Від страшної трагедії у Дніпрі, де внаслідок потужного обстрілу і влучання російської балістичної ракети в житловий багатоповерховий будинок загинула величезна кількість цивільних людей, серед яких діти, здригнувся весь цивілізований світ. І зловтішно зраділи в рф (рашистській фюрерації). Спершу в мордорі тупо і відверто хіхікали, коментуючи загибель «хахлів», бо їм, категорично уточнювали, «такінада!» Далі нелюди вже трохи стриманіше втішалися вигаданими версіями «самоліквідації», які блискавично поширювали із кремля: українці, бачте, вже зовсім озвіріли і самі знищили свій житловий будинок, жорстоко вбивши до пів сотні людей.

Питання руба. Скажіть правду, а хіба були в когось сподівання, що після масового вбивства мирних громадян України в москві, важко зітхаючи, таки визнають трагічну фатальність та безпосередню причетність російської ракети до вбивства? А може, навіть кинуться уточнювати: цілилися в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, а смертоносне страховисько Х-22 не тільки неточне, а й підсліпувате, і тому влучило в житловий будинок? Овва! рашистська пропаганда натомість із завидною оперативністю і напрацьованою методикою підготувала для внутрішнього споживання навіть не одну, а відразу жмут брехливих версій трагедії у Дніпрі. Як кажуть, на всі збочені смаки симпатиків кремлівського тирана та його маніакальних нахилів. Тут і спроби українців, які навмисне обстріляли будинок, щоб звернути це на росіян і випросити в Заходу якнайбільше зброї і грошей. І те, що багатоповерхівка злетіла в повітря не внаслідок обстрілу, а від вибуху в самому будинку. Також пішла гуляти маячня, начебто загибеллю свої мирних людей влада України намагалася відвернути увагу від військових невдач (?) на Донбасі.

Проте тиражувати такі дурниці для нормальних людей за межами рф кремлівські скоробрехи не наважилися. Натомість вони вирішили вперто дотримуватись єдиної «правдивої» версії: багатоповерхівку зруйнували сили ППО України. У цьому кинувся переконувати міжнародну спільноту на засіданні Ради безпеки ООН постійний там представник від держави-терориста небензя. «російську ракету, запущену в об’єкт інфраструктури, підбили сили ППО України. Оскільки установку ППО з порушенням норм міжнародного гуманітарного права розміщено в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок», — прямим текстом переклав він відповідальність за терористичний злочин на самих українців.

Нічого нового. Точнісінько так само цинічно відбрехувалися у кремлі після збиття пасажирського Боїнга над Донеччиною, а потім після вбивств тисяч мирних людей у зруйнованих ними Харкові, Маріуполі, Бучі, Ірпені, Херсоні та інших містах і селах України. А пересічні росіяни радіють цим «успіхам» потворної путінської «денаціоналізації» й також перекладають провину на Україну та її жителів. «А чого ж ви не здалися?» — прямолінійно дивуються досі.

І на цьому тлі поступово збільшується кількість загрозливих симптомів росіян, які важко і навіть невиліковно хворі на багато моральних недуг, спричинених отруєнням свідомості токсичною рашистською пропагандою.

Дезінформтерія

Не секрет, дизентерію називають хворобою брудних рук, оскільки від неї потерпають ті, хто не дотримується елементарної гігієни насамперед під час вживання їжі. Те саме стосується й персон, котрі ігнорують навіть найпростішу загальну інформаційну гігієну і тому мають симптоми психічних розладів, гострого запалення чи навіть гарячки свідомості, що супроводжуються різними брутальними словесними випорожненнями, які підпадають під усталену медичну назву «кривавий пронос».

До речі, про їжу. Ще батько медицини Гіппократ, чітко визначивши, що до виникнення багатьох хвороб призводить саме порушення харчування, казав: «Скажи мені, що їси, і я скажу, на що ти хворієш». Тому, переборовши огиду, спробуймо вкотре зазирнути в, даруйте, бридке і смердюче вже цьогорічне пропагандистське меню пересічних росіян не на сніданок чи обід, а для цілодобового споживання. Чим протягом кількох минулих днів щедро годували пропагандистські рупори невибагливих охочих ковтати кремлівську ідеологічну гидоту і отруту споживачів?

На перше запропонували кілька зразків цинічної брехні, поширюваної серед росіян. Налітай і обирай: «ЗСУ готували наступ на ростов-на-дону і таганрог!», «Україна погрожує Німеччині війною!», «У США закінчуються снаряди та цілі системи озброєння через постачання їх в Україну» і, звичайно, «В Україні приховують справжню світлину Степана Бандери з німецьким керівництвом».

Багатий вибір і на «хторе»: «В Україні готуються до масової мобілізації дітей та підлітків», «Україна — інструмент Заходу для підриву російської державності», «Тарифи на електроенергію для всіх жителів України збільшаться на 47%» і, само собою, «Українська армія готується до застосування хімічної зброї проти російських солдатів».

Якщо досі не знудило, погляньмо на десерт: «Війна в Україні — це частина секретного плану Заходу задля знищення Китаю», «Голод у 2023 році на території України неминучий», «Користування пунктами незламності стане платним» чи нарешті «СБУ розкопує трупи цивільних, щоб влаштувати провокацію та звинуватити росію у воєнних злочинах».

Компот? Можна обрати: «Мультиплікаційного героя чебурашку в українських школах визнали окупантом».

Повторюю, це тільки невелика кількість зразків примітивної брехні, яку поширюють в рф чи за її межами навіть не щодоби, а щогодини. Уявляєте наругу над свідомістю і донедавна відносно адекватною притомністю людини, котра побачить чи почує тільки заголовки таких щоденних новин? А якщо вона ковтає цю ідеологічну отруту не день, тиждень чи місяць, а роками?

Отож, погодьтеся, важко і навіть безнадійно хворе російське суспільство підтверджує діагноз Гіппократа: «Ти є те, що ти їси». Хоч це ситуація, коли хронічна гостра дезінформтерія пересічних росіян і постійні ідеологічні випорожнення безпосередньо самих пропагандистів та швидка настя нітрохи не викликають співчуття. Як і невиліковна хвороба з назвою пуйлофренія, від якої потерпають головний горе-геополітик кремля та його найближче оточення. Цей вірус виявився настільки стійким, що відносно швидко поширився серед підлеглого люду.

пуйлофренія

Так, це назвисько тяжкої недуги поки що неофіційне, його використовують лише у вузькому колі експерти. Однак довкола нього в сусідній терористичній державі нині кояться різноманітні колізії. По-перше, чимало підлеглих із симптомами хвороби дуже пишаються, що підхопили її не від кого-небудь, а від «самого»! А по-друге, оскільки на росії споконвіку звикли цупити все підряд, або «цап-царап», як навіть публічно не соромився коментувати основи зовнішньої політики лідер кремля, назва, м’яко кажучи, запозичена і переінакшена з відомішої. І це зроблено дуже логічно. Як чому? Насамперед зверніть увагу на реалії.

«Психічний розлад (чи група психічних розладів), що характеризується розпадом процесів мислення та емоційних реакцій. Має ознаки погіршення сприйняття реальності та соціальної дисфункції. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу. Хворий живе в іншому світі й зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Великому відсотку людей із цим захворюванням притаманні висока злочинна активність та особливо небезпечна для суспільства поведінка. Через це осіб із шизофренією та іншими подібними розладами потрібно перевіряти перед отриманням водійських прав».

З огляду на теперішні реалії доречно спитати: це стисла довідка про шизофренію, почитати яку можна у всіх медичних довідниках або інших доступних джерелах, чи лаконічний опис одіозної діяльності керівника певної імперії, на адресу якого з майже всіх цивілізованих країн надходять емоційні та виважені побажання якомога швидше, толерантно кажучи, щезнути?

Хоч, за елементарною логікою, цей пацієнт медиків певної спеціалізації не мав і не повинен мати жодних шансів навіть претендувати на нинішню посаду. Бо із згаданими симптомами психічних розладів не кожен громадянин отримає права на керування автомобілем. А цей викидень пітерських підворіть із манією збирача земель раптом очолив ядерну державу! І відтоді злісно, нахабно і демонстративно ігнорує та брутально порушує не правила дорожнього руху, а всі наявні моральні закони мирного співіснування і міжнародні гуманітарні права. Зокрема він категорично заперечує права сусідніх суверенних країн будувати власну державу, шанувати свою історію і традиції, розвивати й використовувати насамперед не російську, а українську державну мову, самостійно вирішувати перспективи вступу до ЄС чи НАТО.

Понад те, розпочавши агресію проти України для анексії Криму та окупації частини Донбасу, а потім повномасштабне вторгнення, диктатор з маніакальним медичним і водночас геополітичним тяжким діагнозом «визволитель» тепер лютує, навісніє і волає, що ЗСУ та вся держава не мають жодного права захищатися від російських загарбників.

Звісно, не пуйлом єдиним. Засидженим мухами дзеркалом його психічних розладів на тривалий час перетворилися полчища пропагандистів, які продовжують перекладати відповідальність за загарбницьку війну в Україні на самих українців. Відразу після рашистської навали в лютому кремлівські рупори здебільшого переконували всіх, що потворна «сво» вимушена, але вона таки запобігла збройному нападу України на рф.

Не секрет, що ця цинічна риторика — улюблена фішка лідера окупантів, яку він використовує досі. Буквально днями, побувавши у пам’ятних йому «школах і університетах», тобто неподалік підворіть санкт-петербурга, диктатор знову насторожив велику кількість медиків, що його супроводжували, заявивши, що розпочата ним жорстока війна проти України — це... спроба запобігти війні.

Які спроби насправді робить держава-терорист для начебто припинення війни? Зокрема активно обстрілює й атакує територію Донбасу, яку відповідно до вкотре змінених планів прагне «визволити» до березня. Тобто до перших роковин початку кривавого геополітичного божевілля.

Ще ворожа пропаганда віднедавна чимдуж розганяє особисте бачення пуйла припинення загарбницької війни: Україна всього-на-всього має здатися. Точніше, на його переконання, давно б мала це зробити. І тоді начебто не було б ні знищених Маріуполя, Харкова, Бучі, Ірпеня, Бахмута, Соледара й тисяч загиблих і знедолених людей.

Продовжуючи зловтішно коментувати потужні обстріли українських міст ще й балістичними ракетами, кремлівська пропаганда й нині зловтішно коментує знищення об’єктів критичної інфраструктури та загибель мирних людей і уточнює: самі, мовляв, винні. У чому? За збоченою і вивернутою навиворіт логікою головного в рф параноїка, винні насамперед у тому, що українці. І певна річ, у тому, що не здаються і продовжують захищати свою державу. І захищатимуть надалі.