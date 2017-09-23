Учора парламентарії заслуховували головні критерії норм проекту закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у межах «Години запитань до уряду». Презентував майбутній кошторис міністр фінансів Олександр Данилюк, а на запитання народних депутатів більше й найактивніше відповідав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Решту часу п’ятничного пленарного дня народні обранці присвятили розгляду поправок до президентського законопроекту щодо судової реформи. Роботу над пенсійною реформою перенесли орієнтовно на 3 жовтня.

Оборону оцінили в 165 мільярдів

Глава уряду закликав присутніх у сесійній залі народних обранців відкрито й максимально швидко провести дискусії щодо законопроекту про держбюджет-2018. На публічне обговорення статей залишилося не так багато часу. Головне, щоб це вплинуло на показники зростання економіки у 2018 році. Пріоритети у проекті документа — безпека і оборона, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення, модернізація й капітальний ремонт інфраструктури. Видатки на оборону й безпеку визначено на рівні 5% ВВП, вони становлять близько 165 мільярдів гривень, на соціальний захист і субсидії планують спрямувати 122,7, на освіту — 217,8, науку — 7,9, культуру — 4,1, охорону здоров’я — 113,6 мільярда, дорожню інфраструктуру — 44 мільярди гривень.

Згідно з очікуваннями глави уряду, Україна наступного року зможе спрямувати понад 20 мільярдів гривень на підтримку аграрного сектору. Допомога українському фермерству, відновлення тваринництва — це все пріоритетний план роботи. А ось про додаткові джерела поки що не йшлося, бо, згідно із проектом держбюджету, витрати на аграрну галузь мають зрости на 16% — до 7,3 мільярда гривень. Зокрема мільярд піде на реалізацію програми підтримки українського фермерства, ще два мільярди — на виплату бюджетних дотацій українським сільгоспвиробникам, які займаються рослинництвом, тваринництвом і ягідництвом, мільярд — на реалізацію програми компенсації аграріям 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. За 2,3 мільярда гривень планують стимулювати українське тваринництво.

Потім глава уряду нагадав, що з 1 січня в Україні розпочне роботу Дорожній фонд. Він стане новим ефективним інструментом фінансування дорожніх робіт. До речі, цього року країна має близько 30 мільярдів гривень доступного ресурсу. З них 4 мільярди спрямують на капітальний ремонт дороги Львів — Тернопіль — Хмельницький — Одеса — Вінниця — Умань — Одеса — Миколаїв — Херсон, а 2 мільярди — на відновлення дороги Київ — Харків — Довжанський. Наступного року на модернізацію автошляхів сума має перевищити 42 мільярди гривень.

Імпортоване вугілля порушує баланс торгівлі

Уряд націлений на нарощування видобутку українського вугілля, але вимагає повного дотримання правил безпеки роботи шахтарів. Глава уряду передовсім зважає на Стратегію розвитку вугільної галузі. Додатково слід провести дискусії в парламенті, визначити необхідну суму на пріоритетні дії. «Імпортоване вугілля порушує нам баланс міжнародної торгівлі. Але умова — безпека шахтарів. І тут я готовий до пошуку правильних рішень у стінах Верховної Ради», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем’єр не оминув увагою зловживань у державному секторі вугільної промисловості, коли відповідав на запитання народних депутатів про позицію уряду щодо подальшого розвитку вугільної шахти «Нововолинська» №10. Головною умовою нарощування видобутку вугілля залишається питання безпеки роботи шахтарів. Тож нардепам слід буде обговорити реформу державної вугільної галузі.

А ще Прем’єр-міністр пообіцяв ініціювати перевірку роботи Антимонопольного комітету через зрив тендерів, які оголосила Державна фіскальна служба на закупівлю сканерів для митниці. Їх треба встановити на всіх кордонах. Скасування тендера оцінюють як злочин, прикриття контрабанди.

На наступний рік заплановано початок роботи Фонду енергоефективності. За його кошти фінансуватимуть проекти зі зниження споживання енергоресурсів. Такий крок Володимир Гройсман назвав початком системної платформи для впровадження якісної енергоефективності в Україні.

У 2017—2018 роках відбуватиметься корпоратизація держкомпанії «Укрзалізниця», зокрема створення незалежної наглядової ради. Також вестимуть боротьбу з корупцією в компанії. «Я згоден, що десятиліттями Укрзалізниця формувалася як закрите товариство, об’єднання корупціонерів. Тому останніми кількома роками затримують корупціонерів, які працюють у системі Укрзалізниці, — сказав Прем’єр, додавши, що кошти від підвищення тарифів на вантажні перевезення має бути спрямовано на спеціальний рахунок і використано на оновлення рухомого складу Укрзалізниці. — Знаю, що виробники ведуть дискусію з керівництвом Укрзалізниці, і розраховую, що буде знайдено компроміс для підтримки українських виробників. На іншу інфраструктуру ми знизили витрати, зокрема для експортноорієнтованих галузей. На 20% буде знижено портові збори».

А ще уряд має намір створити експортно-кредитне агентство, яке дасть змогу національним виробникам успішно постачати товари на закордонні ринки.

Інфляція зменшиться до 5%

Коли йшлося про проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент зможе вчасно пройти всі необхідні процедури з його розгляду. Міністр фінансів Олександр Данилюк, презентуючи проект документа, виокремив його прозорість і реалістичність, адже встановлено чіткі пріоритети фінансування.

«Цей бюджет — не просто бухгалтерський кошторис, а інструмент розвитку і зростання, який закладає фінансування всіх основних реформ й інвестує в майбутнє покоління, — цитує УНІАН слова посадовця. — Цей бюджет збалансований, розрахований на перспективу і містить чіткі пріоритети, дає змогу ефективно використовувати бюджетні кошти».

Міністр повідомив, що сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%, а інфляція за цей час скоротиться до 5%. «Це результат серйозних структурних реформ, які ми проводили в останні три роки. Результатом реформ став успішний вихід України на зовнішні ринки капіталу і залучення трьох мільярдів доларів», — додав він.

За його словами, бюджетні надходження на 2018 рік відображають реальні доходи, які економіка може отримати наступного року без підвищення будь-яких податків. Уряд виступає проти підвищення податків, оскільки зацікавлений у розвитку сприятливого бізнес-клімату. Іще бюджетні доходи 2018 року відображають те, які доходи може наступного року забезпечити економіка без підвищення податків.

Олександр Данилюк звернувся з проханням до Верховної Ради ухвалити урядовий варіант законопроекту про Службу фінансових розслідувань.