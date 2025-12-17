У палаці Бельв’ю, резиденції Федерального президента Німеччини, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Франком-Вальтером Штайнмаєром віч-на-віч і в розширеному складі. Глава нашої держави подякував за підтримку, яку Німеччина надає Україні й українцям від самого початку повномасштабної російської агресії, й за лідерство ФРН у захисті тисяч людей завдяки посиленню української ППО. Він розповів про координацію з партнерами у США та Європі для наближення достойного гарантованого миру й відзначив особисті зусилля Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Додаткові важелі в переговорах

Президенти обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни та зміст окремих пунктів. Окрему увагу було приділено гарантіям безпеки, що мають запобігти будь-яким виявам російської агресії в майбутньому. Глава Української держави окреслив ключові компоненти цих гарантій і важливість їх забезпечення від США та європейських країн.

Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Глава держави подякував Юлії Кльокнер і всьому Бундестагу за 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.

Однією з головних тем зустрічі було обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, і відповідні процедури. Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні.

У Берліні Володимир Зеленський разом із Фрідріхом Мерцом узяв участь у закритті восьмого Німецько-українського економічного форуму. На ньому були присутні представники провідних галузей німецької промисловості, енергетики, агропромислового комплексу та сектору оборони.

Глава держави подякував Німеччині та особисто Фрідріхові Мерцу за підтримку й повагу до України і відзначив вагомий внесок ФРН у захист України та відновлення після російських ударів.

«Дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу й підтримку, а й пропонує спільні проєкти, які сьогодні ви вже обговорювали, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас. Передусім технологічно. Звісно, найперше на сьогодні — оборонне виробництво, і ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою», — сказав Президент.

Глава держави наголосив, що саме в Берліні буде один з перших офісів, який займатиметься спільними з Німеччиною виробничими проєктами в оборонній галузі.

«Саме Німеччина один з найбільших наших торговельних партнерів у Європі. І так залишатиметься й надалі. Одне із ключових завдань уряду України — залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною. Це об’єднує не тільки нашу й німецьку економіки, а й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів», — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент акцентував, що впродовж багатьох місяців основна мішень російських ударів — українська енергетика. Уже фактично немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських атак.

«Такому терористичному тиску, який завдає щоденно росія, справді важко протистояти. Але наші люди це роблять, і ми після кожного удару стараємося відновити все як можна швидше, і для цього потребуємо подальшої підтримки і від німецького уряду. А найважливіше — це підтримка для нашої інфраструктури протиповітряної оборони», — сказав глава Української держави.

За словами Володимира Зеленського, здатність відновлюватися після ударів, виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, збивати російські ракети й дрони — також додаткові важелі в переговорах.

«Мир має бути досяжним, і тільки співпраця його може наблизити — наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів. Причому не паперових, а дійсно сильних партнерів. Заради кожного з нас, а отже заради нашої спільної здатності жити нормально — жити в безпеці», — підсумував Президент.

Зустрічі української й американської сторін

Фрідріх Мерц зазначив, що зараз дуже важливий момент для того, щоб продемонструвати спроможність Європейського Союзу вистояти й захистити себе. За його словами, один із чинників цього — подальша підтримка України, зокрема через інвестиції, до яких він закликав.

«Навіть під час війни економічна активність України зростає, і є дуже великий потенціал зростання в галузях технологій, сільського господарства й ВПК. Також є чималий потенціал щодо корисних копалин, і ми також зацікавлені підтримувати Україну в цьому», — запевнив канцлер.

Серед тем, які обговорили в межах форуму, були економічна ситуація в Україні, роль приватного сектору у відновленні, реалізація інвестиційних та інфраструктурних проєктів, розвиток промисловості України на основі трансферу німецьких технологій, зокрема в енергетиці та обладнанні, а також взаємодія для гарантування європейської безпеки.

У Берліні відбулися зустрічі глави Української держави із представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також зустрічі на рівні української й американської команд.

«Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали. Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні й точно не допоможуть нам. Та важливо, що сьогодні їх немає в наших нових редакціях документів», — наголосив Президент.

Він зауважив, що в України й росії різні позиції щодо територій, тому це треба розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. На думку Володимира Зеленського, американська сторона як медіатор пропонуватиме різні кроки, щоб знайти бодай якийсь консенсус.

«Ми будемо робити все, щоб знайти чіткі відповіді на питання гарантій безпеки, територій, грошей як компенсацій для України, щоб Україну відбудувати. Треба розуміти джерело цього фінансування», — акцентував глава держави.

Під час зустрічей обговорювали гарантії безпеки. За словами Президента, військові та цивільні повинні мати чітке розуміння, якими саме вони будуть.

«Ми просто зараз працюємо, щоб усе це було виписано. І в нас там є прогрес. Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт», — сказав глава держави.

Спілкування зі ЗМІ

Українська сторона готова продовжити працювати максимально якісно, конструктивно та чесно, щоб фінальна угода про встановлення миру була сильною. Про це заявив Президент України в Берліні, спільно із Фрідріхом Мерцом спілкуючись із журналістами. Він подякував за можливість активізувати роботу заради миру та висловив сподівання, що переговори, які відбуваються цими днями, наблизять його.

«Ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати й готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку — гарантованою. Я ще раз це підкреслюю і підкреслював під час перемовин: гарантії безпеки повинні працювати, повинні бути зрозумілими передусім для народу України», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів про переговори з американською делегацією і наголосив, що вона працює майже цілодобово, щоб досягти результату.

«Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема що стосується територій. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, які будуть із повагою для України та які наблизять завершення війни. Україна готова продовжити працювати максимально якісно, конструктивно, чесно, щоб фінальна угода була сильною», — наголосив глава держави.

Фрідріх Мерц зазначив, що після стількох років війни потрібне припинення вогню, яке збереже суверенітет України, буде підкріплене матеріальними й безпековими гарантіями від США та Європи, зберігатиме єдність і силу Євросоюзу й НАТО, а також європейську перспективу України.

«Ключовим залишається те, як можна врегулювати питання територій. Відповідь на це може дати лише український народ і український Президент, які захищають свою землю вже майже чотири роки», — наголосив канцлер.

Фрідріх Мерц зауважив, що тиск на росію триватиме, як і робота щодо використання заморожених російських активів на користь України.

«Європейське рішення, яке зараз на столі, може допомогти. Може допомогти не тільки захисту тут і зараз від російських ударів, російської агресії, а й довгостроково. Це правильний сигнал росії, що війну треба завершувати, бо найбільше від війни має втрачати саме той, хто її починає», — сказав Володимир Зеленський.

Джерело:

Офіс Президента