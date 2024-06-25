Мобілізація ресурсів для підтримки діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка виконує дуже складні завдання в умовах повномасштабної війни. Про це йшлося під час онлайн-розмови 21 червня віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з європейським комісаром з питань управління кризовими ситуаціями (DG ECHO) Янезом Ленарчичем.

«Після того як росія збільшила кількість масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України, надзвичайно зросла потреба в додатковому обладнанні для рятувальних операцій, негайної ліквідації наслідків пожеж, пошкоджень та іншої шкоди, спричиненої потужними ракетними атаками. Враховуючи це, ми сформували список життєво важливих потреб для врегулювання нагальної ситуації. Державна служба з надзвичайних ситуацій має бути спроможною оперативно реагувати та надавати допомогу цивільному населенню, а також здійснювати відповідні заходи з розмінування. З урахуванням цього сьогодні хочемо обговорити можливості надання фінансування на придбання пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки, зокрема вітчизняного виробництва, для забезпечення підрозділів ДСНС всіма необхідними інструментами, що допоможуть діяти оперативно та зберегти максимальну кількість людських життів», — зазначила Ольга Стефанішина на початку зустрічі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок російської агресії ДСНС, на жаль, вже втратила майже 1000 одиниць спеціальної техніки. І тому навіть попри безпрецедентну допомогу міжнародних партнерів потреби ДСНС у спецтехніці залишаються актуальними.

«На сьогодні активно розвивається виробництво спецтехніки в Україні. Наявних вітчизняних виробничих потужностей вистачає, щоб розглянути можливість придбання необхідних засобів в українських виробників. Нині йдеться про так званий промисловий патріотизм. Ми дуже високо цінуємо внесок європейських інституцій у посилення спроможностей українських рятувальників, зокрема і в межах Механізму цивільного захисту ЄС та сподіваємося на продовження нашої співпраці»,—зазначив Ігор Клименко.

Співрозмовники обговорили шляхи забезпечення потреб України за допомогою наявних в ЄС інструментів, зокрема відповідних фондів, а також шляхом використання надходжень від заморожених російських активів.

«Переконаний: коли країна стає жертвою воєнної агресії, вона потребує негайної підтримки, звичайно, у військовій, а також цивільній сферах, тому що жертва агресії має захистити цивільне населення», —наголосив єврокомісар.

Віцепрем’єр-міністр висловила вдячність єврокомісарові за постійну підтримку від ЄС України перед обличчям російської агресії.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра