття моменту і здатність бити з неочікуваних напрямків — усе це робить бригаду сучасним уособленням Перунової сили. Він не покровитель, а відображення духу та принципу дії десантників Слобожанської бригади.

Прагнете стати до лав 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ та бити ворогів блискавкою з неба, як Перун? Така змога з’явилася завдяки проєкту «Контракт 18-24: дрони», за умовами якого можна здобути фах оператора безпілотного літального апарата або наземного роботизованого комплексу та нищити ворога дистанційно.

У складі 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ діє Apachi STRIKE GROUP — результативний батальйон безпілотних систем, що регулярно публікує кадри бойової роботи. Знищувати окупанта технологічно, не залишаючи йому жодного шансу, — доктрина дронарів-десантників та інших бійців звитяжного підрозділу.

Антон ПЕЧЕРСЬКИЙ,

АрміяInform, онлайн-видання Міноборони