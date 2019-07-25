Військова колегія верховного суду РФ визнала законним недолугий і відверто замовний вирок Північно-Кавказького окружного військового суду від 22 березня 2019 року стосовно українського політв’язня Павла Гриба, якого в Росії засудили до шести років колонії загального режиму за нібито «пособництво тероризму». Відповідне рішення винесла трійка російських суддів, що дуже нагадує сумнозвісні сталінські часи, коли трійки напівписьменних, зате політично підкованих осіб вершили долі тисяч безневинних людей.

«Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу — без задоволення», — однозначно прокоментував вердикт один із суддів.

Нашого земляка не доправляли до судової зали, фактично він був свідком судилища через відеозв’язок із СІЗО-4, розташованого в Ростові-на-Дону. Упродовж усього засідання, повідомляє УНІАН, Павло залишався з медичною маскою на обличчі.

Під час процесу він спілкувався із судом українською мовою через перекладача, однак через низьку якість зв’язку суддям перекладали лише частину його слів. Павло підкреслив, що не визнає провини й що його засудили безпідставно. «Я не згоден із вироком», — підкреслив Павло Гриб. Виступаючи з останнім словом, він заявив, що, як й інші політичні в’язні, не збирається здаватися. «Рабів у рай не пускають. Слава Україні!» — завершив виступ Павло.

Підтримати його прибули дипломати із країн Євросоюзу, консул України, а також кілька москвичів, які відкрито виступають проти російського військового вторгнення в Україну.

Адвокат Марина Дубровіна підкреслила, що рішення незаконне, необґрунтоване та ухвалене на підставі зізнань, які було вибито з Павла під тортурами під час так званого слідства й від яких він пізніше відмовився. Адвокат розповіла: пізніше Павло вказав, що засоби фізичного впливу до нього застосовували ті особи, що викрали його 24 серпня 2017 року в Гомелі. «Гриб заявив про застосування до нього насильства і тримання у спортзалі УФСБ РФ у Смоленській області в місті Ярцеве 25 серпня 2017 року», — додала адвокат.

Одразу після викрадення Павла вивезли з Білорусі на територію РФ і після перетину кордону побили в лісі. «Під час викрадення його душили й били. До нього також застосовували фізичну силу після того, як його передали іншим співробітникам», — сказала вона.

Адвокат підкреслила, що в будівлі УФСБ РФ Павла добу тримали без води та їжі у спортзалі прикутим до шведської стінки або 32-кілограмової гирі. «Йому погрожували й намагалися підвішувати догори ногами на шведській стінці», — підкреслила Дубровіна й додала, що так слідчі змусили хлопця визнати провину.

Про затримання Павла стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, тодішній член громадської ради Державної прикордонної служби України. За його словами, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до Гомеля на зустріч із Тетяною Єршовою, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина мала б приїхати на зустріч із Росії. Пізніше стало відомо, що українця тримають у СІЗО в Краснодарі. Російські слідчі звинувачували його нібито в підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

Більшого абсурду годі й вигадати: де Білорусь, а де Сочі. Але на догоду кровожерливій політичній системі Кремля тамтешня феміда ладна на будь-які злочини проти людяності. Особливо коли йдеться про Україну та українців.

Юнак, якому 1 липня виповнився 21 рік, страждає на тяжке вроджене захворювання — портальну гіпертензію, тому потребує щоденного специфічного лікування. Але влада Росії не допускає українських лікарів до Павла в СІЗО. Це все, що нам треба знати, щоб скласти власну думку про високу духовність і здоровий глузд (точніше, його повну відсутність) у «запорєбріка».

Вітчизняне МЗС висловило рішучий протест російській стороні через неправомірне рішення у справі громадянина України Павла Гриба. Російський суд, нагадали дипломати, зухвало відхилив аргументи адвокатів про брак доказової бази і складу злочину в діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності й безсоромно залишив юнака в колонії.

«Це рішення російського суду, як і всі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу ще одне свідчення повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості, — йдеться в заяві МЗС. — Закликаємо міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму».

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«Урядового кур’єра»