Оформляючи закордонний паспорт, працівниця Міграційної служби попросила мене принести додаткові документи: свідоцтво про народження й водійське посвідчення, мотивуючи це тим, що мій паспорт громадянина України було видано на тимчасово окупованій території. Чи законна така вимога?

Д. Немировець,

м. Київ

Так, безперечно, така вимога є законною і правомірною. Адже невід’ємним етапом оформлення будь-якого документа, що посвідчує особу, є ідентифікація особи. Якщо ж для оформлення документів подається паспорт громадянина України зразка 1994 року, виданий на тимчасово окупованій території України, ідентифікація матиме певні особливості. Це пов’язано з відсутністю доступу до картотек тих територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, якими видавався паспорт громадянина України старого зразка.

Відповідно до вимог пункту 43 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152 (в редакції постанови КМУ від 16.11.2016 №1001) (далі Порядок), після прийняття до розгляду заяви анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу/підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон.

Згідно з визначенням терміну, поданим у статті 3 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 року №5492-VI (із змінами та доповненнями) (далі Закон), ідентифікація особи — це встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо.

Основним способом ідентифікації є отримання даних про особу з Єдиного державного демографічного реєстру (далі Реєстр), де міститься інформація про всіх осіб, яким оформлювалися біометричні документи (ID-картка чи паспорт для виїзду за кордон).

У разі подання для оформлення паспорта для виїзду за кордон паспорта громадянина України зразка 1994 року ідентифікація особи здійснюється, зокрема, за даними, що містяться в картотеках територіального підрозділу ДМС, яким було видано цей документ.

Відповідно до пункту 45 Порядку, ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Якщо для оформлення паспорта для виїзду за кордон заявником був наданий паспорт громадянина України зразка 1994 року, виданий територіальним підрозділом ДМС, який тимчасово припинив діяльність і не здійснює свої повноваження, картотека заяв про видачу паспорта територіального підрозділу Міграційної служби не збереглася, відсутня будь-яка інформація в наявних даних обліку територіального органу ДМС, то відповідно до пункту 49 Порядку, запити щодо перевірки документів та зазначеної заявником інформації надсилаються, зокрема, до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, картотек, у тому числі фотозображення особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

Якщо такий заявник вже отримував паспорт громадянина України для виїзду за кордон після 2007 року, тоді інформація про нього є у відомчій інформаційній системі і проблем з ідентифікацією не виникне. Якщо ні, тоді заявнику запропонують надати додаткові документи: військовий квиток, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, документи про освіту тощо. Достатньо буде навіть копій цих документів, адже працівник територіального органу/підрозділу ДМС все одно направлятиме запити до тих органів, які видали ці документи, і чекатиме відповіді.

У випадку, якщо заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон, це є підставою для відмови йому у наданні послуги.

Наголошую на тому, що особливий порядок отримання та відновлення документів, що посвідчують особу, передбачений не для внутрішньо переміщених осіб чи вимушених переселенців, а для усіх, кому паспорт-книжечка видавався на території АР Крим і зони проведення антитерористичної операції.

Відповідно до пункту 50 Порядку, рішення щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України.

Окремо зазначу, що після оформлення біометричного документа (ID-картки або паспорта для виїзду за кордон) інформація про особу вже знаходитиметься в Єдиному державному демографічному реєстрі і в подальшому при оформленні чи відновленні документів ніяких проблем при проведенні ідентифікації не виникне.

Мій чоловік — громадянин Італії, має посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка закінчується через два тижні. Через пандемію коронавірусу він не може прилетіти, щоб її продовжити. Як бути у цій ситуації?

Т. Бартолі,

м. Харків

Процедура документування іноземців та осіб без громадянства посвідкою на тимчасове проживання в Україні регулюється Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року №3773-VI (із змінами та доповненнями), Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 року №5492-VI (із змінами та доповненнями) (далі Закон) та Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322 (далі Порядок).

Порядком не передбачено «продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання». Натомість відповідно до пункту 19 Порядку, у разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

Проте враховуючи, що в Україні триває адаптивний карантин і іноземець не зміг в установленому порядку звернутися до територіального органу/підрозділу ДМС із заявою про обмін посвідки на тимчасове проживання у зв’язку із установленням карантину, при тому, що строк звернення для оформлення документу настав у період установлення на всій території України карантину, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 р. №259 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції на період установлення на всій території України карантину» іноземець може подати документи на обмін посвідки у разі його в’їзду на територію України до закінчення терміну дії посвідки.

Питання в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства та виїзду з території України регулюються та контролюються Державною прикордонною службою України. Тому за роз’ясненням питання в’їзду на територію України громадянина Італії рекомендуємо звертатися до Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Якщо ж іноземець не в’їде на територію України до закінчення терміну дії посвідки, мова йтиме вже не про обмін посвідки, а про її оформлення.

Якщо ми говоримо про оформлення посвідки на тимчасове проживання для громадянина Італії, який прибув в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, то відповідно до пункту 32 Порядку, для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець подає до територіального органу/підрозділу ДМС за місцем проживання такі документи:

паспортний документ іноземця з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення повертається, копія додається). У даному випадку для оформлення посвідки громадянину Італії необхідно в’їхати в Україну по візі типу D-14; переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку; дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки та його копію; документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертається, копія додається).

Також відповідно до підпункту 11 пункту 33 Порядку, додатково подаються:

документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (оригінал документа повертається іноземцеві, а копія додається до заяви-анкети); паспорт громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі, який подається особисто громадянином України (оригінал документа повертається громадянину України, а копія додається до заяви-анкети).

Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».

Беручи до уваги вищезазначене, громадянину Італії необхідно оформити довгострокову візу типу D-14, яка видається для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів. За відкриттям візи слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України в Італії.

П’ять років тому я виїхала до США на навчання. Зараз проживаю і працюю в Чикаго і хочу оформити документи на постійне проживання за кордоном. Прошу надати роз’яснення щодо можливості оформлення документів і куди мені необхідно звернутися.

К. Довженко,

м. Київ

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 №3857-ХІІ (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (Державною міграційною службою України).

Процедуру прийому і розгляду заяв про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, прийняття рішень та виконання прийнятих рішень визначає Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.08.2016 №816, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 вересня 2016 року за №1241/29371 (далі Порядок).

Абзацом другим статті 4 Закону передбачено, що оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які ви­їхали за кордон тимчасово, здійснюється закордонними дипломатичними установами України.

Процедуру оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України визначає Порядок провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, затверджений наказом Міністерства закордонних справ України від 22.12.2017 №573, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 за №77/1529.

Враховуючи вищевикладене, ви можете оформити документи для залишення на постійне проживання за кордоном у закордонних дипломатичних установах України в США.

Якщо вами буде прийняте рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в Україні, то відповідно до пунктів 2 та 4 розділу II Порядку, для отримання послуги заявник подає до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні заяву на ім’я керівника територіального органу ДМС та необхідні документи: три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; оригінал та копію паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку); оригінал та копію свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку); оригінал та копію довідки про реєстрацію місця проживання; оригінал та копію документа, що посвідчує особу законного представника; оригінал та копію документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів); нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є: нотаріально засвідчену згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання; копію рішення суду, завірену в установленому порядку, за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати (195,31 грн)

Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку, розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання.

Відповідно до пункту 4 розділу IV Порядку, у разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання заявнику необхідно: звернутись до відповідного органу реєстрації для зняття з реєстрації свого місця проживання в Україні; надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, або внесення відповідної інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва такі паспорти.

Відповідно до пункту 5 розділу IV Порядку, строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

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