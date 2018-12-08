Як поєднати традиції педагогічного закладу, що складалися багато років, з новими вимогами, що ставить перед ним освітня реформа? Директора Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу Людмилу Семененко таке моє запитання не застало зненацька. Вона не лише давно над цим думає, а й працює разом з колегами. Як наголосила, особливістю роботи закладу завжди була й залишається здатність успішно виконувати державні вимоги до підготовки вчителя, спроможного працювати по-новому, орієнтуючись на сучасні освітні технології. А традиції, які складалися протягом багатьох десятиліть (коледжу недавно виповнилося 95 років), тільки допомагають у вирішенні цих непростих завдань.

Лідер веде за собою

Сама директор як людина, відкрита до будь-яких новацій в освітянській галузі, постійно вдосконалює й поповнює свій науковий багаж і цього вимагає від колег. Досвідчений педагог, кандидат філософських наук Людмила Семененко й управляє навчальним закладом не інтуїтивно, а по-науковому, на основі глибокого вивчення специфіки управління. В її особі успішно поєдналися вміння глибоко аналізувати вітчизняну педагогічну практику (зокрема й очолюваного нею коледжу) та впровадження у щоденну роботу корисних інновацій. Створивши оптимальну модель управління, педагоги виробили рекомендації для оптимізації управління й інших закладів освіти.

— Цього навчального року, — розповіла Людмила Миколаївна, — в коледжі навчаються 483 студенти, функціонують два відділення: початкової освіти з додатковими спеціалізаціями — вихователь, організатор дитячих і юнацьких об’єднань, учитель англійської мови, інформаційно-комунікаційних технологій у початкових класах; технологічної освіти з додатковими спеціалізаціями — учитель креслення, інформаційно-комунікаційних технологій та вчитель фізичного виховання в початкових класах. Навчальний процес забезпечують 56 викладачів, серед яких кандидат наук, 12 викладачів-методистів, 11 старших викладачів та 36 викладачів вищої категорії.

Гості, що прибули недавно до Корсуня-Шевченківського з усієї України і з-за кордону з нагоди відзначення 95-річчя коледжу, особливо підкреслювали його значущість для підготовки кваліфікованих освітянських кадрів на Черкащині та для інших регіонів країни. Згадували багатьох, хто свого часу вчився і працював у цьому навчальному закладі, а потім примножував славу вітчизняної науки й рідного коледжу, зокрема академіків Івана Підоплічка, Олексія Мороза, Тамару Яценко, Анатолія Фурмана. Першу освіту в різні роки тут здобула численна когорта докторів і кандидатів наук, керівників вищих і середніх освітніх закладів, державних установ.

Традиційно особливу увагу в закладі приділяють науковій та навчально-методичній роботі у співпраці з педагогічними коледжами Центральної України, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницьким педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. Плідна співпраця коледжу з Асоціацією навчальних закладів Черкащини, яким присвоєно ім’я Тараса Шевченка. Така спільна робота дає поштовх для розвитку, окреслює нові орієнтири в підготовці педагога-новатора для Нової української школи.

Талановиті надихнуть юних

Особливо яскраво це помітно в роботі з обдарованою молоддю. Своєчасно помітити здібного студента, розвинути його нахили та підтримати у творчому пошуку означає дати путівку в життя майбутньому талановитому освітянинові. Це добре розуміють у коледжі, здійснюючи індивідуальний підхід, готуючи вихованців до участі в олімпіадах і конкурсах.

Ось лише кілька характерних прикладів. Студентка Ольга Стрикало, яка виявляла особливу зацікавленість у вивченні рідної мови, одразу привернула до себе увагу педагогів. Слушні поради й увага викладачів посприяли розвитку її здібностей. Минулої весни, навчаючись на ІІ курсі коледжу, здобула І місце у фінальному етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, підтримавши авторитет закладу. Талановитих студентів у коледжі багато. Лише за останні сім років 27 студентів, яких підготувала викладачка української мови К. Сизоненко, стали переможцями і призерами обласних та загальнонаціональних етапів цього конкурсу. Так само успішно виступають студенти педколеджу на різних етапах Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, щороку посідаючи призові місця.

Спортивна гордість закладу — Анастасія Деркач, яка в жовтні 2018 року стала учасницею ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі (Аргентина), де посіла 10-те місце у штовханні ядра.

Порадували юні художники Яна Кононенко та Богдан Довбня, які в жовтні цього року здобули перші премії на Міжнародному конкурсі художньо-музичного мистецтва «Жайворонок» (м. Мішкольц, Угорщина).

Завдяки самовідданій праці попередніх та нинішніх керівників закладу створено його міцну матеріально-технічну базу, яку систематично поповнюють і нині. Лише за останні п’ять років тут придбано чимало навчальної та художньої літератури, обладнано два комп’ютерні класи, відремонтовано приміщення навчальних кабінетів, спортивних залів, озеленено й упорядковано подвір’я.

Цікаво, що завдяки розвиненому студентському самоврядуванню майбутні педагоги вчаться не лише реалізації функцій управління навчальним закладом, а й успішно набувають навичок майбутнього організатора, керівника, пробують мислити по-державницькому. Завдяки ініціативі студентського парламенту приміщення колишньої їдальні гуртожитку №2 повністю відремонтовано й переобладнано для занять хореографією. Тут успішно проходять репетиції популярного в місті та області народного танцювального колективу «Юність». До речі, в його складі виступають талановиті солісти Євгеній Квітка та Марія Алєксанова, які в 2018 році стали майстрами спорту з бальних танців. Втіленню ідеї сприяла підтримка благодійників, зокрема наглядової ради коледжу в особі заступника її голови Петра Євича, студентів і викладачів, допомогла Черкаська обласна рада.

Ось так, формуючи міцну базу знань, підтримуючи ініціативу й розвиваючи навички самоврядування, тут виховують тих, хто завтра прийде в навчальні класи й кабінети, щоб працювати з юним поколінням.

У селі Драбівка Корсунь-Шевченківського району вчителює колишній випускник коледжу, один з наймолодших в Україні директорів шкіл Віталій Мошенець. Нещодавно він переміг у конкурсі педагогів, які претендували на цю відповідальну посаду, має авторитет у колег і учнів, активно впроваджує інновації.

Таких прикладів у коледжі назвуть багато. Досить сказати, що в одній із найкращих шкіл області — Черкаській гімназії №9, яка стала флагманом втілення освітніх інноваційних технологій, успішно працюють 12 випускників коледжу, шестеро з яких закінчили заклад нещодавно.

А це свідчить про те, що один з найстаріших освітніх закладів України і нині залишається таким самим привабливим, яким був десятки років тому. Тисячі тих, хто здобув тут знання, вчився вчити, із вдячністю згадують alma mater у старовинному містечку над Россю. Секрет успіху коледжу, його життєдайної енергії, великого творчого потенціалу — в історичному минулому, вміло поєднаному з високотехнологічним сьогоденням, й у вірі в європейське майбутнє освіти України. А ще — в закоханих у свою справу педагогах, які власним прикладом, ставленням до вихованців формують всебічно розвинених, духовно багатих людей.