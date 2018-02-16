Завдяки Героям Небесної Сотні в майбутньому Україна стане членом Європейського Союзу та НАТО. Цю думку Президент Петро Порошенко озвучує щоразу, коли звертається до українських громадян. Учорашній ранок не став винятком. Щоправда, ця фраза мала зачепити струни не лише в серцях живих, а й дійти до душ тих, хто віддавав життя за незалежність і суверенітет України під час Революції гідності.
Усе відбувалося на Майдані, коли презентували проекти Меморіалу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції гідності. Це був відкритий міжнародний архітектурний конкурс.
Найкращих обиратимуть за тендерною процедурою. 20 лютого 2018-го журі визначить проект-переможець у номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні». Результати конкурсу «Музей Революції гідності» оголошуватимуть у липні.
До складу журі увійшли архітектори, представники родин Героїв Небесної Сотні, громадськості. Узяти участь у конкурсі погодилися 66 осіб із 12 країн. Технічний комітет підібрав 28 робіт за двома номінаціями.
Кожна думка буде слушною
«Меморіальний комплекс — це надзвичайно важливий мінімум із того, чим маємо вшанувати світлу пам’ять героїв. Нова європейська країна — ось головний пам’ятник Героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас із вами, від влади і від людей — доробляти їхню справу на землі, — наголосив Петро Порошенко. — Саме завдяки їм торік 11 червня ми отримали безвізовий режим і ворота Європи відчинилися для українських громадян, а торік 1 вересня набула чинності ратифікована Угода про асоціацію. Я абсолютно переконаний, що саме завдяки їм у майбутньому Україна таки стане членом Європейського Союзу й НАТО».
Презентаційні проекти глава держави вважає цікавими, оригінальними, європейськими. Оцінити напрацювання могли як пересічні українці, так і вітчизняні та іноземні фахівці. Петро Порошенко наголосив: «Зараз публічно презентується міжнародний відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію Меморіалу Героїв Небесної Сотні, й до річниці подій тисячі киян і українців зможуть висловити думку щодо представлених проектів. Виставка демонструє дев’ять високопрофесійних проектів, представлених тут анонімно».
Глава держави закликав усіх прийняти результат таким, яким він буде, і зауважив, що він не висловлюватиме своєї позиції, щоб вона не вплинула на підсумки добору. «Я впевнений, що і меморіал, і музей, які постануть за кілька років, відображатимуть те, що ми відчуваємо, згадуючи про Героїв Небесної Сотні і Революцію гідності», — цитує слова Президента департамент прес-служби АП.
Зміни не швидкі, зате помітні їх результати
Глава держави поділяє загальний настрій суспільства, який особливо гостро й болісно відчувається у дні четвертих роковин загибелі Героїв Небесної Сотні. Петро Порошенко сказав, що готовий сприймати критику і «має чим звітувати за ці роки». Тему він продовжив словами про те, що в державі відбуваються фундаментальні зміни. Вони, на його думку, не швидкі, однак «глибоко позитивні й незворотні». «Країна, люди, влада, світ, що нас оточує, — все змінилося настільки, що вороття назад немає, і зміни на краще неминучі. Я дуже розраховую на глибоку суспільну дискусію, аналіз того, що ми змогли зробити за ці роки, і прогнозування пріоритетів на майбутнє. І на об’єктивну оцінку з урахуванням усіх непростих обставин, в яких країна вижила, збереглася й повернулася на шлях розвитку», — означив позицію глава держави.
Після огляду презентації він поділився думками із представниками ЗМІ: «Мені сподобалося те, що більшість проектів дивиться в майбутнє, вони сучасні, не з Радянського Союзу, не з минулого, що обтяжує. Вони кличуть до розвитку. Напрям думок та ідей більшості проектів сучасний та європейський. Вони органічно відображатимуть те, як ми пам’ятаємо Героїв Небесної Сотні. Хочу, щоб рішення ухвалили громадськість, архітектори, родини Героїв Небесної Сотні, і лише потім буде зараховано мій голос».
Герої Небесної Сотні заслужили, щоб їхні сучасники належно увічнили пам’ять про Революцію гідності. Президент регулярно зустрічається з родинами Героїв Небесної Сотні, сучасниками Революції гідності. На останніх переговорах домовлено спорудити меморіальний комплекс для нинішнього і майбутніх поколінь. Головна мета — всі мають усвідомлювати свою відповідальність і ніколи не забувати, якою була ціна свободи та європейського вибору.