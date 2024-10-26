Цього тижня Україна, без перебільшення, здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 року великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи вчора чергове урядове засідання.

«ЄС надасть до 35 мільярдів євро. США — до 20 мільярдів доларів. Велика Британія — 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає майже 50 мільярдів доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що два роки Україна обстоювала це рішення. Навесні 2022-го, коли вперше було оприлюднено принцип «росія має заплатити», нам казали, що це неможливо.

«Що російські заморожені активи захищені «суверенним імунітетом». Що немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи сотень людей, і нині є відповідні рішення», — зазначив Денис Шмигаль.

Як наголосив глава уряду, російські гроші фактично буде спрямовано на підтримку України: фінансування найважливіших потреб в обороні, відновлення, підтримку наших людей. За його словами, ці 50 мільярдів доларів створюють основу для фінансової та економічної стійкості держави 2025 року.

Денис Шмигаль наголосив на важливості того, щоб ці кошти були не єдиними доступними Україні наступного року.

«Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проєкти з нашими союзниками», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що це проміжний результат, оскільки Україна й надалі наполягатиме на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів: «російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави. Не зупиняємося і працюємо далі».

Для будівництва фортифікацій та інженерних споруд

Уряд на засіданні 25 жовтня ухвалив кілька рішень, спрямованих на посилення оборони й відновлення України, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Насамперед рішенням уряду створюється необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

«Це буде запас необхідних матеріалів, що дасть змогу швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові», — зазначив Прем’єр.

Уряд спрямував 142 мільйони гривень на ще шість проєктів відновлення. Зокрема, 64,5 мільйона — на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі, 60 мільйонів — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені, ще 18 мільйонів гривень — на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.

На виконання рішень Президента та РНБО

Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, буде ліквідовано цього року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр. На засіданні 25 жовтня Кабінет Міністрів на виконання рішень РНБО та Президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

«Створюють групу для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК», — зазначив Денис Шмигаль.

Пенсійний фонд разом з ДБР, Національною поліцією та Службою безпеки України має провести швидкий аудит усіх пенсійних виплат у зв’язку з інвалідністю прокурорам та іншим посадовцям державних органів. А МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на розгляд Кабінету Міністрів законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

«Щодо цього дуже чітко прописано терміни і відповідальних за виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів», — наголосив Прем’єр-міністр. Він додав, що за підсумками виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки.

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні ухвалив кілька рішень, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

«Цього року уряд разом з партнерами та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Нові майстерні для профтехів — це нова якість освіти й нові можливості для студентів цих закладів», — повідомив Прем’єр-міністр.

Зокрема, уряд змінив порядок надання субвенції з держбюджету в частині питань, які стосуються співфінансування. За словами Дениса Шмигаля, це дасть змогу пришвидшити завершення всіх проєктів і підвищити якість робіт.

Ще одне рішення — це створення електронного паспорта безпеки освітнього закладу. «Кожна школа повинна мати такий паспорт, бо для нас безпека дітей — першочергове питання», — наголосив очільник уряду. Він зазначив, що електронний паспорт, до якого матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС, сприятиме формуванню безпечнішого освітнього середовища і розв’язанню наявних проблем у закладах освіти.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ