Україна нині вибудовує по-новому відносини в трикутнику влада — бізнес — громадянське суспільство. Не можна сказати, що все відбувається безболісно, та кожна зі сторін робить усе можливе, аби країна якомога швидше змінилася.

У фокусі багатьох зацікавлень

Показовою має стати подія, яка відбудеться 7 грудня в закарпатському Мукачеві. Цього дня воно буде своєрідним центром сили для правників, адвокатів, журналістів і підприємців як з України, так і з-за кордону. Тут відбудеться Об’єднавчий форум представників різних верств громадянського суспільства за участі та підтримки місцевої влади.

Унікальна подія опинилася у фокусі багатьох зацікавлених — бізнес-спільноти, науковців юридичного факультету Ужгородського національного університету, судового корпусу тощо. Почесними гостями будуть президент Асоціації адвокатів Риму з колегами, бізнесмени з Польщі та Румунії. Завітають представники з Асоціації судових репортерів, Національної спілки журналістів, юридичних ЗМІ, місцевої преси й телебачення. Орієнтовно в складі делегацій — до 120 учасників.

Основними організаторами виступили дві потужні громадські організації — Асоціація захисту прав правників і Мукачівська міськрайонна спілка підприємців. Обидві очолює відомий адвокат регіону голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош.

— Ані журналісти місцевих і столичних ЗМІ, ані громадськість у регіоні не очікували на той резонанс і розголос, якого набуло проведення Об’єднавчого форуму, — сказав кореспондентові «УК» Олексій Андрійович. — Унікальність його в тому, що буде продемонстровано новий рівень співпраці підприємців, правників, представників громадськості та преси. Виявляється, нині в Україні не існує прикладів постійного і, головне, результативного діалогу громад із владою. І Мукачево в цьому стане прикладом для наслідування, вдало поєднуючи правовий консалтинг, судовий захист, бізнесове спілкування та професійний PR.

Податковий майдан починався в Мукачеві

Свого часу саме Мукачівська міськрайонна спілка підприємців стала першою об’єднаною силою регіональних підприємців, створеною за межами політичних інтересів, проте задля захисту інтересів підприємців і формування сприятливого бізнес-середовища на Закарпатті. Її очільник Олексій Фазекош завжди наголошував на тому, що громадські організації мають особливий вплив на суспільство, є потужною силою в державі.

Тож не дивно, що саме Мукачівська міськрайонна спілка підприємців (далі — ММСП) стала ініціатором такого явища, як податковий майдан, коли на мітинг проти ухвалення нового Податкового кодексу вийшли майже 1500 осіб. Згодом цю акцію підтримали в інших містах Закарпаття, потім і в інших областях. За деякий час потужний спротив проти драконівських податкових ініціатив часів Януковича вилився у виступ десятків тисяч людей у центрі Києва.

Мукачівці продемонстрували той величезний потенціал, який має спілка. І, до речі, нещодавно тут вдалися до його підсилення і розширили склад правління. Зокрема, за напрямом законотворчої діяльності та юридичного захисту бізнесу тепер додатково працюватимуть адвокати регіону — Михайло Беран та Микола Буташ. Також створили секретаріат спілки, який очолила керівник департаменту з комунікацій Дарія Біловар. За співпрацю зі ЗМІ відповідає директор провідного в регіоні телеканалу «М-студіо» Володимир Шубець. Координуватиме взаємодію з органами державної влади і відповідатиме за загальний розвиток спілки новий заступник голови ММСП, депутат міської ради Роберт Іванчо.

На сторожі — асоціація правників

Асоціація захисту прав правників — «дитина» 2019 року. Її особливість у тому, щоб координованими зусиллями професійного середовища і органів державної влади досягати спільної мети — розвитку правової системи в Україні за європейськими стандартами.

— Нині, безумовно, є й громадські об’єднання і відповідні асоціації як серед адвокатів, так і прокурорів та суддів, але всі вони аналізують ситуацію у своєму вузькому, суто специфічному профілі. Але саме Асоціація захисту прав правників має бути тим універсальним об’єднанням, яке стоятиме на сторожі всіх правників без винятку, і при цьому захищатиме інші верстви населення. При цьому особливу увагу звертатимемо на бізнес-спільноту, яка дуже часто потерпає від неправомірних дій з боку чиновників, контролюючих органів, — повідомив Олексій Фазекош.

У межах асоціації реалізують три пріоритетні завдання: незалежність адвокатури, законотворчу діяльність та юридичну експертизу. Втім, найголовнішою темою залишатиметься проблема реформування адвокатури та прокуратури.

У меморандумі не лише наміри

На форумі підприємці поділяться своїми думками щодо законодавчого забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу. Адвокати розкажуть про необхідні зміни в законодавстві. Журналісти висловлять своє бачення проблем і можливостей їх висвітлення. Буде заслухано європейський досвід існування великих громадських об’єднань. У Меморандум про співпрацю закладемо не наміри, а, насамперед, очікувані результати.

— Вірю, що скоординовані зусилля громадських організацій, правників і журналістів набудуть унікального досвіду і підтвердять тезу: в Україні є сильне громадянське суспільство, здатне впливати на процеси державотворення за будь-якої влади. Співпраця в межах форуму буде аполітичною, але з чітким наміром впливати на всі процеси, що відбуватимуться як на Закарпатті, так і в усій Україні, — зазначив Олексій Фазекош.

Понад усе не особисті інтереси

Про успішну діяльність Мукачівської територіальної громади, яка за багатьма позиціями лідер у масштабі всієї країни, ЗМІ писали не раз, тож зупинятися на цьому не варто. Зазначимо лише, що основою успіхів є обов’язкове залучення громадськості до пошуку шляхів розв’язання проблем.

Олексій Фазекош, який удома зібрав величезну бібліотеку з понад 13-ти тисяч книжок, з цього приводу любить згадувати слова відомого радянського письменника-фантаста Івана Єфремова. Ще в далекому 1969-му в одному з листів Єфремов писав: «Усі руйнування імперій, держав та інших політичних організацій відбуваються через втрату моральності». Коли особисті інтереси окремих громадян і груп стають важливішими за інтереси держави, вона починає загнивати зсередини і пожирає сама себе. Що фактично й відбулося через тисячі років після падіння Римської імперії з багатьма іншими — Османською, Австро-Угорською, Російською…

— Зберегти державність вдається, якщо моральність залишається домінантою для всіх, а еліти не роз’єднує різновекторність і внутрішня боротьба, — каже Олексій Фазекош. — У цьому сенсі Мукачево демонструє абсолютно інший приклад — не роз’єднаності і боротьби, а максимально широкого об’єднання. Коли не особисті інтереси понад усе, а державні та громади!

Усі свідомі того, що Закарпаття не стане новим центром еліт в Україні, але натомість хоче показати всім, як треба працювати. Зрозуміло, що зробити це буде нелегко, але розв’язання проблем через діалог громад і влади, який збираються удосконалити через майбутній форум, відкриє нові можливості. Так думають і так працюватимуть на Закарпатті. А результати не забаряться.