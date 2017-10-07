Відповідно до ухваленого закону, з 1 жовтня 2017 року буде перераховано та осучаснено всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку. Про це, повідомляє Урядовий портал, розповів міністр соціальної політики Андрій Рева у четвер на селекторній нараді з керівництвом відділень Пенсійного фонду на місцях з питань запровадження пенсійної реформи під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Під час виступу міністр поінформував учасників наради про основні положення пенсійної реформи.

Додатково звертатися — не потрібно

Перше: всі раніше призначені пенсії буде перераховано та осучаснено за єдиними правилами обрахунку пенсії незалежно від того, в якому році було призначено пенсію за матеріалами пенсійних справ із використанням:

єдиного показника середньої зарплати за останні —3 роки (2014—2016) у розмірі 3764,4 грн;

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 року, збільшеного на 79 грн замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1312 грн).

«При цьому всі перерахунки пенсій буде зроблено без звернень пенсіонерів», — наголосив урядовець.

Індексація —відбуватиметься щорічно

Друге важливе рішення — запровадження постійної щорічної індексації (перерахунку) пенсій. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.

У 2019—2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

«Це забезпечить щорічний перерахунок пенсій для «старих» пенсіонерів і не залежатиме від рішень політиків про підвищення пенсій», — наголосив Андрій Рева.

Страховий стаж — це важливо

Третім важливим рішенням посилюємо роль страхового стажу для визначення права на пенсію.

«Ми не підвищуємо пенсійного віку, а залишаємо право для тих, хто сумлінно працював і набув необхідного страхового стажу, вийти на пенсію після досягнення 60 років. При цьому посилюються страхові основи системи, встановлюються більші вимоги щодо страхового стажу і закріплюється можливість із січня 2018 року виходити на пенсію тим, хто відпрацював і сплачував внески 25 і більше років», — пояснив міністр.

Посадовець зазначив: навіть простий розрахунок свідчить про те, що, працюючи 35 років та отримуючи мінімальну зарплату, можна заробити на мінімальну пенсію, яку отримують в середньому 18 років.

Людина, яка не працювала або працювала на себе (не сплачувала страхових внесків), більше не отримуватиме пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше — запропоновано залишити мінімальний страховий стаж для права на пенсію на рівні 15 років (після досягнення 65 років).

Це запроваджується в тих умовах, що особам, які працюють у тіньовому секторі, секторі неформальної зайнятості або за кордоном, передбачені всі можливості для добровільної участі в пенсійній системі і сплачувати страхові внески.

Передбачено можливість одноразової сплати страхових внесків. Можна придбати стаж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових — учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів у разі поранення, контузії, каліцтва під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Скасовано обмеження — для пенсіонерів, які працюють

Четверте — скасування обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 р. отримуватиме її в повному обсязі, продовжуючи сплачувати внески до Пенсійного фонду та податки до державного бюджету. Так ми стимулюватимемо пенсіонера залишатися на роботі якомога довше, можливо, навіть із застосуванням неповної зайнятості.

Скасовано зменшення розміру пенсії жінкам, що скористалися правом дострокового виходу на пенсію по досягненні 55 років. Пенсію їм виплачуватимуть у повному розмірі після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.

Звільнення — від невластивих видатків

П’яте — позбавлення солідарної пенсійної системи невластивих видатків. Для зменшення, а в перспективі ліквідації дефіциту коштів Пенсійного фонду всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету. Ми створюємо страхову пенсійну систему.

Тимчасову державну соціальну допомогу з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. призначатимуть особам, які не працюють, що досяг­ли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менш як 15 років, але не набули права на пенсійну виплату, на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність.

Зміни у законодавстві спрямовано на зміцнення солідарної системи, забезпечення її прозорості й прогнозованості.

До впровадження реформи готові!

І основне. Підвищення пенсій, яке ми здійснюємо з жовтня 2017 року, не має інфляційного характеру й не може призвести до підвищення цін.

«Зміни, підготовлені в уряді, спрямовано насамперед на побудову справедливої страхової пенсійної системи. Ці зміни мають поступово ліквідувати стереотип про пенсію як про те, що буде дано державою незалежно від того, працюєш чи ні. Пенсія — це виплата, зароблена особистою працею», — заявив Андрій Рева й анонсував підготовку окремого законопроекту про осучаснення пенсій військовим до 01.11.2017 р., а також протягом 6 місяців з дати ухвалення закону, підготовку законопроектів про:

запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси);

порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території.

Наше основне завдання на сьогодні — перерахувати пенсії й забезпечити виплату перерахованих сум пенсіонерам у жовтні — вони давно на це очікували, зауважив Андрій Рева.

Представники територіальних відділень Пенсійного фонду заявили про повну готовність до впровадження пенсійної реформи і проведення осучаснення українським пенсіонерам.