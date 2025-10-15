Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас утретє відвідала Київ після призначення на посаду

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Глава держави подякував Євросоюзу за постійну допомогу Україні й відзначив особисту підтримку Каї Каллас.

На зустрічі докладно обговорили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України та рішення, необхідні для посилення енергостійкості й захисту від російської агресії.

«Ми очікуємо від Європейського Союзу сильних рішень. У нас є кілька сильних рішень уже. Ми домовилися з деякими лідерами окремо. І окремо очікуємо від Європейського Союзу», — повідомив Президент.

Кая Каллас зазначила, що передусім потрібно допомогти Україні захищати себе. Адже тоді критична інфраструктура не зазнає пошкоджень. Європейські фахівці вивчають, якої саме допомоги потребує Україна для відновлення енергосистеми.

Окрему увагу було відведено використанню заморожених російських активів для захисту та відновлення України, а також ухваленню 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

«російська економіка вже слабка. Ми ще більше послаблюємо її завдяки нашим санкціям, щоб вона зрештою припинила фінансувати цю війну», — зазначила Кая Каллас.

Сторони докладно обговорили оборонну підтримку, зокрема спільне виробництво, та реалізацію програми SAFE.

Євроінтеграція і робота спецтрибуналу

На зустрічі йшлося про шлях України до вступу в Євросоюз. Президент наголосив, що до початку листопада наша країна технічно буде готова з усіма шістьма переговорними кластерами.

«Україна зробила багато роботи, щоб справді виконати необхідні умови. Ми також працюємо над просуванням процесу вступу, щоб дати надію українцям», — сказала високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Також обговорили початок роботи Спеціального трибуналу щодо агресії росії проти України.

«Дуже важливий сигнал, який пані Кая Каллас привезла, — це щодо Спецтрибуналу. Що є рішення надати гроші від Європейського Союзу. Це важливо. Питання важливе. Це свідчить про те, що ми говоримо про справедливість», — підсумував глава держави.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на переговорах з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидентом Європейської комісії Каєю Каллас подякував Європейському Союзу за постійну та всебічну допомогу, а також висловив глибоку особисту вдячність Каї Каллас за лідерство в мобілізації підтримки України, зокрема надзвичайно важливу ініціативу щодо надання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів. Глава МЗС поінформував главу дипломатії ЄС про ситуацію на полі бою та ескалацію російського терору проти цивільної інфраструктури та енергетичної системи.

«Поділився конкретним списком потреб для посилення стійкості України напередодні зимового періоду. Докладно обговорили способи та терміни надання відповідного обладнання. Це пріоритет для української дипломатії», — заявив міністр.

Дипломати приділили особливу увагу посиленню оборонних спроможностей України. Андрій Сибіга підкреслив важливість ефективного використання інструменту SAFE для реалізації спільних проєктів з Україною. Сторони також обговорили додаткові внески держав-членів ЄС в ініціативу PURL.

Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує на посилення санкцій проти тіньового флоту, військово-промислового та фінансового секторів росії, а також персональних санкцій щодо тих, хто причетний до викрадення українських дітей і поширення кремлівської пропаганди. За його словами, мета санкційного тиску — відновлення миру, адже такі обмеження системно позбавляють росію ресурсів для ведення війни.

Андрій Сибіга наголосив, що не менш важливо змусити росію відшкодувати всі завдані збитки. У цьому контексті українська сторона відзначає прогрес партнерів зокрема щодо так званого репараційного кредиту — нового фінансового інструменту ЄС за рахунок використання заморожених активів рф.

Співрозмовники докладно обговорили подальші кроки в переговорному процесі щодо вступу України в ЄС. Андрій Сибіга повідомив, що подальша позитивна динаміка переговорного процесу надзвичайно важлива для збереження темпу ключових реформ.

«Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення Європейського Союзу про відкриття Кластера 1. Ми неодноразово бачили, як у складних ситуаціях ЄС знаходив спосіб забезпечити єдність і ухвалити необхідні рішення зі стратегічних питань. Час знову проявити лідерство», — заявив він.

Міністр окремо відзначив підтримку ЄС та особисто Каї Каллас Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, а також оголошені нею додаткові 10 мільйонів євро для його створення. Він зазначив, що посилення підтримки України у протидії агресії рф буде на порядку денному наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ 20 жовтня, в якому міністр планує взяти участь на запрошенням високого представника.

Повернення дітей завжди на порядку денному

Перша леді України Олена Зеленська під час зустрічі з Каєю Каллас подякувала за допомогу Україні та зокрема українським дітям. Вона відзначила те, що Європейський Союз офіційно приєднався до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Ми вдячні, що Європа говорить з нами одним голосом, коли йдеться про захист дітей. Це допомагає не лише повертати тих, кого викрала росія, а й захищати права всіх українських дітей», — наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська розповіла, що після повернення діти потребують тривалої психологічної та соціальної адаптації, а також комплексної підтримки, зокрема фахової психологічної допомоги, соціального супроводу, доступу до освіти, медичних послуг, доступного житла та програм інтеграції у громади. Тому під час саміту міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях ГА ООН Україна презентувала гуманітарні проєкти, спрямовані на їхню підтримку. Зокрема це «Соціальне житло для молоді», «Підтримане проживання» — житло й навчання для українців віком 16—23 років з інвалідністю, «Адреса дитинства» — зведення будинків для великих прийомних родин, «Мінівени для великих прийомних родин» — забезпечення транспортом для безпеки та щоденних потреб, «Гуманітарна допомога» — підтримка великих прийомних родин побутовою технікою, меблями та навчальними девайсами, а також «Кемпи психологічної реабілітації» — табори для дітей і підлітків, що пережили війну чи депортацію.

«Європейський Союз уже є нашим важливим партнером в розвитку шкільного харчування — дякуємо за цю підтримку. Але цей напрям можна посилити ще більше, зокрема через участь Євросоюзу та країн-членів у розвитку шкільної інфраструктури, як-от облаштування укриттів та модернізація харчоблоків», — резюмувала перша леді.

