Повномасштабна війна — це щоденні виклики, які ми маємо долати, щоб забезпечити стійкість нашої країни, забезпечити Сили безпеки і оборони, а отже й забезпечити нашу перемогу. З цього розпочав свою промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на цьому дуже складному шляху ми не одні. Проукраїнська коаліція допомагала, допомагає і допомагатиме нам нині й після війни. Партнери надсилають чіткі сигнали та своїми діями демонструють, що, по-перше, вони будуть із нами доти, доки це потрібно. А по-друге — що Україна буде частиною ЄС і НАТО.

Переговори з ЄС — цього року

«На шляху до членства в Європейському Союзі ми проведемо всі необхідні реформи, зміни та трансформуємо нашу країну. Це те, що робимо вже зараз. Ми виконуємо сім рекомендацій Європейської комісії і далі переходимо до конкретних передвступних переговорів про членство. Маємо це зробити цього року», — наголосив глава уряду.

За його словами, держава виконує структурні маяки МВФ, які передбачають багато важливих змін для нашої економічної стійкості та стабільності у фінансах. А також готує так званий План для України у межах реалізації програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Це програма на чотири роки розміром 50 мільярдів євро для підтримки нашої країни.

«Чотири роки. Це демонструє підхід, про який я говорив раніше. Партнери вже будують активні плани довгострокової підтримки України. Так само на чотири роки розрахована й програма МВФ. 15,6 мільярда доларів, які допомагатимуть нам фінансувати дефіцит бюджету, та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на 115 мільярдів доларів», — наголосив Денис Шмигаль.

Щодо нинішнього року, то, за його словами, ми вже залучили 28 мільярдів доларів фінансової підтримки від партнерів. Від ЄС — понад 11 мільярдів, від США — більш як 8 мільярдів. Прем’єр подякував усім нашим союзникам за допомогу. Кожен наданий долар для України — це інвестиція у нашу стійкість, у перемогу, в безпеку та мир у Європі.

Внутрішній ресурс іде на війну

Сьогодні Україна витрачає абсолютно весь внутрішній ресурс на війну. 100% податків, які платять бізнес та громадяни, йдуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. У бюджеті вже передбачено 1 трильйон 800 мільярдів гривень на ці потреби. І це ще може бути не фінальна сума, за­уважив глава уряду.

Ці кошти — майже 2 трильйони гривень — це наші бюджетні видатки на війну. Але крім них, є ще військова допомога союзників та донати благодійників.

«Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки і оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, якщо весь внутрішній ресурс іде на військові цілі, то інші статті видатків бюджету допомагають фінансувати наші міжнародні партнери та донори.

Уряд компенсує втрачений врожай

Під час учорашнього засідання уряд затвердив постанову, яка дозволить спрямувати 95 мільйонів гривень з рахунку Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій в НБУ на потреби громадян, які евакуюються з районів бойових дій, а також на підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях. Розмір допомоги людям у цих визволених населених пунктах залишиться без змін і становитиме 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей; 2 тисячі гривень — для інших осіб.

Також, за словами Дениса Шмигаля, на порядку денному — рішення щодо виплат людям у Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. «Будемо допомагати. Передбачаємо виплати розміром 3300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 тисяч гривень. Для цих потреб уряд спрямовує Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень», — конкретизував Прем’єр.

Звільнення за бездіяльність

Триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Тож маємо бути готовими до всіх можливих сценаріїв, зауважив Денис Шмигаль.

Зокрема, на виконання доручення уряду вже мали розпочатись перевірки готовності центрів незламності до цієї зими. Місцева влада й інші відповідальні відомства мають уже зараз подбати, щоб центри було підготовлено та забезпечено всім необхідним. Це безпека і впевненість людей.

Інше питання — безпека у школах у зв’язку з початком навчального року. Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Гроші на це уряд надав. Також розроблено типові проєкти дитсадків та шкіл, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Органи місцевого самоврядування можуть безкоштовно скористатися цими проєктами та заощадити кошти й час на розроб­лення документації.

Як повідомив Прем’єр, у червні цього року окремих керівників на місцях було звільнено, а деяким винесено догани через загалом неналежний стан укриттів. Минуло більш як місяць, а тому нині є доручення знову провести перевірки щодо того, чи було виправлено ситуацію. «Там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення», — наголосив Денис Шмигаль.

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«Урядового кур’єра»