Реформу з децентралізації Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає незворотною, і потрібно стимулювати процес об’єднання громад, проведення там виборів і зміцнення можливостей розвитку територій. Про це глава уряду сказав під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів, що є ще регіони, де громади не поспішають об’єднуватися, від чого втрачають можливість на фінансування й поліпшення розвитку територій, і як це подолати, повідомляє департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.

Урядовець наголосив, що перетворення, які вже відбулися в регіонах, цілком відчутні. І більшість міських і сільських голів активно використовують інструменти децентралізації. «Я згоден, що треба проводити і далі процес об’єднання, проводити вибори. Тож громади стануть остаточно спроможними, — сказав Володимир Гройсман. — Я створив робочу групу з оновлення Концепції розвитку місцевого самоврядування. Нам треба виходити на зміни до Конституції щодо закріплення реформи».

В Україні є райони, де поки що громади не об’єднуються. «Є 99 районів, в яких не створено жодної ОТГ. Я дав доручення подати кандидатури безвідповідальних голів адміністрацій, які не здатні створити людям нову якість життя. Ми будемо звертатися до Президента з пропозицією звільняти таких керівників», — застеріг Прем’єр.

Горизонти для ОТГ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив за визначення крайнього терміну для добровільного об’єднання громад для пришвидшення процесу створення ОТГ в Україні. «Нам потрібно розробити комплекс заходів, отримавши термін, до якого мають завершити об’єднання територіальних громад. Є громади, що якщо їм не сказати й не показати горизонт, то вони ніколи не наважаться. Тоді їм сказати, що є термін, і якщо не буде проведено об’єднання, то буде запропоновано систему й межі від держави. У них буде вибір: або самостійно ухвалити рішення, або погодитися з розподілом, який запропонує держава. Це набагато пришвидшить процес», — вважає він.

Як відомо, на початок листопада в Україні створено 838 ОТГ. Заплановано, що до 2020 року їх має бути близько 1450.

Народні обранці нарікали, що в бюджеті-2019 начебто закладено, на їхню думку, недостатньо коштів на обороноздатність та охорону здоров’я. Ішлося про модернізацію та переоснащення армії та добудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

«Відповідно до національного законодавства, в ухваленому бюджеті передбачено 5,38% ВВП. Це загальна цифра на безпеку і оборону. Стосовно розподілу, то, відповідно до чинного законодавства, його здійснює Рада нацбезпеки і оборони. Загальна сума достатня», — переконаний Володимир Гройсман. Він додав, що уряд постійно працює над збільшенням резерву фінансування війська.

На завершення будівництва Охматдиту з держбюджету 2019 року, за словами Прем’єра, планують спрямувати мільярд гривень. «Що стосується лікарні «Охматдит», то для нашого уряду і для мене особисто це важливий проект. Цього року ми передбачили на будівництво ще мільярд гривень. Спостерігатимемо, чи якісно та за призначенням використовують ці ресурси. І бачитимемо, яка нам буде ще потрібна сума для перерозподілу податків, щоб вчасно завершити будівництво», — зазначив Прем’єр.

Енергоефективність у пріоритеті

Питання надання обіцяних «теплих» кредитів для зменшення плати за компослуги й конкретний термін, коли має запрацювати Фонд енергозбереження, також цікавили народних обранців. Володимир Гройсман повідомив, що всі належні кошти для фінансування програми «теплих» кредитів буде надано до 1 грудня 2018 року. І всі керівники ОСББ, які подадуть заявки на їх отримання, обов’язково матимуть таку допомогу від держави.

А віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко поінформував, що Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність найближчим часом. За сприяння мультидонорських фондів, які обіцяють надати Україні відчутну фінансову підтримку для розвитку цього напряму, в 10 регіонах запрацюють пілотні проекти з якісного та ефективного енергозбереження.

Депутати порушували питання про незаконне підвищення міською владою в деяких регіонах тарифів на енергоносії та руйнування перевантаженими фурами щойно збудованих або відремонтованих доріг. Прем’єр пообіцяв, що вивчить питання та сприятиме притягненню винних до відповідальності.