У Полтаві така спека, що плавиться асфальт. Тимчасовий порятунок від неї приходить тільки вночі, та й то спати доводиться з навстіж відчиненими вікнами. Але з настанням сутінків на околицях з’являються байкери, а пізніше — великовагові автомобілі, які крім того, що заважають людям відпочивати, руйнують дорожнє покриття і навколишні будинки. Таке відбувається й на центральній у селищі Яківці вулиці Спартака. Великоваговий автотранспорт став їздити цією дорогою приблизно 11 років тому. Тоді місто готувалося бучно відзначити 300-річчя Полтавської битви. І його керівництво вирішило, як усім здавалося, тимчасово перенаправити потік автотранспорту з вулиці Шведська могила, яка проходить поряд з музейним комплексом «Поле історії Полтавської битви», на вулицю Спартака.
Можливо, спрямувати автотранспорт в обхід заповідної території владу змусили інші обставини. Це не має принципового значення. Але відтоді стіни й фундаменти будинків на вулиці Спартака репаються, дорога розповзається, а саме у цьому місці в Полтаві знайдено пливуни. А влада, складається враження, вже забула, що перенаправила сюди транспортний потік тимчасово. З появою на Полтавщині техніки турецької дорожньобудівельної фірми «Онур», автомобілі якої возять для своїх потреб пісок, інші матеріали з кар’єрів у різних місцях Полтавського району, ситуація на дорогах ускладнилася. Вони ще більше руйнуються. Представники громад району й активісти з Полтави неодноразово застерігали представників турецької фірми й навіть ловили їхніх водіїв на гарячому, але вони наче не чують, що їм говорять. Місцевої патрульної поліції турки не бояться.
Коли терпець правоохоронців увірвався, вони разом із представниками Укртрансбезпеки звернулися до Полтавської міської ради із проханням розв’язати проблему, що склалася. Цими днями на засіданні Полтавський міськвиконком ухвалив рішення про заборону руху вантажного автотранспорту при температурі повітря вище +28оС загальною вагою більше 24 тонн по вулицях міста Полтава. Рішення одностайно ухвалили для збереження дорожнього покриття у Полтаві в умовах спекотної погоди.
Відповідальні за безпеку на дорогах отримали необхідні важелі впливу на порушників. Але представники «Онуру» і далі поводяться так, наче вимоги місцевої влади їх не стосуються. Дорогами обласного центру, як і раніше, їздять величезні самоскиди цієї компанії, що перевозять пісок. Орієнтовна загальна вага такого автомобіля з вантажем — 48 тонн. За словами новопризначеного начальника управління Укртрансбезпеки у Полтавській області Володимира Димкара, на Полтавщині стаціонарні вагові комплекси працюють у селищі Нижні Млини, у селі Сухинівка Кобеляцького району і на автотрасі Київ — Харків біля урочища Триби. Він знає про проблему перевезення піску з перевантаженням вулицями Сакко та Половка, однак Укртрансбезпека «не може розірватися». Тим часом громадські активісти й деякі депутати Полтавської міськради, що вже перекривали рух вантажівкам із піском, повідомили, що хочуть пришвидшити встановлення відповідних дорожніх знаків та вкотре поспілкуватися з поліцією. Штрафи правоохоронців компанію з мільйонними оборотами не лякають. Можливо, рух вантажівкам потрібно забороняти з тих причин, що у водіїв немає документів на вантаж та проходження техконтролю. У будь-якому разі наділені владою силовики й чиновники не повинні допускати, щоб їхні законні вимоги ігнорували. Тим більше іноземці. Інакше на них зовсім не зважатимуть.