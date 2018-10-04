Вчасний старт опалювального сезону в усіх населених пунктах країни — це пряма відповідальність місцевого керівництва, і уряд усіма ресурсами їх забезпечив. На цьому з огляду на актуальність теми Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час засідання уряду насамперед.

«Ми демонструємо позитивну динаміку щодо підготовки міст до опалювального сезону. Залишилося трохи більш як десять днів, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно. Але тут треба дивитися не на календар, а на термометр. Українцям потрібно вчасно отримати гарячу воду і тепло. Фінансові ресурси, які було спрямовано на підготовку, дають змогу якісно підійти до холодів, щоб люди не відчули жодного дискомфорту. І на місцях має бути високий рівень відповідальності», — сказав Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що уряд схвалює спеціальне рішення, яким зобов’язує НАК «Нафтогаз України» й розподільчі компанії укласти всі потрібні договори зі споживачами, реструктуризувати заборгованість, якщо вона є, і забезпечити вчасний початок опалювального сезону не пізніше 15 жовтня 2018 року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Не шукаймо винних, а робімо все для забезпечення людей теплом, — закликав глава уряду. — Розпорядження Кабінету Міністрів повністю врегульовує всі проблемні моменти».

Початок подачі води і тепла — це тест «на небайдужість і розуміння того, що люди мають жити в комфорті».

Отже, Володимир Гройсман дав доручення віце-прем’єр-міністрові Геннадієві Зубку провести 4 жовтня 2018 року всеукраїнську селекторну нараду з перевірки стану підготовки до холодів.

Області перевірять на використання субвенцій

Очільник уряду зазначив, що Кабінет Міністрів зробив усе, від нього залежне, і виконав прохання київської міської влади допомогти у вирішенні питання забезпечення киян теплом і гарячою водою.

«Уряд усім, чим зміг, допоміг, щоб питання було вирішене і Київ отримав усі послуги. Зараз м’яч на боці НАК «Нафтогаз України». Я розмовляв і з керівництвом компанії, і з міською владою, щоб не зволікали із подачею тепла і води. Усе, що потрібно від уряду, вирішено», — запевнив Володимир Гройсман, наголосивши на персональній відповідальності чиновників, залучених до постачання тепла й води в оселі киян.

Ініційовано й перевірки кількох областей щодо цільового використання бюджетних субвенцій, спрямованих зокрема на виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Бо з деяких областей надходять сигнали про нецільове використання коштів і накопичення зарплатних боргів. Прем’єр наголосив: якщо «деякі керівники займатимуться висаджуванням туй за кошти субвенцій», їх буде знято з посад.

Реформа управління держпідприємствами діє

Кабмін затвердив повний склад наглядової ради оператора Об’єднаної енергосистеми країни компанії «Укренерго», куди увійшли три представники держави й чотири незалежних члени. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. «Реформа управління державними підприємствами просувається. Сьогодні ще одне велике і важливе для економіки країни підприємство — Укренерго отримало наглядову раду, до якої увійшли фахівці з успішним досвідом роботи на міжнародних ринках», — поінформував посадовець. Він додав, що всі члени наглядової ради мають доведений успішний досвід реалізації комерційних проектів в енергетиці, проведенні трансформаційних процесів, керували національними операторами електромереж у Європі.

Від держави до наглядової ради увійшли: Сергій Кушнір — заступник державного секретаря Кабінету Міністрів, Максим Немчинов — держсекретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Олександр Поплавський — радник віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона.

Незалежними членами наглядової ради стали: Шевкі Аджунер — голова наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця», колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Педер Андреасен — президент і виконавчий директор компанії Energinet (Данія), Олів’є Апперт — виконавчий директор Академії технологій (Франція), Луїджі де Франсиско — співзасновник і виконавчий директор DFC Economics (Італія).

Олександр Саєнко зазначив, що пошук і добір незалежних членів наглядової ради здійснювала міжнародна компанія з пошуку вищих керівників Odgers Berndtson Ukraine. Залучення незалежних членів до наглядових рад державних підприємств відповідає міжнародній практиці й рекомендаціям Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яких дотримуються більшість розвинених країн і таких, що розвиваються. Згідно з цими рекомендаціями, посадових осіб державних органів, керівників міністерств має бути відсторонено від управління державними компаніями.

Нагадаємо, конкурсний добір на посади незалежних членів наглядової ради Укренерго було оголошено 23 квітня. На участь у ньому подали заявки 66 кандидатів, з них 42 українці. Були серед кандидатів чотири жінки.

Кабінет Міністрів схвалив умови продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго» з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. «Доручити Фонду державного майна доопрацювати цю постанову в триденний термін, відповідно до регламенту, з Мінфіном, Мінекономрозвитку і Мін’юстом», — наголосив Прем’єр.

Стартову ціну державного пакета акцій Центренерго Кабмін встановив на рівні 5,984 мільярда гривень. Про це йдеться в затверджених умовах приватизації підприємства, повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров. Він додав, що впродовж трьох днів постанову Кабміну буде доопрацьовано, щоб внести туди умови продажу, які будуть обов’язковими для виконання майбутнім власником держпакета акцій підприємства.

Ухвалено постанови уряду «Про затвердження технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення», «Про внесення зміни до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню», «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», якою врегульовано обчислення трудового стажу фізичних осіб — підприємців. А також розроблену Міністерством соціальної політики постанову «Деякі питання вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати життю та здоров’ю дитини».