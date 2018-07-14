За місяць до початку чемпіонату світу з футболу український політичний в’язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх бранців Кремля. Це був свідомий крок, розрахований на міжнародний резонанс. На жаль, розрахунок на здоровий глузд та інстинкт самозбереження тих, хто запроторив за ґрати понад сім десятків наших співвітчизників, не хоче визнавати окупацію Криму, підживлює війну на Донбасі, не виправдався. Хоч і не на жарт налякані гаслом «Слава Україні!» піарники від футболу вже готуються в неділю роздавати медалі переможцям мундіалю, що таки увійшов в історію як приклад корупції та подвійних стандартів.

Та це лише здається, що час згаяно намарне. Хвилю міжнародної підтримки вже не зупинити, а наступною дієвою точкою тиску може стати гельсінська зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ. Тож світ укотре закликає світових лідерів: наполягайте на звільненні!

Тим часом учора стало відомо, що мати українського режисера Олега Сенцова попросила Володимира Путіна про помилування сина.

«Усі матері люблять своїх дітей, хочуть їм волі і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоч знаю його як мирного громадянина і людину, захоплену своєю професією — кінорежисурою. Не переконуватиму в невинуватості Олега, хоч сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав, уже відсидів чотири роки у в’язниці. Його чекають діти, молодший син страждає на аутизм. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька», — написала Людмила Георгіївна Сенцова.

Прикметно, що клопотання, яке нібито було написано ще 22 червня, «Ехо Москви» оприлюднило саме в день народження українця. До чого б такий символізм?

Про те, що Олег живий і продовжує голодування, повідомила днями його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

«Олег Сенцов живий, він продовжує боротьбу, хоч йому дуже важко. Він щиро сподівається, що звільнення близько, та не тільки його звільнення. Просить обходитися без маніпуляцій і брехні. Вважає, що потрібно говорити правду і не паритися про наслідки — тільки так можлива перемога. Просить не акцентувати все на ньому і не робити з нього головного політв’язня, а розподіляти сили на всіх в’язнів. Сильно постарів і схуд. Говорили багато про що, розлучатися було важко. Розумію, чому він так довго відмовлявся від побачень», — це виклад допису Наталії Каплан на її сторінці у Фейсбуці 5 липня.

Інші вісточки з «Білого ведмедя» можна порахувати на пальцях однієї руки: листи від Сенцова оприлюднили на своїх сторінках у соцмережі акторка Римма Зюбіна та лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, а російські ЗМІ виклали відео півторамісячної давності, зняте путінськими тюремниками, на якому український режисер нібито спілкується телефоном із Ксенією Собчак та її матір’ю. На жаль, українському уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій не дали змоги особисто переконатися, чи живий і як почувається Олег Сенцов. Тож з’яву в російських ЗМІ інформації про смерть українця офіс омбудсмена намагається перевірити.

А весь світ у день народження кремлівського бранця благає: «Олеже, живи!»

І нехай усі новини про смерть будуть фейком.