Відоме бурхливою історичною минувшиною затишне 84-тисячне місто у самому центрі України Умань багате й на молодих сучасників. За статистичними даними, тут нині близько 25 тисяч жителів віком 14—35 років. В 11 закладах вищої та професійно-технічної освіти здобувають освіту понад 18 тисяч студентів. Саме тому велика частина зусиль місцевої влади спрямована на розвиток і виховання молоді, навчання і створення умов для реалізації її потенціалу, активної участі в управлінні життям міста. Про те, як вдається досягти здійснення непростих завдань молодіжної політики в контексті реформування місцевого самоврядування — розмова нашого кореспондента з Уманським міським головою, членом ради Асоціації міст України Олександром ЦЕБРІЄМ.

— Олександре Володимировичу, у втіленні децентралізації багато важить підготовка кваліфікованого кадрового ресурсу передусім серед молоді. Як вдається долучати юнаків і дівчат до управління громадою та формування її майбутнього?

— Ми поставили перед собою завдання добитися того, щоб молодь відчувала себе частиною цієї реформи, усвідомлювала, що це її реформа і її відповідальність, її можливість змінити громаду, підхід до того, що відбувається в місті. Для мене надзвичайно важлива думка молоді, участь юнаків і дівчат у прийнятті рішень. Саме тому в Умані реалізовують багато цікавих проєктів.

Уже другий рік при виконавчому комітеті міської ради працюють консультативно-дорадчі органи — молодіжна та координаційна ради з питань національно-патріотичного виховання, які активно допомагають розв’язувати актуальні проблеми життя молоді. Ще один проєкт «Академія молодіжного лідера» — переможець всеукраїнського конкурсу, який увійшов у десятку найкращих практик молодіжної роботи в Україні та одержав відзнаку Міністерства молоді та спорту. Це й програма Фонду родини Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну», запроваджена для молодих патріотичних українців, активних у громадському житті країни, які готові стати рушійною силою ефективних змін в Україні з урахуванням європейського досвіду. Переможці отримали можливість відвідати з навчальним візитом кілька країн Євросоюзу. У межах цієї програми наші студенти виграли два гранти, один з яких — вивчення жестової мови.

Наше місто справедливо можна назвати соціальним. До речі, це один із напрямів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді». Наприкінці минулого року Умань серед перших п’яти міст отримала міжнародний статус кандидата цієї престижної ініціативи.

Великий інтерес у студентської молоді викликала участь у програмі молодіжного обміну Україна — Польща «Подорожуй та поважай». А регіональний етап Національної програми особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець Умань» виявив чимало здібних перспективних майбутніх управлінців. Після завершення цієї програми у співпраці влади з бізнесом та громадськістю зосереджуємо зусилля на відкритті першого сучасного центру молоді Sofa HUB на базі житлового кварталу європейського рівня із власною інфраструктурою «Греків Ліс», який будують за 300 метрів від національного парку «Софіївка». Надзвичайно приємно, що провідний місцевий бізнес підтримує нашу молодь та її ідеї.

Запропоновані юними лідерами проєкти й ідеї акумулюються в банку молодіжних ініціатив. Більшість із них втілюють у життя. Саме з ініціативи та за участю молодіжного активу в місті збудовано чимало спортивних майданчиків, створено велосипедні доріжки, озеленено вулиці, проводять інклюзивні екскурсії, багато фестивалів та інших культурно-розважальних і спортивних заходів.

— Як відомо, ваше місто вийшло у фінал національного конкурсу «Молодіжна столиця України». Які критерії брали до уваги?

— Уже вдруге Умань бере участь у цьому престижному національному змаганні. Цього року на конкурс надійшли 48 заявок із 21 області. Наше місто стало одним із 10 фіналістів серед таких відомих, як Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Харків, Хмельницький і Чернівці. Критерії, які брали до уваги під час оцінювання рівня учасників, — залучення молоді до розроблення та ухвалення рішень у громаді, як влада створює комфортні умови для молоді в повсякденному житті — освітні, культурні, можливості для відпочинку, навчання й самореалізації, існування програм із молодіжного працевлаштування та започаткування власної справи, підтримки волонтерського руху, наявності молодіжної та спортивної інфраструктури тощо. У цих напрямах багато працює весь депутатський корпус.

10 грудня відбудеться фінальний етап конкурсу. Саме завершуємо підготовку до презентації нашого міста в Києві.

— Важливий елемент молодіжної політики — інклюзія. Досвід її впровадження у практику переконує, що ця справа зовсім не проста, потребує професійного уміння, терпіння.

— Саме тому цим питанням опікуються найкращі педагоги міста, працівники управління праці та соціального захисту. Діти з особливими потребами не можуть бути ізольованими від однолітків. Тому прагнемо їх соціалізувати й залучити до навчально-виховного процесу. Увага, яку приділяємо дітям і молоді з порушеннями здоров’я, особлива.

У місті вже не один рік успішно функціонує центр комплексної реабілітації для дітей з особливими потребами «Пролісок», де вони мають змогу отримати комплекс соціально-реабілітаційних послуг. При центрі працює відділення для молоді з обмеженими можливостями. Центр комплексної професійної реабілітації осіб з інвалідністю «Барвінок» дає змогу здобути п’ять робітничих професій. Їх уже здобули майже 500 осіб.

Інклюзивне навчання — це перший важливий крок, щоб дитина стала частиною соціуму, могла розвиватись як особистість. Поряд із центром «Пролісок» ми створили інклюзивно-ресурсний центр, що має на меті інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в суспільство. Її основа — доступ до якісної освіти, яка починається з дошкільної.

Для здійснення капітального ремонту приміщення центру з місцевого бюджету використали 582 тисячі гривень. Ще 200 тисяч державної субвенції пішло на придбання корекційно-навчального обладнання. Триває ремонт другого поверху інклюзивно-ресурсного центру.

У закладах загальної середньої освіти міста створили всі необхідні умови для організації інклюзивного навчання дітей і забезпечили диференційований психолого-педагогічний супровід. Запроваджено послуги інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму у сфері зеленого, історичного, релігійного. Вони нині не мають обмежень, доступні для всіх.

— Рівень розвитку дітей і молоді тісно пов’язаний із позашкіллям, загальною культурою та економікою міста. Чи вдається відчутно впливати на них?

— В Умані працює п’ять позашкільних установ, які утримують коштом міського бюджету. У них діти мають змогу займатися улюбленою корисною справою. Усього позашкільною освітою охоплено 3600 вихованців, що становить 43% загальної кількості дітей шкільного віку.

Серед закладів позашкілля Уманська дитячо-юнацька спортивна школа посідає 2-ге місце в рейтингу серед 45 шкіл Черкаської області та 1-ше в розвитку і пропаганді футболу серед учнівської молоді.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності освітян стала робота з обдарованими дітьми, залучення їх до науково-дослідницької, творчої, пошукової роботи, занять у гуртках та філіях Малої академії наук, участь у всеукраїнських олімпіадах з базових предметів.

Нещодавно на сесії Уманської міської ради затвердили Програму роботи з обдарованими дітьми на 2020 рік, якою вперше, крім одноразових виплат, запровадили щомісячні стипендії для переможців конкурсів, олімпіад і змагань. Із 2016 року виплачують стипендії перспективним спортсменам міста. Це значно кращий стимул, ніж одноразові премії.

Така увага до потреб та інтересів молоді дає результати: уманці — неодноразові переможці всеукраїнських і міжнародних фестивалів, олімпіад, конкурсів і спортивних змагань.

Постійно працюємо над підвищенням рівня культури в місті. Одне з досягнень міської влади — те, що ми змогли в непростих економічних умовах знайти інвестора і створити сучасний кінотеатр Filmax, який дуже популярний серед молоді. Крім кіносеансів, там проводять презентації книжок сучасних авторів та інші цікаві заходи.

Вважаємо таку практику пріоритетом, адже найкращі інвестиції в майбутнє — в наших дітей.

— Зміни, які відбуваються останнім часом у підходах до місцевого самоврядування, позначаються на практиці міського рівня?

— Так, ми відчуваємо серйозні зміни — насамперед у структурі бюджетів і системі прийняття рішень. Гадаю, що запроваджену реформу з децентралізації — передачу на місця повноважень і фінансових ресурсів — потрібно закріпити на конституційному рівні, щоб не було загроз прикрити реформу і зупинити рух громад до об’єднання, зростання і розвитку.

Хочу підкреслити: завдяки останнім змінам фінансової децентралізації власні доходи міського бюджету та міжбюджетні трансферти з державного бюджету у вигляді субвенцій збільшилися насамперед на соціальний захист, медицину й загальноосвітні навчальні заклади.

Загалом доходи міського бюджету зросли більш як утричі. Це додає нам оптимізму і впевненості, зокрема для розв’язання проблем молоді, над чим наполегливо працюють усі структурні підрозділи ради. Якщо у 2014 році на молодіжну політику з міського бюджету було надано всього 5 тисяч гривень, то 2019-го фінансування програми «Молодь Умані» на 2017—2020 роки збільшилося до 165 тисяч гривень.

Аналізуючи ситуацію, що складається в державі, дійшли висновку: слід нарешті закріпити в Основному Законі статус громад, визначити у країні чітку систему адміністративно-територіального устрою, яка б відповідала сучасним умовам. Маємо змінити статус місцевих державних адміністрацій. Те, що вони тепер займаються питаннями місцевого самоврядування, суперечить і логіці, і світовій практиці. Такі зміни на часі. Це дало б змогу уникнути хаосу, який спостерігаємо у розподілі повноважень і ресурсів, перешкод, які заважають розвиватися країні й нам передовсім. Система місцевого самоврядування має відповідати потребам суверенної цілісної держави.

Користуючись нагодою, хочу привітати всіх представників місцевих рад, їхніх виконавчих органів, органів самоорганізації населення із професійним святом — Днем місцевого самоврядування. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту і здійснення всіх життєвих планів та сподівань.

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр ЦЕБРІЙ. Народився 1974 року в м. Умань Черкаської області. Закінчив Уманське кооперативне училище, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Здобув кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства, потім — кваліфікацію магістра з економіки підприємства. Був підприємцем.

У 2014 році його обрано секретарем Уманської міської ради, потім виконував обов’язки міського голови. Із 25 жовтня 2015 року — міський голова.

Одружений. Виховує двох синів Дмитра й Андрія.