Днями підписано угоду про обмін електронними даними, завдяки якій українці зможуть подати заяву про відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії. Нею передбачено запровадження нового сервісу, безпрецедентного з міжнародного обміну даними. Послуга стане доступною на порталі та в застосунку «Дія».

Реєстр збитків — система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії росії проти України. Згодом ця інформація дасть змогу започаткувати процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває. Нині 43 країни та ЄС (зокрема всі держави G7) приєдналися або висловили намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, і стали його учасниками.

Сервіс у «Дії» та вимоги до розроблення міжнародного реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS».

За тиждень на Міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України», що відбудеться в нідерландському місті Гаага, у присутності міністрів іноземних справ та міністрів юстиції країн Євросоюзу заплановано оголосити про початок технічного запуску Міжнародного реєстру збитків.

«Дія» стала одним з головних цифрових інструментів відбудови. Спершу ми запустили сервіс «Повідомлення про пошкоджене майно», потім спільно з Мінінфраструктури — Реєстр про пошкоджене та зруйноване майно, а згодом — сервіс «єВідновлення». Подання заяв через «Дію» до міжнародного реєстру збитків — важливий крок для фіксації збитків та підтвердження всіх втрат, яких завдала росія», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Перший етап розпочнеться у квітні цього року — українці зможуть сформувати заявки про пошкоджене або зруйноване житлове нерухоме майно за наявності акта про обстеження від місцевої влади. Із часом заплановано уможливити подання заяв до реєстру збитків навіть за умови, якщо людина не зверталася до місцевої влади.

Згодом буде розширено перелік категорій збитків через агресію рф. До реєстру можна буде подавати заяви через «Дію» щодо завданої шкоди життю та здоров’ю, примусового переміщення та вимушеного переселення, злочину катування та сексуального насильства, інших ушкоджень та завданих збитків. У майбутньому заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати юридичні особи та держава.

«Реєстр збитків для України — важливий перший крок до репарацій за шкоду, завдану агресією росії Україні та всім, хто постраждав від цієї агресії. Реєстр готується прийняти мільйони заяв від постраждалих і вже скоро він починає роботу. Завдяки тому що «Дія» — зручний та надійний застосунок для 20 мільйонів українців, маємо змогу створити простий, доступний та безпечний спосіб подання заяв до реєстру. Завдяки інтеграції «Дії» в розгалужену інфраструктуру цифрових сервісів та публічних реєстрів в Україні полегшиться процес збирання доказів, які слід додати до заяви», — підкреслив виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіян Ключковський.

Заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов зазначив: «Плановому запуску процесу подання заяв до міжнародного реєстру збитків передувала кропітка і тривала робота. Втрати та пошкодження внаслідок неспровокованої російської агресії колосальні: серед постраждалих передовсім фізичні особи, українські та іноземні підприємства і наша держава. Ми вдячні колегам та міжнародним партнерам за сприяння в роботі над пошуком і створенням дієвих механізмів відшкодування репарацій від країни-агресора».

Джерела: Міністерство цифрової трансформації

Міністерство юстиції