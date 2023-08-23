Із торішнього вересня, після того, як частину районів Харківщини було визволено від російських окупантів, ворог розпочав систематично обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту, особливо на куп’янському напрямку. За офіційними даними, лише впродовж серпня тут загинуло шестеро цивільних громадян і понад 30 зазнали поранень.

Ще на початку березня цього року влада розпочала обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних категорій населення Куп’янської громади. А 9 серпня було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію населення району.

Не примусова, але обов’язкова

Частина жителів самостійно виїхала в інші райони Харківщини та України. До російського вторгнення в Куп’янську та навколишніх селах було майже 60 тисяч жителів. російська навала зменшила кількість населення вп’ятеро. Тепер перед загрозою масованих обстрілів усі жителі Куп’янщини мають залишити обжиті місця.

«Це повністю організований процес, починаючи від міста Куп’янськ і закінчуючи кінцевими точками», — каже начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він зазначив, що людей вивозять лише до Харкова. Їх розміщують у зарезервованих гуртожитках закладів вищої освіти. За потреби кількість таких місць можна збільшити до 15 тисяч.

У Куп’янському районі триває обов’язкова, але не примусова евакуація. Якщо людина відмовляється від неї, вона має написати заяву, що залишається на території, де тривають бойові дії. Тих, хто погоджується на евакуацію, спочатку привозять до обласного центру, де з ними працюють психологи і волонтери, а далі вони самі вирішують, залишатися у Харкові чи обирати інше місце проживання. У людей є вибір.

За інформацією Андрія Беседіна, понад 2500 осіб офіційно відмовилися від евакуації, написавши відповідні заяви. Загалом нині з Куп’янської громади евакуювали 289 осіб, зокрема 89 дітей. Решта — жителі інших громад Куп’янського району. Голова Куп’янської МВА повідомив, що за перші десять днів з початку евакуації було вивезено 542 людини, зокрема 143 дитини. За останні кілька днів вдалося евакуювати ще майже 80 дітей. Частину з них відправили на відпочинок та оздоровлення в Закарпатську область, а частину — до готельно-розважального комплексу у Кракові.

Питання евакуації людей перебуває на особистому контролі віцепрем’єр-міністра — міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та керівництва Харківської області. Вони наголошують на першочерговій евакуації дітей, які опинилися в зоні бойових дій і не можуть про себе подбати. Відмову батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускають, адже йдеться про їхнє життя.

Усе проходить організовано

Місцева влада проводить серед населення роз’яснювальну роботу щодо порядку евакуації і збирає заявки від осіб, які хочуть виїхати з небезпечних районів. Для інформування жителів громад та збирання від них заявок цілодобово працюють гарячі телефонні лінії Єдиного координаційного гуманітарного центру області та Куп’янської міської військової адміністрації. Далі вони замовляють автотранспорт і опрацьованими маршрутами вивозять людей до Харкова. Тут їм оформлюють необхідні документи, займаються розселенням та надають гуманітарну допомогу. До евакуації населення залучено щонайменше 14 волонтерських організацій, зокрема обласне відділення Товариства Червоного Хреста, громадські організації «Я живий», «Допомагаємо виїхати» та інші.

Голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров зазначає, що не всі жителі громад погоджуються на евакуацію, але після чергового влучання самі телефонують волонтерам і просять їх вивезти.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що разом з волонтерами обласна влада доводить до населення необхідність виїзду, оскільки ворог посилив обстріли.

«Люди, які евакуюються, отримують усе необхідне, починаючи від постільної білизни й завершуючи юридичною підтримкою. Вони набувають статусу ВПО та отримують право на всі виплати. Особливу увагу волонтери приділяють людям з інвалідністю. Укотре дякуємо всім організаціям», — заявив начальник Харківської ОВА. Він зазначив, що росіяни поширюють фейкову інформацію, що під час евакуації людей нібито довозять лише до вокзалів, де кидають напризволяще. Це абсолютна неправда. Люди, які вже евакуйовані, телефонують родичам і знайомим та пояснюють правдиві умови евакуації.

Переселенцями опікуються і міжнародні гуманітарні організації, зокрема управління верховного комісара ООН у справах біженців. Нещодавно представники УВКБ передали сім’ям переселенців побутову техніку, зокрема десять холодильників і три пральні машин. Обласна влада домовилась із міжнародними партнерами про ремонт санвузлів у місцях компактного проживання переселенців на суму 25 тисяч.

Заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська вкотре подякувала міжнародним партнерам за допомогу і додала, що Харківська обласна військова адміністрація комплексно підтримує 511 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у регіоні.

Потерпають від обстрілів

А тим часом на куп’янському напрямку тривають важкі бої. Майже щодня окупанти роблять спроби просунутися вперед, але зазнають невдачі й відступають із втратами. Про це свідчать щоденні зведення Генерального штабу ЗСУ. Військові експерти наголошують, що місто Куп’янськ і селище Куп’янськ-Вузловий — важливі логістичні центри для українських військових і московитських окупантів, тому тут точаться такі запеклі бої.

«Останні два тижні на куп’янському напрямку ворог активізував зусилля, і Збройні сили України потужно зупиняли супротивника», — у прямому етері телемарафону «Єдині новини» повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, Сили оборони України відбили ворожі атаки південніше Першотравневого і Синьківки, а також східніше Петропавлівки в Харківській області. Ті бої, які тривали минулого тижня на цьому напрямку, закінчилися поразкою російського окупанта.

Однак окупанти не припиняли обстрілювати населені пункти прикордонних районів Харківщини, тероризуючи мирне населення. Як повідомив Олег Синєгубов, минулої неділі вони завдали кілька масованих артилерійських ударів у середмістя Куп’янська, внаслідок чого було поранено 11 цивільних осіб, знищено та пошкоджено п’ять автомобілів місцевих жителів, відділення «Нової пошти», виникло кілька пожеж.

Обстріли міста тривали й напередодні. Під час одного з них важкого поранення зазнав цивільний 40-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м’ясокомбінату.

За інформацією очільника Харківської області, минулих вихідних під обстрілами ворога перебували населені пункти п’яти районів Харківщини. У селі Кругляківка Куп’янського району внаслідок артилерійських обстрілів сталася пожежа на території лісництва, а в селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки, в селі Вільча Чугуївського пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садка, пансіонату, пекарні, церкви.