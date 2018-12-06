Відкриття відновленого шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-32 Покровськ — Бахмут — Михайлівка дасть змогу повноцінно відновити рух автомобільного транспорту між містами Попасна та Бахмут. В.о. голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь під час церемонії відкриття подякував військовослужбовцям 19-го мостового батальйону 26-ї бригади Держспецтрансслужби у складі Об’єднаних сил, які виконували ремонтні роботи, ще й за те, що допомогли зекономити бюджетні кошти.
Об’єкт особливий, його пропускна здатність — 800 автомобілів на годину. У липні 2014-го його підірвали терористи. Це сталося за 10 днів до визволення Попасної. Відбудова тривала з червня по листопад цього року: треба було повністю демонтувати першу і другу прогонові будови — на їхнє місце встановили нові, третю відремонтували, зміцнили опори мосту тощо.
Загальна довжина мосту — 52 метри. І до наслідків підриву додалися руйнівні процеси старіння, адже шляхопровід збудовано більш як 40 років тому, у 1975—1976 роках.
Кошторисна вартість капітального ремонту об’єкта становила 21,38 мільйона гривень. Вартість відповідно до проведеного тендера — 18,9 мільйона гривень, проте фактично було витрачено 16,5 мільйона, заощаджено 4,8 мільйона.
Військові отримали від вдячних луганців нагороди. Почесною відзнакою «За розвиток регіону» за особистий внесок у зміцнення національної безпеки, високий професіоналізм, самовідданість, мужність, патріотизм та з нагоди здачі в експлуатацію шляхопроводу нагороджено військовослужбовця 26-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту полковника Андрія Жинчина. Військовослужбовці, які брали участь у відбудові, отримали Почесні грамоти облдержадміністрації.
Від імені командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва привітав присутніх його заступник Олег Грунтковський: «Сьогодні святкуємо чергову перемогу над ворогом відновленням шляхопроводу, який об’єднує населені пункти Луганщини й Донеччини. Соціально-економічний розвиток держави, її інтеграція у світове співтовариство не можливі без розвиненої дорожньо-транспортної інфраструктури. Саме ці показники засвідчують наше прагнення долучитися до цивілізованого суспільства. Цю роботу проводять українські солдати й робітники, завжди миролюбні, проте готові стати на захист Вітчизни».
Як повідомляє прес-центр штабу ООС, це вже третій міст, який військовослужбовці відновили на сході. У жовтні 2017 року відкрито Томашівський мостовий перехід через Сіверський Донець між містами Новодружеськ і Рубіжне, а в червні 2018-го — через річку Лугань між містом Попасна і селищем Троїцьке майже біля самої лінії зіткнення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»