Фото з архiву редакцiї

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ГОЛОДОМОР

Навіщо пам’ятати трагічне 4 стор.

Виросли «копієчки», аби ми вижили… 5 стор.

Сумні жнива — вічна пересторога 6 стор.