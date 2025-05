Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україні під патронатом Офісу Президента організували й провели відкриту розмову представників влади, музичної спільноти та експертів про майбутнє музичної індустрії як культурної, економічної та стратегічної сили.

«Незалежно від того, чи ви музикант, чи любите слухати музику, чи ви новатор, чи творець, інтелектуальна власність дуже важлива на вашому шляху. Вона допомагає вам втілити свої задуми в мистецтво та донести їх світу. Тож цього року у Всесвітній день інтелектуальної власності, 26 квітня, ми хочемо зупинитися на мить, щоб відсвяткувати музику, творчість і новаторство, відзначити роль інтелектуальної власності в цьому і разом дуже конкретними способами допомогти усім митцям, музикантам, творцям та винахідникам пам’ятати про силу інтелектуальної власності, силу музики та силу того, як вони можуть об’єднатися, щоб зробити світ кращим», — зазначив генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності Дарен Танг у відеозверненні з нагоди World IP Day.

У межах першої панельної дискусії народний депутат та президент Всеукраїнської асоціації музичних подій Олександр Санченко презентував учасникам аналітичне дослідження «Форсайт музичної індустрії України 2035». Він підкреслив, що тільки системний підхід може щось змінити в музичній індустрії.

«Ми сповідуємо тільки екосистемний підхід, бо віримо, що лише в рамках екосистемного підходу можна зробити якісь зміни», — сказав він.

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила на важливості музики як інструменту опору російській агресії та утвердження української ідентичності, а також розповіла про державну політику в царині музики. Вона зачепила проблеми контенту, який споживають діти. Підсумки аналізу показують тривожну тенденцію: український музичний контент недостатньо представлений на стримінгових платформах. Олена Ковальська наголосила, що культура посіла почесне місце у Плані внутрішньої стійкості України, який представив Президент України.

Перший заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко окреслила широке бачення музичної індустрії, наголосивши, що вона містить популярну і класичну музику. Вона закликала не обмежувати дискусію лише концертною індустрією, адже будь-яка музика — частина національної культурної тканини, і всі напрями потребують підтримки та важливі для стійкості держави.

«Музика стає частиною національної безпеки, тому що це та мова, той контент, яким ми говоримо всередині держави, об’єднуючись і гуртуючись. Це також та мова, якою ми говоримо на зовні. Тому хочу підкреслити, що ми говоримо про всю музику, і захист будь-якого автора як творчої одиниці — це завдання держави», — зазначила вона.

Галина Григоренко закликала до системного підходу, в якому музичну індустрію слід розглядати як єдину екосистему — з авторами, виконавцями, технічними фахівцями, продюсерами, освітянами й аудиторією. А ще підкреслила, що музика — не просто мистецтво, а інструмент національної стійкості, і держава має підтримувати її на всіх рівнях.

Для підтримки вітчизняних авторів

Участь у форумі взяли народні депутати, урядовці, діячі музичної індустрії та культури, серед яких представниця України на Євробаченні Катерина Павленко (GO-A), лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, Коля Серга і Мирослав Кувалдін («Культурний десант»), виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова, CEO TAVR Records Валерій Сасковець та інші.

У межах заходу відбулися чотири ключові панельні дискусії, що охопили стратегічні теми розвитку музичної індустрії в Україні. Окрему увагу експерти приділили роялті як ключовому драйверу індустрії з акцентом на ефективність функціонування організацій колективного управління авторськими та суміжними правами. У межах однієї з панелей розглядали практичні кейси монетизації музичного продукту, зокрема інструменти захисту прав і механізми отримання доходу для авторів і виконавців.

Завершальну дискусію було присвячено викликам, пов’язаним з російською музичною експансією, і пошуку ефективних механізмів культурної протидії.

Особливу увагу учасники обговорення приділили реалізації Стратегії розвитку культури до 2030 року, а також обговоренню змін до законодавства про інтелектуальну власність у контексті євроінтеграції.

За підсумками форуму сформульовано рекомендації для уряду, парламенту та музичної спільноти, які мають лягти в основу наступних кроків державної культурної політики. Ці рекомендації охоплюють нормативне регулювання, інституційний розвиток авторського права, популяризацію української музики та системну протидію ворожому впливу.

Захід провели для підтримки українських авторів, виконавців, представників музичної індустрії, а також сприяння процесам створення, поширення, монетизації українськомовного музичного контенту і його захисту в умовах агресивної експансивної інформаційної політики країни-агресора.

Захід, присвячений Всесвітньому дню інтелектуальної власності (World IP Day 2025), який цього року пройшов під гаслом IP and music: Feel the beat of IP, організували Офіс Президента України, Міністерство економіки, Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ/IP офіс).

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій