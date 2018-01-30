Україна має багато талановитої молоді, яка демонструє досягнення у різних сферах життя: науці, спорті, галузях високих технологій тощо. Проте, на жаль, не секрет, що чимало з них виїжджають щороку на роботу за кордон, здебільшого у Польщу й Угорщину. Причина банальна: там вища зарплата і нерідко як заохочення — ще й забезпечення житлом. Бо в Україні, ніде правди діти, отримати власне житло для людини чи родини — то майже нездійсненна мрія. Навіть за допомогою батьків, а надто якщо такої допомоги немає.

Та вихід все-таки є: взяти участь у державній програмі забезпечення молоді житлом від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Умови кредитування пропонують непогані, але постає одвічне питання: де молодій людині, навіть дуже талановитій та обдарованій, якщо вона лише починає робочу кар’єру, взяти гроші? Адже обов’язкова умова отримання кредиту — платоспроможність кандидата в позичальники. І саме тут плече молодому фахівцеві за бажання відтепер зможе підставити його роботодавець.

— У планах Держмолодьжитла у 2018 році — дати змогу долучитися до програми молодіжного житлового кредитування не лише фізичним, а й юридичним особам. Наприклад, якщо керівник підприємства чи організації хоче залучити до себе молодого фахівця з високим потенціалом, то серед заохочень, які він запропонує, відтепер може бути не лише достойна зарплатня, соцпакет і бонуси, а й вагома допомога в отриманні житла. Молодий фахівець зможе отримати кредит від фонду на омріяні власні квадратні метри, навіть не будучи повністю платоспроможним. Адже обов’язкові внески за неї сплатить роботодавець, якщо вважатиме, що саме такий фахівець йому насправді необхідний, — пояснив голова правління фонду Сергій Комнатний.

І додав, що врешті у виграші будуть не лише молодий працівник та роботодавець, а й держава. Він висловив сподівання, що у такий спосіб молоді фахівці матимуть мотивацію залишатися вдома і працювати на розбудову й розвиток власної держави.

А ще керівник Держмолодьжитла повідомив, що очолювана ним державна установа об’єднала зусилля з держаною фінансовою установою «Укргазбанк» для створення більш сприятливих умов для забезпечення житлом громадян. Банк долучився до урядової соціальної програми «Доступне житло» і пропонує пільгові іпотечні програми з першим внеском від держави для молодих українських сімей, які потребують підтримки.

Підписаний днями між двома установами меморандум передбачає об’єднання робочих процесів сторін у межах реалізації цієї програми. Зокрема українці, які беруть участь у цій програмі й мають право на допомогу з державного бюджету на придбання житла (30—50% ціни обраної ними квартири), відтепер мають змогу взяти у банку кредит на частину чи повну суму тієї частки вартості житла, яку вони повинні сплатити самостійно.

Зможуть звертатися до Укргазбанку й ті громадяни, які беруть участь у місцевих програмах придбання доступного житла, що реалізують у деяких регіонах України, повідомив керівник Держмолодьжитла.

— Переконаний, що синергія наших спільних зусиль з державним банком, партнери якого — чимало великих будівельних компаній, дасть змогу просунутися вперед на шляху до мети.

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко зазначив, що 2018 року очолювана ним фінансова установа зосередиться на іпотечному кредитуванні і вже пропонує пільгові спільні із забудовниками програми, адже партнери банку — понад 30 надійних будівельних компаній.

А щоб участь у житлових молодіжних програмах змогли взяти якомога більше тих, хто насправді потребує житла, фахівці Держмолодьжитла планують і надалі розширювати коло залучених до співпраці економічних та фінансових установ. Уже найближчим часом планують підписати відповідний меморандум із ще одним вітчизняним банком.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»