Першого липня в Україні розпочалася цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів, а перший крок на шляху абітурієнтів до знань — реєстрація електронних кабінетів. Міністерство освіти і науки розмістило на своєму сайті інструкції щодо роботи з електронним кабінетом, ознайомившись з якими вступники дізнаються про особливості створення і наповнення кабінету, вибір конкурсних пропозицій та подачу електронних заяв.

Учора міністр освіти і науки Лілія Гриневич провела пресконференцію з нагоди початку вступної кампанії 2019 року, відтак — реєстрації електронних кабінетів вступниками. Йшлося зокрема про зміни в Умовах прийому після їхнього затвердження 2018 року, про те, де і як можна отримати консультацію з питань вступу, про особливості реєстрації електронних кабінетів та подачі через них заяв на вступ, а також які пільги і кому надаватимуть під час вступу у виші. За словами Лілії Гриневич, вступна кампанія має низку новацій. Зокрема прийматимуть сертифікати ЗНО двох попередніх років, передбачено більш чітке регулювання творчих конкурсів, вперше запрацює механізм першочергового зарахування для тих, хто побажав працювати після закінчення у сільській місцевості

Спікерами на пресконференції були також Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН та Оксана Бєлік, директорка ДП «Інфоресурс».

Уважність не завадить

Використання неякісних фото, неправильний підрахунок середнього бала, зазначення неактивної або забороненої в Україні поштової адреси — про ці та інші типові помилки вступників під час реєстрації електронних кабінетів і розповіла Оксана Бєлік. «Вступники реєструють електронний кабінет на неактивну або заборонену в Україні електронну пошту. Через неуважність також часто плутають літери. Тому ми радимо використовувати для реєстрації пошту, яку точно дозволено в Україні, наприклад ukr.net, i.ua, gmail.com або цифри в адресі скриньки», — зауважила вона.

Серед найпоширеніших помилок і те, що вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет, відтак система блокує його на три години. «У такому разі не потрібно вгадувати пароль. Краще скористатися опцією «забули пароль?» для його швидкого відновлення», — радять в ДП «Інфоресурс». Якщо в документі про освіту й сертифікаті ЗНО не співпадають дані вступника (ПІБ та/або дата народження тощо), то створити електронний кабінет не можливо. Тому в разі виявлення розбіжностей або помилок одразу потрібно звертатися: якщо в атестаті — до школи, якщо в сертифікаті ЗНО — до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Середнє арифметичне в нагоді

Отже, для реєстрації електронного кабінету потрібно зазначити таку інформацію: адресу електронної пошти (вона буде логіном для входу); пароль та його підтвердження (кількість символів не обмежена); дані сертифіката ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри), рік видачі (пропонується автоматично); дані документа про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал. Після цього на зазначену користувачем електронну адресу має прийти лист активації.

Щодо середнього бала, то, як і торік, абітурієнти мають вираховувати його самостійно. Середній бал атестата/свідоцтва про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Його визначають як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Для точного розрахунку вступникам: навіть ті, хто добре опанував тему про середнє арифметичне під час вивчення математики, можуть скористатися спеціальним калькулятором на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/.

І наостанок: важливо, що будь-яку інформацію в е-кабінеті можна змінити лише до подання першої заяви. Потім виправити щось буде неможливо.

«Часто трапляються ситуації, коли у перший та останній дні подачі електронних заяв на адресу системи надходить критична кількість звернень, через що робота сайту може сповільнюватися. Тому ми радимо робити все своєчасно, не панікувати і бути уважними. Заздалегідь плануйте свої дії, ознайомтеся з матеріалами, які є на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія-2019». Водночас фахівці гарячої лінії консультують вступників не тільки з питань реєстрації на сайті ez.osvitavsim.org.ua та функцій електронного кабінету, а й з поточних питань вступу», — зазначила очільниця ДП «Інфоресурс».

ХАРКІВЩИНА

На 25 найвищих оцінок ЗНО — 23 учні

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Абітурієнти регіону за першими результатами зовнішнього незалежного оцінювання в Харківській області набрали чверть сотні 200-бальних результатів.

— Оцінок 25, а дітей з такими показниками 23, тому що в Харківській області є унікальний випускник школи №8 Московського району Харкова, який отримав 200 балів одразу з трьох предметів.

Решта мають 200 балів з одного предмета, повідомив під час брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Цього року учасники ЗНО Харківщини найкраще проявили себе у знанні хімії — вісім 200-бальних оцінок саме з цього предмета. Ще 7 учнів отримали по 200 балів з математики, 4 — з біології, 3 — з української мови й літератури та 2 — з історії, 1 — з іноземної мови.

Олександр Сидоренко зазначив, що зазвичай учні, які отримали по 200 балів з одного предмета, мають високі оцінки (здебільшого — понад 190) й з інших предметів.

Він завважив: 200-бальні результати не можуть бути єдиним критерієм оцінювання рівня знань дітей та якості роботи педагогічного колективу.

Насамкінець нагадаємо, що абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії оцінювання з поважних причин, проходять ЗНО-2019 під час додаткової сесії — з 26 червня по 11 липня.