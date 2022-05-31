У проєкті, який запровадили Офіс Президента, Мінцифри, Мінсоцполітики, Міністерство інфраструктури спільно з Укрзалізницею та Укрпоштою, примітно те, що громадяни під час евакуації можуть одразу отримати одноразову допомогу обсягам 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожного дорослого віком понад 18 років.

«Під час війни особливо важливо, щоб люди, які потребують допомоги, могли її одразу отримати. У будь-якому місці. Навіть у потязі чи на вокзалі. Тому ми спільно з партнерами розробили послугу, коли переселенці із зон проведення бойових дій, а також окупованих міст, зможуть отримати грошову допомогу від держави на залізничних вокзалах. Працівники Укрзалізниці оформлять усі необхідні дані просто під час руху потяга, щоб, вийшовши з нього, ви одразу отримали кошти», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга працює просто. Працівники залізниці збирають відомості про необхідність грошової допомоги серед пасажирів евакуаційного потяга, зазначаючи кількість дітей, дорослих та маломобільних осіб. Далі ці дані одразу передають працівникам Укрпошти. Тож вийшовши з потяга, люди можуть отримати грошову допомогу на вокзалі у спеціально обладнаному пункті.

Пункти видачі грошової допомоги вже працюють на залізничних вокзалах Львова та Дніпра, де вже отримали виплати 1842 особи загальною сумою 4 495 000 гривень. Невдовзі перелік вокзалів, де можна буде отримати допомогу, розшириться, повідомляє пресофіс Міністерства цифрової трансформації.