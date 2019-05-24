Минув перший навчальний рік Нової української школи. Яким він був для освітян, учнів і батьків Сумщини? Які перспективи освітнього починання на найближчі роки? Чим буде означене 1 вересня 2019-го?

На ці та інші запитання «Урядового кур’єра» відповідає директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія ГРОБОВА.

Директор департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторія ГРОБОВА: «Нова українська школа не змушує, а лише заохочує до навчання»

— Вікторіє Павлівно, НУШ поступово робить кроки разом з учнями. Які перші підсумки запровадження освітньої реформи і враження дітей і батьків?

— У першому півріччі цього навчального року практичні психологи закладів загальної середньої освіти провели опитування серед батьків учнів перших класів, які навчаються в Новій українській школі. Підсумки свідчать, що більшість позитивно налаштована на зміни і вважає, що навчання в новій школі цікаве, корисне, багатогранне. У дітей зростає мотивація до засвоєння знань, вони швидше адаптуються, мають яскраві враження, якими діляться з батьками та друзями. Головний позитив — у НУШ дітей не змушують вчитися, а заохочують до навчання.

На думку батьків, створення нового освітнього середовища — відкриті полиці, книжки, іграшки, lego, усамітнення — забезпечує безболісний перехід від дитячого садка до школи.

Схвально відгукуються батьки про ранкові зустрічі, спрямовані на розвиток співпраці, емоційного інтелекту і вміння працювати в команді. Діти відвідують Нову українську школу із задоволенням, їм подобається навчання та спілкування в новому форматі.

— Які основні завдання довелося розв’язувати?

— Перше. Навчити самих учителів працювати в нових умовах.

Друге. Належно обладнати освітній простір, щоб він відповідав новітнім потребам. Для роботи в умовах Нової української школи підготували 733 педагогічних працівників із числа вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів іноземних мов. Очевидна аксіома: вчителям самим треба вчитися і не зупинятися на досягнутому.

— Ви сказали, що освітня новація потребує відповідної матеріально-технічної бази. Наскільки вона відповідає потребам і що саме передбачає?

— Сумська область належить до лідерів, де результативно і предметно піклуються про створення нового освітнього середовища. У цьогорічному державному бюджеті для області передбачено майже 33 мільйони гривень.

Зокрема на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів закладено 24,3 мільйона, які спрямовують на оснащення початкової школи на умовах співфінансування.

Обласна рада затвердила розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Упродовж останніх місяців їх активно освоюють, тому без конкретної статистики не обійтися. Для першокласників, які навчаються у 2018/2019 навчальному році за новим Державним стандартом початкової освіти, придбано майже по 600 інтерактивних проекторів та багатофункціональних пристроїв, 650 ноутбуків, ламінатори, документ-камери, флеш-накопичувачі, коркові дошки, екрани для проекції, дидактичні матеріали та прилади. Першокласників забезпечено одномісними учнівськими комплектами меблів. Тобто уроки проходять жваво, захопливо, цікаво завдяки цим засобам і предметам.

— Чи визначилися, умовно кажучи, правофлангові НУШ, які вже набули певного досвіду?

— В області впроваджують пілотний Державний стандарт початкової загальної освіти у восьми перших класах (209 учнів) чотирьох закладів загальної середньої освіти області, які ввійшли у п’ятірку найкращих серед 100 пілотних шкіл України, а саме: Краснопільській загальноосвітній школі І—ІІІ ступенів Краснопільської районної ради, Недригайлівській спеціалізованій школі І—ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, комунальному закладі Сумська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів №27 м. Суми, Шосткинській спеціалізованій школі І ступеня №13 Шосткинської міської ради. Ці заклади залучено до дослідно-експериментальної роботи з теми «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи протягом 2017/2020 навчальних років».

Торік започаткували обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів», назва якого говорить сама про себе. У ньому взяли участь 29 закладів загальної середньої освіти. Визначили трьох переможців і двох лауреатів.

Переможці — Славгородська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Краснопільської районної ради, комунальний заклад Сумської обласної ради Путивльська загальноосвітня школа-інтернат І—ІІ ступенів, Охтирська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів №2 Охтирської міської ради.

Мають непогані набутки Шосткинська спеціалізована школа І ступеня №13, Дібрівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад Роменської районної ради.

— На що можна розраховувати наступного навчального року?

— Насамперед на те, що освітяни Сумщини розвиватимуть і вдосконалюватимуть навчально-виховний процес, бо для цього мають усе необхідне: бажання, професіоналізм, кошти.

Цього року уряд спрямував субвенцію на облаштування класів, щоб першокласники, які прийдуть 1 вересня, навчалися не тільки в НУШ у широкому значенні абревіатури, а й у нових класах.

В Україні надано понад 1,2 мільярда гривень на закупівлю комп’ютерного і мультимедійного обладнання, дидактичних матеріалів, меблів тощо.

Не залишаться поза увагою і вчителі початкових класів. На підвищення їхньої кваліфікації передбачено 265 мільйонів гривень. За великим рахунком, учитися треба всім і на всіх посадах. Звісно, ніхто не застрахований від непередбачуваних ситуацій, проблемних питань.

Але у вершині кута — турбота про дітей, які роб-лять перші кроки до країни не тільки знань, а й добра, любові, пізнання.

Головне, щоб вони насамперед навчилися розуміти одне одного, виросли справжніми людьми, знайшли своє місце в житті завдяки здібностям, наполегливості, працелюбству.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Вікторія ГРОБОВА. Народилася 1970 року в Сумах. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. Макаренка, Національний університет внутрішніх справ. Працювала на різних посадах у системі правоохоронних органів, освіти. З червня 2017-го — директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА. Автор багатьох наукових праць.

Доктор юридичних наук, професор.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині функціонують 436 закладів загальної середньої освіти, з них 47 опорних шкіл (26 — в об’єднаних територіальних громадах). Повну загальну середню освіту здобувають 96 078 учнів, зокрема майже 10,6 тисячі першокласників, які навчаються в умовах Нової української школи.

До 1 вересня цього року за кошти обласної субвенції, наданої з державного бюджету, буде облаштовано 550 сучасних класів, в які прийдуть 10 315 першокласників.