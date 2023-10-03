Побудова будь-якого демократичного суспільства неможлива без сильного правозахисного інституту — такого, яким в Україні є система адвокатури. У період воєнного стану цей правозахисний інститут один з найефективніших і найавторитетніших для захисту інтересів громадян. Щоб з’ясувати, які нагальні питання стоять на порядку денному в адвокатурі, ми звернулися до голови правління Всеукраїнської організації захисту прав правників, керівника Ради адвокатів Закарпатської області Олексія ФАЗЕКОША.

— Олексію Андрійовичу, як нині, в період війни, працює закарпатська адвокатура?

— Насамперед зазначу, що закарпатська адвокатура як складова всеукраїнської професійної спільноти попри всі складнощі нинішнього часу працює ефективно та відповідає вимогам сьогодення. Проводять семінари, навчання, круглі столи, тривають кваліфікаційно-дисциплінарна робота, стажування в раді адвокатів регіону.

— Чим характеризується стан справ у Національній асоціації адвокатів України, до керівництва якої входите?

— Кілька років її успішної діяльності доводять, що створення цієї професійної організації було необхідним і мало прогресивний характер, узгоджене з європейськими вимогами. Адвокатське професійне об’єднання інституційно сильне, має лідерів — голову Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідію Ізовітову, заступника голови НААУ Валентина Гвоздія, голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Сергія Вилкова та інших. Високий професіоналізм українських адвокатів, ефективність роботи Національної асоціації та Всеукраїнської ради адвокатів визнають і на міжнародному рівні.

— Віднедавна в засобах масової інформації та соціальних мережах трапляється критика керівництва НААУ. Із чим вона пов’язана?

— Придивившись уважно, впевнюємося, що з неконструктивною критикою цієї професійної організації виступають одні й ті самі особи. Їхнє коло дуже вузьке, а критика, на мій погляд, має брудний характер, бездоказова і неконструктивна. Як правило, це голослівні твердження.

— У яких гріхах звинувачують керівництво асоціації?

— Мовляв, це чиїсь агенти і начебто допускають розтрати коштів. Однак ігнорують наявність офіційних документів про використання коштів. А саме із цих документів можна отримати всю повноту інформації та зняти багато запитань. Як бачимо, ініціаторам оббріхування НААУ правдива, безстороння інформація не цікава, їм головне — забруднити репутацію, очорнити ім’я керівників. Намагання дискредитувати організацію та систему адвокатського самоврядування здійснюють на загальнонаціональному рівні.

— Чим керується, застосовуючи вашу термінологію, ця «група осіб»?

— Вона має на меті дестабілізувати ситуацію в НААУ та всій системі адвокатського самоврядування. З великою часткою впевненості можу стверджувати, що нею керують суто меркантильні інтереси. Ці особи розраховують на свій прихід до влади, очорнюючи керівництво НААУ та вносячи розкол в асоціацію. Усе це роблять грубо й невміло, тож одразу стає очевидним, звідки вуха ростуть. Усе це, якщо не давати відсічі, може значно послабити адвокатуру та ефективність правозахисної діяльності.

— Ви готові поіменно назвати цих людей?

— Не стану цього робити, щоб не опускатися до їхнього рівня. Та вони всім з нашого адвокатського середовища відомі. Насамперед через їхні крикливі та нічим не підкріплені виступи в соціальних мережах. Хочу їм сказати: оскільки адвокатура України — сильний інститут і абсолютна більшість моїх колег — свідомі й високопрофесійні люди, об’єднані почуттями колективізму, то задуми цих деструктивних елементів приречені на поразку.

— Але ж авторитет адвокатури може постраждати.

— Ми всі служимо людям і Вітчизні, й дуже прикро, що саме в час агресії таке трапляється. На мій погляд, так розхитувати ситуацію в адвокатурі під час війни — сприяти агресорові.

Спроби недоброзичливців приречені на поразку, бо вони жалюгідні за мисленням, світосприйняттям, діями. Віриться, що вони не зупинять хід нашої адвокатури до прогресу, європейського вибору та євроінтеграції.

Стосовно закарпатської адвокатури, то тут спроби її дискредитації не мають жодної перспективи. Ми єдині, монолітні, консолідовані. Адвокати Закарпаття довіряють своєму керівництву і мені зокрема. Спираюся на їхню підтримку, тому всі негаразди або штучні перепони зможемо успішно подолати. Адвокатура України згуртована, здатна протистояти всім викликам.

— Що в найближчих планах?

— За кілька днів проведемо масштабний форум, під час якого адвокати Закарпаття пройдуть відповідні семінари та навчання з підвищення професійної кваліфікації. На форум приїдуть представники з різних регіонів України. Запросимо окремих народних депутатів, що має продемонструвати високий статус цього заходу. Маємо показати, що адвокатура Закарпаття перебуває на високому організаційному рівні, йде у фарватері процесів розбудови правової системи України, у нас є міжнародна підтримка і ми боротимемося за перемогу в боротьбі з агресором — російською федерацією.

Користуючись нагодою, вітаю всіх із близьким у часі Днем юриста. Слава Україні!

— Дякую вам за розмову.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»