Верховна Рада вчора терміново зібралася на вечірнє позачергове засідання. Причиною став розгляд указів Президента про реалізацію рішення РНБО та законопроекту про запровадження воєнного стану. До сесійної зали прибуло вище керівництво держави, Секретар РНБО Олександр Турчинов, очільники інших силових структур, більшість членів уряду.
Таким чином глава держави втілив у життя рішенні нічного засідання РНБО, яке відбулося гарячими слідами нападу російських військових на військові й цивільні кораблі України в Керченській протоці.
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Рішення давалося складно, в дискусіях, засідання розпочалося з неабиякою затримкою. Інформація була суперечливою, називали різні терміни й тривалість цього періоду. Спершу Президент Петро Порошенко обмежився Зверненням до народу й народних депутатів, де розставив усі крапки над «і», чітко відкинувши інсинуації та невиправдані звинувачення.
Єдність країни, об’єднання однією метою заради визволення територій нашої держави і задля цього згуртуватися в пошуку компромісного та мудрого рішення — такою була мета конструктивної частини засідання Верховної Ради. Її втілили в життя 276 голосів народних депутатів. Про наше рішення оперативно поінформовано керівництво ООН, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, ЄС, ПАРЄ, ПА НАТО.
Вечірній виступ глави уряду Володимира Гройсмана прозвучав розважливо й консолідуюче, його слова були сповненими болю за долю країни, яка нині як ніколи потребує об’єднання навколо державницької ідеї. А ще вдень він запевнив: «Ми збережемо спокій та порядок. І забезпечимо ресурси, щоб захистити державу».
Удруге Президент з’явився у Верховній Раді перед самим голосуванням, пообіцявши, що воєнний стан буде застосовано в разі наземної воєнної агресії РФ. Ідеться про Одеську, Вінницьку, Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Миколаївську та області внутрішніх вод Азовського моря. «Я не зволікатиму жодної хвилини для захисту української землі!» А за вибори Президента можна бути спокійним: відбудуться вони саме 31 березня наступного року, що й зафіксовано відповідною постановою парламенту.
Раніше голова НБУ Яків Смолій запевнив: «Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, чого достатньо для його належного і безперебійного функціонування. Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках. Ми готові здійснювати валютні інтервенції в разі потреби, щоб не допускати різких стрибків курсу під тиском психологічних чинників. НБУ має достатньо ресурсів та інструментів. Обсяг міжнародних резервів сягає 17,8 млрд доларів». А топ-менеджери банків підтвердили готовність забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.
У стабільності своєї роботи запевняє і керівництво Укрпошти. Відомство й надалі проводитиме виплату пенсій та пересилання поштової кореспонденції в штатному режимі. Це саме, розповів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, стосується й усіх соціальних платежів, допомоги, зарплати та інших виплат.
І НАТО, і ОБСЄ, і ООН, і лідери провідних європейських країн уже не просто занепокоєні чи стурбовані, а відверто пригнічені ескалацією на Азові. Їхню реакцію вперше з часу анексії Криму можна назвати безпрецедентною. Європа мусить нарешті реагувати й зрозуміти, з ким вона має справу, та вжити реальних адекватних заходів задля нейтралізації небезпеки, яка рухається зі сходу. Тільки от усвідомлення цього приходить надто пізно.