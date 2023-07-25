Цю приказку згадала, щойно переступила поріг Рівненського заготівельно-виробничо-збутового комбінату — чи не єдиного подібного підприємства, що залишилося на плаву в області, витримавши всі економічні цунамі. Працівниці вправно вкладають у банки молоді огірочки, потім поміщають їх в автоклави. На виході з голосистого (ще б пак — сезон!) виробничого конвеєра — склад готової продукції. Та вона тут не залежується, бо майже з коліс їде до споживачів.

«А це дитсадки, пансіонати та санаторії не лише Рівненської, а й сусідньої Житомирської області, а ще — курортного Трускавця на Львівщині. І, звісно ж, наші доблесні Збройні сили. Про плани нині говорити начебто й не доводиться, але в нас вони є. Хочемо перевершити торішні обсяги виробництва: самі ж бачите, попит на продукцію неабиякий», — поспішає в постійних клопотах директор підприємства заслужений працівник сфери послуг України Леонтій Примачок.

Від початку війни тутешній виробничий конвеєр працює майже без зупинок — тільки встигай виконувати продовольчу програму.

«Приміром, у листопаді — грудні ми наквасили 60 тонн капусти, яку розфасували в 10-літрові відра, що замовники забирали фурами. Згодом, у січні — лютому, робили салати: 20 тисяч банок бурякового та майже стільки само закусочного. У березні був березовий сік, який традиційно випускаємо з додаванням натуральних складників, бо не уявляємо себе без цього цілющого продукту. Те, що бачите, — залишки, — демонструє наповнені банки завідувач складу готової продукції Олена Лежнюк. — Затим полуниця — на варення та джеми переробили її понад 5 тонн, значно більше, ніж торік. Є попит — даємо й пропозицію».

Тепер, так би мовити, предметно працюють з огірками: законсервували 3 тисячі трилітрових банок, зробили майже 12 тисяч банок салату «Ніжинський». Гладенькі огірки на салати, закуповують у фермерів Вараського району, корнішони везуть із Закарпаття. Консервують кабачки, які купують у місцевих жителів, і помідори. Наздоганяють їх смородина, малина, вишні. Згодом будуть сливи, яблука. Абрикоси ж, кажуть, цього року знищили хвороби.

Цукром, сіллю та спеціями тут запаслися заздалегідь, а ось із трилітровими банками виникають проблеми, бо склозавод під Рівним виготовляє лише півлітрові та літрові. Трилітрові ж зазвичай купували на Київщині, але і бучанський, і пісківський заводи скловиробів розтрощили окупанти. Залишився Вільногірськ на Дніпропетровщині, а це неблизько. Здорожчання пального та електроенергії входить в ціну продукції, по-іншому ніяк. Отож якщо торік трилітрову банку консервованих огірків тут відпускали по 100 гривень, тепер буде щонайменше 140—150.

Однак оптимізму в злагодженому виробничому оркестрі не втрачають. До речі, зберегли всі робочі місця, а у високий сезон ще й додали. Тільки б встигнути покласти літо в банки із брендом COOP: усі вони марковані саме так.

Варник Світлана Захарова, стерилізатор Оксана Мусевич, оформлювач продукції Руслана Копець працюють на підприємстві 17—25 років. Роботою дорожать, бо як ніколи усвідомлюють свою потрібність людям: у війну без надійного тилу ніяк. А колектив тут справді надійний, дружний і оптимістичний. І цей оптимізм заряджає: з таким тилом неодмінно переможемо!

Тут постійно щось модернізують. Торік улітку обладнали додатковий склад-холодильник (він виручає виробничників у спеку), нині оновили котельню, яка виготовляє технологічну пару. Перевели її з газу на так зване пічне рідке паливо. Випробування вже провели, і тепер пара обійдеться значно дешевше.

Ось так, продумуючи й прораховуючи кожен господарський крок, невпинно рухаються вперед. І хоч кілька років тому на території заводу спорудили симпатичну альтанку, відпочивати людям ніколи. Усі одностайно кажуть: відпочинемо після перемоги.

ПРЯМА МОВА

Петро БАРАШ,

голова правління Рівненської споживспілки:

— Торік заготівельний виробнично-збутовий комбінат, а для області це підприємство критичної інфраструктури, наростив обсяги на рекордних 70 відсотків і виготовив продукції на 12,1 мільйона гривень. Динаміку тримають і 2023-го. Активно працюють на електронному майданчику «Прозоро», постійно розширюють ринки збуту. Адже змогли протиставити викликам війни ефективний кризовий менеджмент та злагоджену роботу. Звісно, вчасно і сповна поповнюють податками бюджет.

Підприємство сертифіковане за стандартами HACCP, а це відповідний рівень не лише в якості продукції, а й, приміром, в умовах роботи персоналу.