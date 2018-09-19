Дбаючи про майбутнє, держава посилює соціальний захист сімей із дітьми та створює умови для зміцнення інституту сім’ї. До таких кроків належить і урядова ініціатива про надання натуральної одноразової допомоги після народження дитини, яку здійснюють на умовах співфінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги. Днями в семи областях, які першими уклали відповідні угоди, а саме в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській, батькам почали видавати пакунки малюка.

Як наголошує прес-служба Міністерства соціальної політики, органи соцзахисту населення в цих областях уже забезпечують таку допомогу жінкам, які народили дитину й були виписані з пологових будинків у першій половині вересня. Станом на 17 вересня зазначені області отримали 2 494 пакунки малюка, з яких 411 пакетів передано породіллям. «Урядовий кур’єр» зібрав інформацію про те, як це відбувається на місцях.

ЗАПОРІЖЖЯ. Запорізька область отримала першу партію пакунків малюка кількістю 346 одиниць, загальна вартість яких становить 1,12 мільйона гривень, інформує департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Одними з перших урядові подарунки отримали батьки новонароджених в обласному перинатальному центрі, які їм вручили заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін та директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Вікторія Клименко.

«Уряд уперше запровадив такий вид допомоги для новонароджених. До нього входять найнеобхідніші речі для немовляти, а також друковані матеріали для мами з інформацією про догляд за немовлям. Коробку з-під речей можна буде використати як колиску для малюка. Соромитися цього не треба. Така практика поширена у європейських країнах. Орієнтовна вартість одного бейбі-боксу — 5 тисяч гривень. Це зовсім не вплине на суму виплати після народження дитини, а буде додатковою допомогою», — пояснив молодим мамам Едуард Гугнін.

Пологові будинки передали до управлінь соціального захисту населення області заяви щодо отримання пакунка малюка від мам, які народили дітей, починаючи з 1 вересня 2018 року, але не могли отримати пакунків, бо їх у пологових будинках ще не було.

Найближчим часом передбачають отримання другої партії пакунків малюка кількістю 734 одиниці.

ЧЕРКАЩИНА. Першу партію з 255 пакунків малюка цими днями доставили на Черкащину, розповів директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало. Загалом для області з держбюджету на чотири місяці заклали 14,7 мільйона гривень на придбання пакунків малюка.

Їх насамперед отримують «вересневі» породіллі. Ті з них, хто вже виписався з пологових, одержать належні їм бейбі-набори через органи соціального захисту населення. Надалі таку адресну допомогу для новонароджених щомісяця до кінця року одержуватимуть до 750—800 молодих матусь під час виписування з пологового будинку. Тож до кінця року планують роздати майже три тисячі пакунків, повідомляє власкор «Урядового кур’єра» Роман Кирей.

ПОЛТАВЩИНА. 14 вересня в область надійшла перша партія одноразової натуральної допомоги — пакунків малюка. Відповідно до законодавства управління соціального захисту населення протягом трьох робочих днів забезпечують видачу пакунків.

Жінкам, які народили дитину та на день виписки, починаючи з 1 вересня 2018 року, не отримали в пологовому будинку одноразову натуральну допомогу, органи соціального захисту населення доставлять пакунки малюка за місцем проживання відповідно до поданих заяв.

До речі, для забезпечення видачі пакунка малюка вже з 1 вересня безпосередньо в пологових будинках організовано прийом заяв від кожної жінки, яка народила дитину та виписується з пологового будинку, тому звертатися до управлінь соцзахисту не потрібно, наголошують місцеві чиновники.

МИКОЛАЇВЩИНА. 298 одиниць натуральної допомоги «Пакунок малюка» отримала від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні і Миколаївська область, повідомляє власкор «УК» Олена Івашко. Як зазначив заступник голови облдержадміністрації Євген Шевченко, всього з вересня по грудень Миколаївщина має отримати 3610 пакунків. Уже нині органи соціального захисту населення доставляють пакунки малюка жінкам, які народили дитину і їх було виписано з пологових будинків у першій половині вересня цього року. «Урядова ініціатива — це чудова нагода надати батькам першу найнеобхіднішу допомогу, — коментує подію чиновник. — У перші дні життя дитини нікому не треба буде бігати в пошуках важливих для неї речей. Усе вже буде: набір із 25 необхідних речей для немовлят отримає кожен». Усі питання, що стосуються новонароджених, перебувають на постійному контролі голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Так, кілька днів тому вкотре спрацювала ініціатива очільника області під назвою «віконце життя». Вдалося врятувати немовля, яке вже в перші години життя зіткнулося із серйозними випробуваннями.

ТЕРНОПІЛЛЯ. Отримуючи перші пакунки малюка, голова ОДА Степан Барна нагадав, що держава надає по народженні кожної дитини 41 тисячу гривень впродовж трьох років із першою матеріальною допомогою 10 тисяч гривень. «Сьогодні ми маємо змогу збільшити цю допомогу у вигляді пакунка для дитини», — зазначив посадовець.

На момент першого траншу натуральної допомоги в області народилися 247 малюків, і перші пакунки надійдуть до кожного з них. А до кінця цього року має народитися понад три тисячі діток. Тож поки що угоду укладено між обласною державною адміністрацією та Кабінетом Міністрів на суму 15 мільйонів гривень, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу ТОДА.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА. Перші пакунки малюка видали мамам новонароджених у міському перинатальному центрі. Журналісти місцевого порталу vsim.ua, які були присутні на цій події, у своєму репортажі зазначають, що на кожному наборі є наліпки-пломби, які гарантують цілісність упаковки. Пакунок відкривають за присутності матері новонародженого, вміст перевіряють і підписують спеціальний акт. У кожній коробці безпечні манікюрні ножиці, крем та брязкальце, шампунь для купання, шкарпетки, а також термометри — для тіла та води, кілька упаковок підгузків, гіпоалергенні вологі серветки, прокладки для лактації, ковдри, пелюшки, рушники, боді та шапочки.

Породіллі сприймають подарунки позитивно. Однак звертають увагу на такий нюанс: згідно з урядовою постановою, пакунок видають під час виписки, а деякі речі з нього потрібні відразу після народження дитини, тож їх доводиться купувати.

БЕЙБІ-БОКС: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Найпершою бейбі-бокс запровадила Фінляндія. Ще 1938 року. Це була одна зі складових боротьби з дитячою смертністю. Щоб отримати набір новонародженого, жінка має відвідати перинатальну клініку перед четвертим місяцем вагітності. Програму фінансують із державного бюджету. У фінському пакунку близько 50 предметів для малюка: зимовий одяг, шкарпетки, підгузки, рушник, термометр, література для батьків і пачка презервативів. Саму коробку можна використовувати потім як ліжко для дитини. До речі, замість бейбі-боксу фінські матусі можуть отримати грошову компенсацію 140 євро.

Досвід Фінляндії перейняли й інші країни. Зокрема безкоштовний бейбі-бокс надають у Шотландії, Англії, Ірландії, Канаді, Індії. Приміром канадійський бейбі-бокс містить підгузки, серветки, дитячий одяг, піжаму. У Шотландії програма почала діяти лише з минулого року. Місцевий пакунок містить кілька видів ковдр, одяг для дитини до 6 місяців, а також засоби для матері на період лактації. У Південній Африці, а також у країнах Південної Азії, що розвиваються, діють програми для малозабезпечених родин. Часто надання бейбі-боксів супроводжується освітніми та медичними програмами для батьків.