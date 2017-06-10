Цієї п’ятниці Прем’єр-міністр Володимир Гройс­­ман поспілкувався з представниками регіональних ЗМІ на тему: «Урядова пенсійна реформа: відновлення соціальної справедливості». Йому допомагали пролити світло на більшість із поставлених запитань міністр соціальної політики Андрій Рева, директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, директор Офісу залучення та підтримки інвестицій Данило Білак.

Спершу присутні заслухали інформацію-нагадування про те, що 17 травня уряд затвердив законопроект про пенсійну реформу і направив його на розгляд Національної ради реформ. Відповідно до неї планують з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій для 5,6 мільйона українців на 200—1000 гривень та скасувати оподаткування пенсій пенсіонерів, що працюють.

Кілька разів лунала інформація про те, що не підвищують пенсійний вік, і появу вимог до страхового стажу. Запропонована урядом модель зобов’язує для виходу на пенсію в 60 років мати 25 років страхового стажу. Якщо стаж від 15 до 25 років, на пенсію можна буде вийти в 63, а якщо менший за 15 років — у 65. Українці без страхового стажу зможуть претендувати на соціальну допомогу, коли їм виповниться 63. Обсяг допомоги визначатимуть з огляду на рівень доходів сім’ї пенсіонера. Окрім цього, всі нормативи мінімального страхового стажу зростатимуть на рік кожні 12 місяців до 2028-го. Тобто з 2028-го для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. Експерти вже підрахували, що якби вони мали змогу за цими правилами докуповувати страховий стаж нині, то перший рік їм коштував би 16 896 гривень.

Якби ці правила діяли вже зараз, то призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років не відбувалося б, натомість діяла б єдина формула розрахунку розміру пенсій. Вона прив’язує його до обсягу внесків у Пенсійний фонд упродовж життя.

Як уникнути банкрутства Пенсійного фонду

Володимир Гройсман відкривав тему, висловлюючи сподівання, що наступного тижня Національна рада реформ розгляне з новими правками та пропозиціями урядовий законопроект пенсійної реформи і зможе передати остаточну його редакцію на розгляд у Верховну Раду. «Основні принципи закону ми оголосили, жодної таємниці там немає», — сказав він.

Глава уряду особливо акцентував на слові «зрівнялівка». Саме це причина виплати 80% пенсіонерів мінімальної пенсії. Уряд планує детінізувати економіку шляхом підвищення рівня фінансової дисципліни. «Ми не підвищуємо пенсійного віку — ми відновлюємо справедливість. Пенсія — це трудове надбання. Не потрібно її розглядати як матеріальну допомогу. І саме тому виходимо з того, що має бути мінімальний трудовий стаж, — продовжив тему Прем’єр. — Навіть якщо ви почали працювати в 25, до 50 років у вас уже буде 25 років стажу. А на пенсію виходитимуть у 60».

Потім ішлося про зростання дефіциту Пенсійного фонду. Нині показник становить 140 мільярдів гривень. Якщо тенденцію не змінювати, то за 3—5 років Пенсійний фонд стане банкрутом. У цьому розрізі глава уряду наголосив: «Ми знайшли формулу, як без підвищення пенсійного віку вибудувати нову модель пенсійної системи. Пенсійна реформа ліквідує зрівнялівку і сприятиме детінізації економіки, а за кілька років ми зможемо ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду».

Бракує страхового стажу? Купуйте

Уряд намагатиметься економічно зміцнити країну започаткуванням програми підтримки промисловості, виробництвом національного продукту і завоюванням нових ринків для українського експорту. КМУ розробляє проект бюджетної резолюції, в який закладає подальше зростання ВВП.

Зміцнення національної економіки — це стратегічний пріоритет КМУ, який дасть змогу досягти ключової соціальної мети. Вона полягає у збільшенні доходів українців та підвищенні заробітних плат. Прем’єр пообіцяв, що до кінця року середня заробітна плата у країні перевищить 7 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата зросте з 2018-го.

Передумовами економічного зростання у КМУ вважають стимулювання створення нових робочих місць через розгортання масштабних інфраструктурних проектів, підтримку промисловості та збільшення можливостей регіонів. Зокрема це програми підтримки в агросекторі, фармакології, машинобудуванні. Найближчим часом уряд представить проект закону, який дасть змогу провести швидку модернізацію й переоснащення підприємств. Ідеться про 36-місячну розстрочку в сплаті ПДВ під час імпорту обладнання, яке не має аналогів в Україні.

«Це нові технології, виробництва в країні й підтримка реального сектору економіки. А що заробить економіка, будемо реінвестувати у життя людей. Наш пріоритет — розвивати економіку і як результат віддавати людям належне через зарплати й пенсії», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Володимир Гройсман заявив, що оновлений проект пенсійної реформи передбачає можливість купівлі до двох років страхового стажу. Він запевнив журналістів, що уряд розпочне роботу над упровадженням накопичувального рівня пенсійної системи після ухвалення поточного варіанта пенсійної реформи.

Першочергове його завдання — вибудувати бездефіцитну солідарну систему. Потім уже вирішуватимуть питання, пов’язані з накопичувальною системою.