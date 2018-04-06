Коли минулого понеділка після обіду колега Інна надіслала мені світлини з Охтирки, не вірилося, що це не Венеція. Човни з дітлахами і дорослими, залиті ледь не під вікна будинки, місцеві жителі, які в супроводі рятувальників бредуть водою, що сягає колін. На щастя, будинок Інни виявився метрів за двісті від паводка, який охопив десяток вулиць у центрі міста. Річка Охтирка показала свій норов: евакуювати довелося кілька сотень жителів, не кажучи про величезні матеріальні збитки, перебої в роботі електропідстанцій і газового господарства. Добре, що обійшлося без фатальних наслідків завдяки чітким і рішучим діям і місцевої, і обласної влади, відповідних служб. Однак залишилося запитання: чому саме Охтирка, яка, здавалося б, ніколи не виходила з берегів, раптом спричинила надзвичайну ситуацію?

Різке потепління

Висновків комісії, яка вивчає ситуацію, поки що немає. Однак контури проблеми вже окреслені доволі чітко. Як вважає заступник начальника Сумського обласного управління водного господарства Олена Вакарчук, різні чинники рано чи пізно не могли не збігтися і не обернутися неприємностями. Останній весняний місяць на Сумщині і зокрема в Охтирці виявився настільки сніжним, що навіть старожили не можуть пригадати такого. Пам’ятають, що подібне було в середині 1970х, коли на початку весни до снігу додалися березневі дощі. Тоді обійшлося великою водою в межах русла річки. Вода сходила за кілька етапів завдяки чергуванню плюсових і мінусових температур. Цьогорічної ж весни сніговий покрив в окремих місцях сягав півметра. І потепліло надзвичайно різко — впродовж кількох годин, що й спричинило такий раптовий водяний потік. Утім, навіть за таких умов могло б минутися, але не минулося.

Навіщо потрібен ставок?

Часто доводиться чути, що дуже важливо в населених пунктах і насамперед сільських мати власні ставки. Це не тільки відпочинок, купання, риба і затінок, а й можливість відводити талу воду. На жаль, в Охтирському районі, принаймні в кількох селах, про це забули. За інформацією фахівців, талі води спочатку зруйнували греблю і гідротехнічні споруди на ставку в селі Веселе, де колись функціонував спиртовий завод і водойма вважалася технічною.

Чий ставок тепер, ніхто не знає. Місцева влада відхрещується: мовляв, його колись узяв в оренду (чи навіть купив?) хтось із підприємців. Хто саме — невідомо, бо той чоловік давно не з’являвся в селі. А ставок і гідротехнічні споруди залишалися без господаря. Немає цього плеса на обліку і в обласному управлінні водного господарства, оскільки ніхто не подавав відповідних документів на реєстрацію. А в якому технічному стані були ГТС на об’єкті — зайве пояснювати. За словами місцевих селян, вони не трималися навіть на чесному слові. Після першого руйнування вода набрала сили і буквально знесла все на шляху, пройшовши каскадом ставків в інших населених пунктах. Аж доки дісталася об’їзної дороги Охтирки. З’ясувалося, що її збудовано з технологічними порушеннями, тому прокладені труби не справлялися з водяним потоком. У пожежному порядку дорогу довелося розкопувати, щоб хоч якось пропустити масу води. А додала надзвичайності ситуації річка Охтирка. Її заплава виявилася добряче забудованою, що заборонено законодавством. А коли востаннє чистили русло — ніхто не може пригадати. Тож замість берегів і плеса на річці утворився ледь не смітник з різним гіллям і хмизом, що також загальмувало проходження водного потоку.

Не треба стрілки переводити

Проте спільними зусиллями воду вдалося приборкати. За домовленістю з полтавськими колегами її спрямували на територію сусідньої області, де, за попередньою інформацією, на неї чекають більш професійно і кваліфіковано. Наскільки легше від цього — навряд чи хтось скаже. Адже ми стали свідками нехлюйства місцевої влади на територіях, де розташовані згадані ставки. І хоч є спроби перевести стрілки на винуватців кудись угору чи вбік, навряд чи вдасться і надалі відбиватися від прямої відповідальності за стан місцевих водойм. Насамкінець. У середу в Сумській ОДА відбулося позачергове засідання комісії, де обговорювали інтенсивний розвиток водопілля через різке потепління. Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, пік повені припаде на 7 квітня. ДСНС у Сумській області та інші підрозділи переходять на посилений варіант несення служби. На жаль, охтирська ситуація майже непередбачувана. Також можна очікувати проблем в обласному центрі — на вулицях поряд із річкою Сумкою та поблизу села Косівщина, що під Сумами. В області оголошено готовність №1, що вселяє впевненість: стихію таки вдасться приборкати.