Депутати Рівненської міської ради зібралися на позачергову сесію через ситуацію, що склалася на ринку електроенергії. Відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», він в Україні запрацював із липня. Утім, начебто добра справа спричинила і суб’єктам господарювання, і місцевій владі нові проблеми.
«Замість зниження ціни на електроенергію, якого ми всі очікували від ринку, відбулося значне підвищення — на 22—23%, — не на жарт стурбований Рівненський міський голова досвідчений господарник Володимир Хомко. — Це призводить до того, що промислові підприємства стають неконкурентоспроможними і їхня продукція невпинно дорожчає. Тарифи для комунальних підприємств теж не врегулювали на початку роботи ринку. Оскільки самі вони зробити цього не можуть, то нині, наче снігова куля, зростають їхні збитки. А вже завтра, якщо ситуація не зміниться, все це додатковим тягарем ляже на плечі споживачів через підвищення тарифів і на місцеві бюджети через зростання видатків на утримання бюджетних установ».
Що ж виходить: очікували на ринок, а потрапили на якийсь нецивілізований базар? «На жаль, поки що так, — каже директор комунального підприємства «Рівнеоблводоканал» Андрій Карауш. — Такого здорожчання електроенергії в ринкових умовах ми передбачити не могли, тому й не заклали його в тарифі. Зрештою, й гаманці наших споживачів не бездонні. Тому в деяких містах наші колеги вже переходять на погодинну подачу води. Ми ж поки що накопичуємо збитки: сьогодні це вже 6 мільйонів гривень — місячний фонд заробітної плати. Якщо нас не почує офіційний Київ, до кінця року буде вдвічі більше. Що далі?»
Ще один приклад — КП «Рівнелектроавтотранс». Через підвищення тарифів на перевезення пасажирів у тролейбусах йому вдалося від початку року заробити 700 тисяч гривень. Але вже за місяць на здорожчанні електроенергії тролейбусники втратили півмільйона. Ось така сумна арифметика.
Тому рівненські депутати б’ють на сполох: вони офіційно звернулися до Президента, Верховної Ради, Кабміну, НКРЕКП з наполегливою вимогою врегулювати ситуацію. Бо політика політикою, а життєдіяльність територій підтримувати треба.
Та й нам, пересічним споживачам, яким з екранів усе ще розповідають про якесь міфічне зниження тарифів, зовсім не хочеться платити більше, і за все: від комунальних послуг до харчів та ліків.
До слова, питання функціонування ринку електроенергії було цього тижня на порядку денному засідання Кабінету Міністрів. «УК» уже згадував про ухвалення постанови, спрямованої на зниження вартості електроенергії для підприємств у країні. Тож ця проблема перебуває на контролі уряду.