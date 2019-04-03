Перший тур президентських виборів викликав не лише всередині країни, а й у світі доволі жваву реакцію. Адже такий серйозний відрив одного кандидата від іншого наштовхує на глибокі роздуми. Втім, з іншого боку, це свідчить про справжню демократію, якої ми досягли впродовж п’яти попередніх років.

Останній день березня засвідчив, що в Україні здатні провести прозоре голосування, забезпечити законність і порядок на виборчих дільницях і під час підрахунку голосів. Принаймні навряд чи можна закинути чинній владі використання адмінресурсу або тиск на комісії.

Такі самі сподівання у світової спільноти й на 21 квітня. «Європейський Союз розраховує на вільний, справедливий і прозорий другий тур виборів 21 квітня, проведений відповідно до міжнародних стандартів. Важливо, щоб усі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважали волю українського народу та уникали провокування зайвої напруженості, — йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх зв`язків Майї Косьянчич. — ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо підтримувати налаштованість України забезпечити стабільне, заможне й демократичне майбутнє для всіх її громадян, коли Угода про асоціацію надає загальну рамкову основу для нашої тісної взаємодії».

Відповідно до попередніх висновків Місії зі спостереження за виборами від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), вибори Президента України в першому турі були конкурентними, вибір кандидатів був широким, явка — висока, фундаментальні свободи загалом дотримувалися. Водночас відзначено певні недоліки, зокрема зловживання державними ресурсами та купівля голосів, повідомляє УНІАН. Крім того, зазначається, що медіа-середовище характеризується різноманітністю, але висвітлення виборчої кампанії у ЗМІ подеколи було упередженим.

До Місії ввійшли представники Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО й делегації Європейського парламенту.

«Загалом кампанія проходила мирно й конкурентно, кандидати могли агітувати відкрито й без надмірних обмежень. Виборцям було запропоновано багато кандидатів, але не вистачало справжніх політичних дебатів між учасниками виборчих перегонів», — заявили спостерігачі.

«Більшість із 39 кандидатів не проводили жодних агітаційних заходів, що викликало сумніви щодо їхніх справжніх намірів взяти участь у виборах. А деякі кандидати активно організовували агітаційні заходи, проводячи кампанію на території всієї країни», — вказано у висновках. Тут йдеться про те, що найактивнішими у своїй виборчій агітації були чинний Президент Петро Порошенко й лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Чинний Президент здійснював поїздки країною у своїй офіційній ролі. Його появи на публіці розмивали межу між його офіційною посадою та роллю кандидата в Президенти, що суперечить пункту 5.4 Документа Копенгагенської наради ОБСЄ 1990 року. Володимир Зеленський не провів жодної класичної зустрічі з виборцями, покладаючись на свої телевізійні та концертні виступи як актора й гумориста», — зазначили міжнародні спостерігачі.

Використання програм соціальної допомоги, підвищення заробітної плати й виплата премій, інші фінансові заохочення як засоби виборчої агітації були предметом широко розповсюджених звинувачень, що висували проти чинного Президента. Крім того, Місія зі спостереження за виборами БДІПЛ отримувала повідомлення про випадки зловживання державними ресурсами кількома кандидатами на національному й місцевому рівнях.

А ще міжнародні спостерігачі «помічали й отримували інформацію про систематичну практику втручання державними інститутами та їхніми службовцями в перебіг кампанії».

У Місії БДІПЛ спостерігали ознаки підкупу виборців і отримали велику кількість достовірних повідомлень про це з усієї країни. При цьому системних порушень, які вплинули б на голосування й підрахунок голосів, виявлено, на щастя, не було.

Загалом позитивно оцінили перший тур виборів і посли країн Великої сімки. Вони схвально поставилися до попередніх висновків ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини, відзначивши, що перший тур президентських виборів в Україні, проведений 31 березня, відбувся в конкурентній боротьбі та переважно в мирній і безпечній атмосфері.

Вони також звично закликали кандидатів у Президенти дотримуватися норм закону під час підготовки та проведення другого туру виборів.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

