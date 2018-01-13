Що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув до Маріуполя, стало зрозумілим завдяки соціальній мережі Facebook. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ був скупим на повідомлення про порядок денний глави уряду. В анонсі зазначали, що він присвятить п’ятницю робочій поїздці на Донеччину. Коротке відео на сторінці Володимира Гройсмана пролило трохи світла на інформаційний перебіг офіційних подій у регіоні. «Наживо: Донеччина, Маріуполь, Азовсталь. У межах робочої поїздки до регіону спілкуюся з ветеранами підприємства — обговорюємо перебіг пенсійної реформи», — було написано під відеороликом.

Вмикаєш його і чуєш від Прем’єра, що нас, українців, 45 мільйонів незалежно від мови, якою розмовляємо. Наступне зауваження глави уряду полягало в тому, що перша робоча поїздка 2018-го відбувається саме на Донеччину. Він запланував відвідини одного з КПВВ. Про це йшлося: «Хочу подивитися, в яких умовах люди перетинають лінію розмежування. Знаю, що там багато проблем. Ми всі їх розв’яжемо. Щодня лінію розмежування перетинають люди. І ставлення до них має бути людським». За кілька секунд Прем’єр повідомив, що відвідає одну з місцевих лікарень.

Анонси завершуються фразою: «У мене на 2018 рік оптимістичні плани щодо змін у нашій країні. Повірте, що все дається дуже непросто. Але насправді те, що нам вдалося зробити в 2017 році, — стабілізувати ситуацію. Я прихав до Маріуполя не для того, щоб багато розповідати. Я хочу, щоб ви розповіли, що вас турбує і цікавить, хочу, щоб ваше життя змінювалося. Хочу чітко розуміти, що турбує українців, і діяти сфокусовано. Для всіх нас на 2018 рік найголовніший пріоритет — зростання національної економіки. Так, це загальний вислів. Треба, щоб зростав ВВП понад 3%, але ми маємо зростати серйозними темпами. Нам треба і 5, і 7%. Що таке 7%? Це сотні мільярдів виробленої української продукції, заробітних плат українців, це стоні тисяч робочих місць, це податки в місцеві бюджети. Це врешті нормальне якісне життя, бо все те, що напрацює економіка, ми маємо з вами інвестувати в нормальне і якісне життя українців».

Володимир Гройсман нагадав про наміри уряду розпочати капітальний ремонт не тільки доріг, а й усієї країни. Присутні почули, що завдяки главі уряду в Україні розпочалися децентралізаційні зміни й пенсійна реформа. Він підкреслив, що все тільки у стадії імплементації, що зміни з часом будуть ще відчутнішими.

А завданнями року Володимир Гройсман називає модернізацію залізниці, забезпечення якісного експорту української продукції, здобуття енергетичної незалежності, врегулювання цін на різні види товарів. Цей логічний ряд продовжила фраза про потребу інвестувати «економічне зростання в капітальний ремонт та модернізацію країни». Та найголовніше в цьому розрізі — пам’ятати про потреби людей.

Щодо мети поїздки до Маріуполя Прем’єр висловився лаконічно: «Незалежно від того, де ми працюємо, в якому секторі, ми формуємо програми, спрямовані на підтримку зокрема металургійного комплексу. Ми стимулюватимемо економіку й тими програмами, які передбачено в держбюджеті на 2018 рік. Я радий, що реформа децентралізації дала змогу Маріуполю наростити бюджет на мільярд гривень. Це півмільярда капітальних видатків. За ці кошти можна побудувати садочки, дороги, лікарні, закупити новий транспорт — робити все те, що для вас можливо. Ресурси, які заробляє економіка, реінвестуються на місця».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»