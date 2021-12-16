На Закарпатті зібралися представники десяти областей України, народні депутати та урядовці в межах дводенного форуму «Інструменти економічного розвитку регіонів», який пройшов за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та Програми секторальної підтримки, яку фінансують за кошти Європейського Союзу. Відбувся обмін рецептами успіху місцевих громад, цікавим і корисним досвідом.

У межах семи панельних дискусій 36 експертів обговорювали інструменти економічного розвитку регіонів, створення індустріальних парків, особливості міжмуніципальної, міжрегіональної та транскордонної співпраці й роль у ній агенцій регіонального розвитку. Ділилися найкращими практиками, які вже вдалося реалізувати у регіонах.

Разом з керівництвом агенцій регіонального розвитку та облрад і облдержадміністрацій у форумі взяли участь заступник міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції Ігор Корховий, експерт із залучення інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату, підтримки бізнесу та створення передумов для економічного зростання, стратегічного планування і реалізація проєктів Офісу реформ Кабінету Міністрів України Артем Сачук, народний депутат України, голова підкомітету з питань економічного співробітництва та зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Дмитро Любота. Поважні гості привітали учасників форуму, побажали плідної роботи і висловили підтримку окремим ініціативам, які було оприлюднено на заході.

Форум мав неабияку практичну користь, вважає директор Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, депутат Закарпатської облради Михайло Лаба. «Колеги з усієї України два робочі дні за участю 140 слухачів ділилися цікавим досвідом налагодження співпраці між громадами й регіонами. Обговорили інструменти економічного розвитку, практичні приклади їх застосування, переваги кожного з них та виклики, з якими стикаються громади та регіони під час їх упровадження», — поділився враженнями керівник.

Директор управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА Олександр Білак на форумі зазначив, що транскордонна співпраця — важливий інструмент розвитку прикордонних регіонів. Він наголосив, що потрібно розуміти різницю між інвестиційними проєктами й тими, які фінансують інституції Європейського Союзу, грантовими проєктами. І ті й інші важливі для розвитку регіонів, але грантові транскордонні проєкти ближчі й корисніші громадам.

На форумі був присутній друг Закарпаття зі Словаччини уповноважений міста Кошице з розвитку транскордонної співпраці з містом Ужгород Едуард Бураш. Іноземний гість поділився успіхами у співпраці між Словаччиною та Україною, розповів про виклики, з якими доводиться стикатися в роботі, наголосив, що співпраця із Закарпаттям важлива і цінна для сусідньої країни.

Про один з підсумків впровадження цільових обласних програм, спрямованих на міжрегіональну та міжмуніципальну співпрацю, розповів заступник голови Львівської облради Юрій Холод: «Львівська обласна рада, до прикладу, фінансує власний комунальний телеканал, і це дає змогу транслювати наші телепроєкти в ефір Луганщини, з якою ми обмінюємося інформаційними продуктами. З обласного бюджету фінансуємо цю комунікацію, бо вона дуже важлива. Успішна співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування в межах проєкту «Єврорегіон Карпати Україна». Так вдається залучати ресурси міжнародної технічної допомоги: працюємо над відновленням культурної спадщини, реставруємо дерев’яні церкви краю, відкриваємо нові туристські маршрути. Це прогресивні проєкти, які успішно реалізовують».

Юрій Холод розповів учасникам форуму, що для 10 територіальних громад Львівщини напрацьовують стратегії розвитку. Цим займаються експерти Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» та працівники департаменту економіки обласної державної адміністрації. У бюджеті Львівщини, за словами пана Юрія, передбачено понад 150 мільйонів гривень на фінансування таких проєктів.

Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко зробив акцент на успішних прикладах транскордонної співпраці, які реалізують на Закарпатті спільно з іноземними партнерами.

«Наше географічне положення сприяє співпраці. Позитивний приклад — співпраця з Угорщиною, створене ще 2015 року Європейське територіальне об’єднання ТИСА. Це унікальна платформа для міжнародної співпраці, завдяки якій ми перебуваємо на початку спорудження сміттєсортувального заводу за 7,8 мільйона євро. Ще один підсумок діяльності цього об’єднання — проєкт РЕВІТАЛ з дослідження карстових печер. Він має на меті запобігти забрудненню підземних вод у Солотвині на кордоні з Румунією», — поділився голова Закарпатської облради.

Він повідомив, що Закарпаття має добре налагоджену співпрацю з областями Угорщини та Пряшівським і Кошицьким краями Словаччини. Загалом область має понад 300 угод із закордонними партнерами. Край за Карпатами вже 15 років поспіль плідно співпрацює з чеським краєм Височина, переймаючи досвід, удосконалюючись та отримуючи гуманітарну допомогу для закладів соціальної інфраструктури з акцентом на гірські території.

Володимир Чубірко згадав українську платформу «Єврорегіон Карпати Україна» та всеукраїнський проєкт президентської ініціативи «Велике будівництво», який об’єднав частину західних областей і покликаний залучити додатково близько 50 тисяч туристів за рік у регіони-учасники.

Обіцянки співпрацювати, допомагати й ділитися досвідом учасники форуму «Інструменти економічного розвитку регіонів» закріпили в меморандумі про міжрегіональне співробітництво. Документ підписано між Вінницькою, Житомирською, Закарпатською, Луганською, Рівненською та Тернопільською областями. Договір передбачає технічну та консультаційну підтримку між учасниками, допомогу в налагодженні партнерських зв’язків усередині країни й за її межами тощо.