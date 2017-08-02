Як відомо, 13 липня 2017 року Верховна Рада 282 голосами депутатів ухвалила у першому читанні закон про пенсійну реформу. Нині його готують до другого читання та прийняття в цілому, що орієнтовно має відбутися у вересні цього року. Якщо це станеться, понад 8 мільйонів українських пенсіонерів отримають підвищення (осучаснення) пенсій, яке буде індивідуальним для кожного і залежатиме від стажу й заробітної плати людини, що перебуває на заслуженому відпочинку.

— Нині в нашій державі приблизно 11,7 мільйона пенсіонерів, з яких 8 мільйонів (68%) отримують пенсію в мінімальному розмірі. Тобто фактично розмір цієї виплати не залежить від стажу та заробітку, з якого людина сплачувала внески. А це позбавляє українців мотивації працювати легально і сплачувати внески. Нараховують виплати за 20 законами із застосуванням понад 10 різних показників. Певні категорії пенсіонерів користуються привілеями, зокрема правом дострокового виходу на заслужений відпочинок, спецпенсіями тощо. Це позбавляє пенсійну систему принципу справедливості і створює значний фінансовий тиск на Пенсійний фонд, — зауважив під час брифінгу в Кабміні заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

І додав, що нині за статистикою на 1 пенсіонера припадає лише 1 працівник, який регулярно сплачує внески до ПФУ. І це не пов’язано з демографічною ситуацією, адже в Україні 26 мільйонів громадян віком від 18 до 60 років, а страхові пенсійні внески постійно сплачують лише за 10,5 мільйона осіб, ще за 1,5 мільйона їх сплачує держава. Отже, тільки за 75% зайнятого населення роботодавці та держава сплачують внески, а 25% зайнятого населення цього не робить, бо працює в тіньовій економіці.

На повну запрацює 2018-го

Посадовець пояснив, що законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 6614) пропонує внесення змін до 32 законодавчих актів, пов’язаних із нарахуванням та виплатою пенсій. Якщо ВР проголосує за нього в цілому у вересні, закон має частково набрати чинності з 1 жовтня 2017 року, а з 1 січня 2018-го — у повному обсязі.

І вже з 1 жовтня 2017 року завдяки механізму осучаснення підвищаться пенсії для понад 8 мільйонів осіб. Гроші для цього, за словами посадовця, в бюджеті ПФ є. Адже після збільшення у січні цього року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень за 7 місяців до нього надійшло 83,8 мільярда гривень ЄСВ, що на 11 мільярдів більше, ніж було заплановано. А для проведення осучаснення пенсій цього року потрібно 12 мільярдів. Та ще маємо час до жовтня. Наступного року для цього знадобиться близько 38 мільярдів гривень, які буде спрямовано з державного бюджету.

Заступник міністра також зазначив, що одночасно з цим буде відновлено виплату пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі. Цим держава стимулюватиме працюючого пенсіонера якомога довше не залишати соціум, вести активне життя. Також не слід забувати, що працюючий пенсіонер не лише самостійно поліпшує своє матеріальне становище, а й із заробітної плати сплачує ЄСВ та внески до Пенсійного фонду.

Основні критерії — стаж і зарплата

Микола Шамбір наголосив, що пенсійна реформа передбачає впровадження прозорих і зрозумілих правил визначення розміру пенсійних виплат. А ще з 2021 року буде запроваджено обов’язкову щорічну індексацію пенсій, яка проходитиме через перерахунок середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, не менш як на 50% зростання середньої зарплати за три попередні роки та не менш ніж на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019—2020 роках індексація пенсій відбудеться за окремим рішенням Кабміну.

Також Пенсійна реформа скасовує особливі умови призначення пенсій для всіх, крім військовослужбовців та працівників підприємств зі шкідливими умовами виробництва. Крім того, до 1 вересня буде підготовлено окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону розроблено законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові умови пенсійного забезпечення).

Все-таки зберігатиметься право дострокового виходу на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або дітей з інвалідністю з дитинства (у 50 років); військових — учасників бойових дій (55 років); осіб з порушенням деяких функцій росту (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Буде встановлено квоту для роботодавців на працевлаштування людей, яким до настання пенсійного віку залишилося 10 і менше років — не менш як на 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників.

Передбачено виплату державної соціальної допомоги (зокрема тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — за рахунок коштів державного бюджету.

Збільшення страхового стажу об’єктивне

Відповідаючи на запитання журналіста «УК», Микола Шамбір також зазначив, що Пенсійна реформа не передбачає, і це принципова позиція уряду, збільшення пенсійного віку як такого. Натомість збільшаться вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію в 60 років.

— Нині цей стаж становить 15 років. А вітчизняна статистика свідчить, що в середньому чоловіки отримують пенсію близько 18 років, жінки — понад 20 років. Та нескладні підрахунки доводять, що за 15 років офіційної роботи і сплати ЄСВ у його нинішньому розмірі неможливо накопичити достатньо коштів, щоб потім отримувати пенсію понад цей термін. І такого пенсіонера доводиться дотувати державі. Адже пенсія — це не те, що дає держава, а те, що заробила людина. Тому логічно, що із запровадженням реформи з 1 січня 2018 року страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років зросте до 25 років, аби людина встигла чесно заробити на власну пенсію. Виходити на заслужений відпочинок можна буде, і маючи 15 років стажу, та з 2018 року вже не в 60, а в 63 роки, — наголосив заступник міністра.

Далі ж, за його словами, кількість необхідного для виходу на пенсію у 60 років стажу зростатиме на 1 рік за рік і в 2028 році становитиме 35 років. Виходити на пенсію можна буде і зі стажем 25 років — у 63 роки, а зі стажем 15 років — у 65.

Введення ж накопичувальної системи, за словами посадовця, стане другим етапом реформи, який обов’язково буде запроваджено, але дещо згодом. Нині ж проходить велика клопітка робота спеціально створеної робочої групи фахівців із всебічної, виваженої й ретельної підготовки для цього.