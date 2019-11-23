Читайте у газеті "Урядовий кур’єр" та на сайті ukurier.gov.ua/
ГОЛОДОМОР
Навіщо пам’ятати трагічне 4 стор.
Виросли «копієчки», аби ми вижили… 5 стор.
Сумні жнива — вічна пересторога 6 стор.
Читайте у газеті "Урядовий кур’єр" та на сайті ukurier.gov.ua/
ГОЛОДОМОР
Навіщо пам’ятати трагічне 4 стор.
Виросли «копієчки», аби ми вижили… 5 стор.
Сумні жнива — вічна пересторога 6 стор.
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