Кабінет Міністрів затвердив важливі зміни до урядових постанов, спрямовані на вдосконалення системи соціального захисту ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин

Минулої п’ятниці на черговому урядовому засіданні погодили важливі зміни щодо підтримки захисників України. Зокрема йдеться про такі суттєві доповнення.

Електронне посвідчення — основний документ, який підтверджує статус ветерана війни. Відтепер е-посвідчення ветерана офіційно визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус. Серед ключових переваг — поліпшення надання адміністративних послуг, пришвидшення доступу до соціальних гарантій та зменшення часу на перевірку статусу.

Паперове посвідчення відтепер оформлюють окремо — за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви в довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Безперервний соціальний захист для дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України. Урегульовано питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого захисника або захисниці України дітям до 14 років. Забезпечено безперервне користування всіма передбаченими законодавством пільгами в перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення.Окрім того, враховано специфіку воєнного стану: якщо дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється.

Уточнення строку чинності посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається чинним: до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності внаслідок війни; до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. А тим людям з інвалідністю внаслідок війни, в яких перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але вони не змогли його пройти вчасно, строк чинності посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.

Травма як причина для встановлення інвалідності або смерті захисника чи захисниці України. Відтепер травму прирівняно до інших ушкоджень здоров’я — поранення, контузії, каліцтва або захворювання як підставу для встановлення інвалідності чи смерті захисника або захисниці України.

Витяг ЄДРВВ — підстава для отримання або відновлення паперового посвідчення ветерана. Щоб отримати або відновити паперове посвідчення ветерана (наприклад, у разі його втрати, пошкодження або зміни особистих даних), достатньо надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додаткових підтверджень статусу не потрібно.

Мінветеранів отримало повноваження щодо видачі посвідчень і талонів на пільговий проїзд. Міністерству у справах ветеранів надано право видавати посвідчення та листи талонів на пільговий проїзд тим учасникам бойових дій, документи яким раніше оформлювали ліквідовані органи влади без правонаступників.

Загалом уряд вніс зміни до: положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.05.1994 №302; порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 08.09.2015 №685;порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23.09.2015 №740; порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29.04.2016 №336; постанови Кабінету Міністрів від 28.02.2018 №119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності»; постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2022 №1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану»; постанови Кабінету Міністрів від 07.07.2023 №685 «Деякі питання встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України».

Джерело: Міністерство у справах ветеранів