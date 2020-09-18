Отримати інформацію про заробітну плату, трудовий стаж, пенсію, проконтролювати сплату роботодавцем страхових внесків, подати заяву на автоматичне призначення чи перерахунок пенсії, оцінити свою майбутню пенсію, перевірити реєстр застрахованих осіб та електронну пенсійну справу, виправити неточні чи неактуальні дані, переглядати дані електронного реєстру листків непрацездатності, відомості електронної трудової книжки. Усе це тепер можна буде робити не лише через комп’ютер чи ноутбук, а й через смартфон. Учора Пенсійний фонд презентував широкому загалу однойменний мобільний додаток для смартфонів і планшетів.

Черги відходять у минуле

Як розповів голова правління фонду Євгеній Капінус, мобільний додаток «Пенсійний фонд» забезпечує доступ у зручному форматі до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг portal.pfu.gov.ua.

«Сьогодні реалізовано такі послуги: отримання витягу з реєстру застрахованих осіб, подача документів для призначення та перерахунку пенсій, сканування через мобільний додаток документів і направлення їх до Пенсійного фонду. Цей додаток даватиме змогу контролювати процес проходження документів. Довідки користувач отримуватиме з QR-кодом, що необхідно для прийняття цього документа як оригіналу різними органами. Додаток уже завантажили майже 150 тисяч осіб», — констатує Євгеній Капінус.

Документи можна подавати й через мобільний додаток, і через особистий кабінет на вебпорталі. Сам вебпортал електронних послуг спрощує взаємодію громадян із ПФУ. Адже не треба стояти в чергах до сервісних центрів, аби подати чи отримати документи чи якусь інформацію.

За словами Євгенія Капінуса, зазвичай найбільше людей цікавить, якою буде розмір пенсії після досягнення пенсійного віку.

«Ми оновили мобільний сервіс «Пенсійний калькулятор», і тепер є змога самостійно прорахувати розмір майбутньої пенсії, отримавши цю інформацію з набагато більшою точністю. Хочу нагадати, що розмір пенсійного забезпечення залежатиме від того, сплачують за людину єдиний соціальний внесок чи ні. Із часу впровадження пенсійного калькулятора ним скористалися понад 291 тисяча осіб, в особистих кабінетах збережено понад 142 тисячі розрахунків майбутньої пенсії», — зазначає він.

Як уточнюють у ПФУ, під час обчислення страхового стажу та заробітної плати використовують дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду. Періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховують у стаж роботи для призначення пенсії, користувач може внести додатково самостійно. Доступ до пенсійного калькулятора здійснюється в особистому кабінеті на вебпорталі з використанням електронного підпису.

Серед інших сервісів, що дають нові можливості для людей, які поки що працюють, і для пенсіонерів, — мобільні додатки «Електронна трудова книжка» та «Автоматичне призначення пенсій».

«Що стосується «Електронної трудової книжки», то нині кожен громадянин чи роботодавець може подати до Пенсійного фонду скановану копію паперової трудової книжки для оцифрування, що важливо для автоматичного призначення пенсії в подальшому. Сервіс дає змогу зберігати інформацію про трудову діяльність. І в разі втрати паперової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, оскільки вони зберігатимуться в електронному форматі. При цьому застраховані особи, які надають перевагу паперовим трудовим книжкам, можуть ними користуватися», — вкотре пояснює голова ПФУ. Сервісом «Електронна трудова книжка» уже скористалися понад 93 тисячі осіб.

Краще потурбуватися завчасно

Автоматичне призначення пенсії, на думку Євгенія Капінуса, — правильний підхід. За таких умов людина не бігає з документами кабінетами чиновників, а на момент набуття права на призначення пенсії просто отримує смс-повідомлення чи повідомлення в особистому кабінеті про нарахування пенсії, її розмір і дату щомісячного надходження.

«Щоб оформити пенсію автоматично, просто заздалегідь потрібно зайти на портал електронних послуг, обрати пункт «Заява на призначення пенсії», заповнити анкету, завантажити копії документів, завірити заяву своїм електронним підписом. Опрацювання і в разі необхідності перевірку даних буде проведено завчасно. Пенсію автоматично нарахують після досягнення пенсійного віку», — запевняє фахівець. Нині вже подано 7,2 тисячі заяв-анкет на автоматичне призначення пенсій.

У Пенсійному фонді переконані, що електронні сервіси здобуватимуть дедалі більшу популярність серед українців. Це і зручність, і можливість уникнення втрати даних та їх фальсифікації. Євгеній Капінус запевняє, що система ПФУ одна з найзахищеніших. Відповідно до міжнародних стандартів у ній забезпечено збереження, конфіденційність інформації та доступ до неї користувача в будь-який момент.